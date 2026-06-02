Pareja consolida su apuesta por el deporte al aire libre con el IX Acuatlón Dani Molina

La prueba volverá a celebrarse el próximo 6 de junio en el entorno del Azud de Pareja, apenas dos semanas después del exitoso regreso del triatlón. El Ayuntamiento anima a deportistas y aficionados a participar en una cita deportiva abierta, accesible y ligada a uno de los escenarios naturales más atractivos de Castilla-La Mancha y, por supuesto, al campeón paralímpico El Azud de Pareja volverá a convertirse el próximo 6 de junio en escenario de una gran jornada de deporte al aire libre con la celebración del IX Acuatlón Dani Molina, una prueba ya consolidada dentro del calendario deportivo provincial que volverá a reunir a deportistas populares, aficionados y familias en torno al agua, la naturaleza y el esfuerzo compartido.

La cita llegará apenas dos semanas después del exitoso regreso del Triatlón de Pareja, recuperado este año de la mano del campeón paralímpico Dani Molina, el Club Triatlón Marchamalo y el Ayuntamiento de Pareja, en una jornada que confirmó el enorme potencial del Azud como espacio para la organización de grandes eventos deportivos.

El Acuatlón Dani Molina mantiene un carácter más participativo y accesible, pensado tanto para deportistas habituales como para personas que quieran iniciarse en este tipo de pruebas en un entorno especialmente favorable para la práctica deportiva.

La competición volverá a desarrollarse en el entorno del Azud de Pareja, aprovechando las condiciones naturales de este espacio, con su lámina de agua, el carril bici perimetral y un paisaje que sorprende muy positivamente cuantos deportistas se acercan a competir en él.

Un formato abierto y accesible para todos los niveles

El IX Acuatlón Dani Molina volverá a combinar natación y carrera a pie en un recorrido diseñado para disfrutar del deporte en plena naturaleza y adaptado tanto a deportistas experimentados como a quienes quieran iniciarse en este tipo de competiciones.

La prueba contará con dos distancias. La modalidad sprint, con 750 metros de natación y 5 kilómetros de carrera a pie, y la modalidad olímpica, con 1.500 metros de natación y 10 kilómetros de carrera.

El formato será primero natación y posteriormente carrera a pie, con salida desde el agua, una de las características más singulares y espectaculares de la prueba.

La modalidad olímpica incluirá dos vueltas al circuito de natación y cuatro vueltas al recorrido a pie, mientras que el sprint completará una vuelta a nado y dos a pie.

El segmento de natación se desarrollará en las aguas tranquilas del Azud de Pareja, mientras que la carrera a pie volverá a discurrir por el carril bici y el entorno perimetral del embalse, en un recorrido prácticamente llano, rápido y muy visual para participantes y público.

La prueba permitirá además competir por parejas, realizando el relevo mediante entrega de chip en la zona habilitada de boxes, reforzando el carácter abierto y participativo del evento.

El reglamento establece distintas categorías por edades y modalidades competitivas, tanto masculinas como femeninas, y contempla normas específicas de seguridad y comportamiento deportivo durante toda la competición.

La organización recuerda que será obligatorio portar el dorsal visible durante toda la prueba y que el uso de neopreno en el segmento de natación dependerá de la temperatura del agua y de la normativa federativa aplicable el día de la competición.

La jornada comenzará a las 17 horas del 6 de junio en el entorno del Azud de Pareja, donde también tendrán lugar la entrega de dorsales y el briefing técnico previo a las salidas.

El alcalde de Pareja, Javier del Río, destaca que "el deporte vinculado al Azud forma ya parte de la identidad de Pareja y estamos viendo cómo cada vez más deportistas descubren el enorme potencial que tiene este entorno". Después del magnífico ambiente vivido en el triatlón, el pasado 23 de mayo, "queremos seguir consolidando a Pareja como un referente para el deporte al aire libre y para las pruebas deportivas ligadas al agua y a la naturaleza".

Del Río anima además "a participar tanto a quienes ya practican este tipo de disciplinas como a personas que quieran probar por primera vez", insistiendo en que "el Acuatlón Dani Molina tiene precisamente ese espíritu cercano, participativo y accesible que encaja perfectamente con el modelo deportivo que queremos para Pareja".

El Ayuntamiento destaca también la estrecha colaboración con Dani Molina, así como el trabajo conjunto que está permitiendo recuperar y consolidar eventos deportivos que contribuyen a dinamizar el municipio y proyectar la imagen del Azud de Pareja como uno de los grandes espacios deportivos y turísticos vinculados al agua en la provincia de Guadalajara.

Toda la información sobre reglamento, recorridos e inscripciones puede consultarse en la web oficial del evento: IX Acuatlón Dani Molina – Información e inscripciones

