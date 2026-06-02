Canas: cómo cuidarlas y tratarlas con la llegada del calor

Lucir canas también es cuidarlas y tratarlas como merecen, teniendo en cuenta antes si nuestro cabello tiende a ser más seco o graso, de qué tipo son, si gris ceniza, plateadas o blanco brillante: “Un reto ahora en verano para los cabellos blancos más puros, está en eliminar los reflejos amarillos que surgen de la exposición solar y potenciar los plateados. Un champú especial altamente nutritivo hace que los cabellos blancos, por lo general más frágiles y finos, se vean más hidratados y nutridos. O las mascarillas también nutritivas y aceites vegetales, sobre todo de acabado para darle aspecto de pelo sellado y libre de frizz. Eso sí, nada de ceras o geles para peinar ya que atraen el polvo y el smog” – nos cuenta Paul Tudor, director del salón David Künzle Fuencarral en Madrid.



Sol Santos, educadora capilar y CEO de su propia firma ecológica By Sol Santos, considera que el carbón activo vegetal es uno de los ingredientes más eficaces tanto para limpiar de una manera profunda como para tratar los indeseados amarillos: “El carbón activo elimina tanto toxinas metálicas como residuos químicos y agentes contaminantes. En el cabello canoso actúa neutralizando los reflejos amarillentos, manteniendo el pelo blanco más puro, luminoso y brillante”. Para Sol, es fundamental que con el calor excesivo nuestro cabello canoso no sufra deshidratación al ser más propenso a la sequedad, al encrespamiento y a romperse, todavía más si es ondulado o rizado.

Sobre el secado y otros errores comunes

Los cabellos blancos son más frágiles, por lo que antes de usar el secador será mejor aplicar un protector térmico para evitar que el cabello se seque y protegerlo de las agresiones externas: “El cabello, mejor secado al aire libre. Evitemos usar planchas y otras herramientas calientes, también el cepillado demasiado enérgico, las canas mejor peinarlas suavemente una vez que están secas con un peine desenredante” – aconseja Paul Tudor.

Desde David Künzle Fuencarral advierten igualmente de los tintes de dudosa calidad, de los que muchas veces echamos mano: “Nosotros siempre recomendamos aquellos que sean lo más natural y orgánico posible, insistiendo también en el uso de champús y reforzadores capilares a base de aminoácidos o para revitalizar, optar por los liposomas, la vitamina B3 o activos lípidos que son perfectos al mejorar nuestro cabello en un sentido más global, sin olvidar algún suplemento muy concreto y alimentos ricos en proteínas”.