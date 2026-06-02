Buen comportamiento de la afiliación en mayo, no así del paro y los demandantes de empleo

Los meses de mayo se caracterizan por notables aumentos del empleo, protagonizados muy especialmente por el sector de Hostelería, a medida que la actividad turística estacional va cobrando ritmo. El desempleo, por su parte, suele reducirse en el mes y, desde la entrada en vigor de la reforma laboral, los mayores efectos se miden en los demandantes de empleo ocupados. Las cifras registradas en mayo de 2026 siguen dicha tendencia estacional, con buenos datos de afiliación, pero relativamente decepcionantes en cuanto a demandantes de empleo y parados registrados.

La afiliación a la Seguridad Social en mayo de este año aumentó en 231.975 personas, un incremento de un 1,05%, lo que mejora su comportamiento en comparación con el mismo mes del año precedente. El crecimiento interanual del empleo se acelera ligeramente, hasta un 2,54%. La cifra total de afiliaciones queda situada en los 22,34 millones.

La contratación creció un 45,20% respecto a abril, con un total de 1,32 millones de contratos. En comparación con el mes anterior, el aumento de la contratación se produjo tanto en la temporal (+5,16%) como en la indefinida (+5,25%). En términos interanuales, la temporal disminuyó un 3,17% y la indefinida aumentó un 3,50%.

Los demandantes de empleo disminuyeron en mayo en 54.611 personas (-1,31%), con el peor registro en dicho mes desde 2020, y su cifra quedó situada en los 4,11 millones. Y los demandantes ocupados -entre los que se incluyen los que tienen un contrato fijo discontinuo en inactividad- descendieron en 14.055 personas y se situaron en los 1,17 millones. El paro registrado disminuyó en 36.323 personas (-1,54%), con el dato más débil en un mes de mayo desde 2012 (con la excepción de 2020). La cifra de parados se sitúa en los 2,32 millones.

En cuanto al paro efectivo -el que se obtiene sumando al paro registrado aquellos demandantes de empleo con relación laboral, esencialmente los fijos discontinuos en inactividad y descontando los trabajadores en ERTE- se situó en el último mes en 3,07 millones, con una brecha respecto al paro registrado de 717.864 personas.

La afiliación desestacionalizada sitúa su crecimiento anual en un 2,53%

El paro registrado aumentó, en términos desestacionalizados, en 9.755 personas durante mayo, lo que pone de manifiesto que dicho mes ha sido genuinamente negativo para esta variable.

La serie desestacionalizada de afiliación, según los criterios del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reflejado en mayo un aumento mensual de 63.737 personas, equivalente a un incremento del 0,29%.

En términos interanuales, la afiliación desestacionalizada crece un 2,53%, con una ligera aceleración de una décima en su ritmo de crecimiento interanual.

Cataluña, Baleares y Madrid lideraron la creación del empleo. Por sectores, Hostelería fue donde más creció la afiliación.

La afiliación a la Seguridad Social aumenta en todas las comunidades autónomas y en Ceuta y Melilla. Los mayores aumentos se han medido en Cataluña (+50.034), Baleares (+48.193) y Comunidad de Madrid (+25.082). El paro registrado se redujo todas las comunidades autónomas y Ceuta y Melilla. Los mayores descensos se midieron en Andalucía (-9.125), Cataluña (-6.900) y Madrid (+3.834).

Por sectores, en mayo la afiliación registró su mayor aumento en Hostelería (+67.257), seguida por Servicios Auxiliares (+28.782) y Agricultura (+20.741). Durante el mes de mayo no hubo sectores que destruyeran empleo en términos netos.

Indefinidos de corta duración: 31 mil personas firmaron más de uno en mayo

La contratación en mayo creció un 5,20% respecto al mes anterior.El aumento ha venido explicado tanto por la contratación temporal como por la indefinida.En total, en el mes de mayo se firmaron 1,32 millones de contratos.

En el caso de la contratación indefinida se firmaron 572.061 contratos en mayo, lo que supone 28.518 más que en abril (+5,25%). El 41,04% de los contratos indefinidos fueron a tiempo completo, frente a un 35,29% fijos discontinuos y un 23,67% indefinidos a tiempo parcial. Por otra parte, 30.723 personas firmaron en mayo más de un contrato indefinido, lo que supone el 6% de todos aquellos que firmaron algún contrato de dicha naturaleza. Desde inicios de 2022 ha ocurrido con 1,62 millones de personas. La contratación temporal, por su parte, registró un aumento intermensual de 36.905 contratos (+5,16%).

En términos interanuales, la contratación ha disminuido un 0,40% en mayo, con un descenso en la contratación temporal (-3,17%) y un aumento en la indefinida (+3,50%).