Hoy interpongo una demanda contra Óptima Facility y el Ayuntamiento de València

Como trabajador de limpieza de colegios interpondré durante la mañana de hoy una demanda de conciliación frente al SMAC contra mi empresa Óptima Facility, dedicada a la limpieza de colegios, y contra el consistorio por la falta de supervisión.



Pese a estar desde el pasado día 5 de mayo en una baja médica por ansiedad y dolores ya solucionados, la empresa no ha realizado ninguna actuación para que la previsible incorporación mediante el alta médica que se producirá el 11 de junio acarree unas mejoras laborales.

Ya el mismo día que cogí la baja médica, me dirigí a la Inspección de Trabajo para interponer una denuncia que aparece sellada a las 11:39, relatando que la empresa no tiene carros homologados que garanticen la seguridad de los trabajadores y, si te pasa algo con los que hay en los colegios, la empresa no se hace cargo como tengo por escrito.

El motivo de la demanda que interpondré es tras el conflicto provocado contra mí por dos "compañeras" de trabajo, por el cual, lejos de la empresa, sentarse a hablar, me modificó el horario, perjudicando mis intereses como trabajador, así como también quiero dejar públicamente constancia de la desigualdad que existe en los centros educativos al tener unas personas saturación de trabajo y otras horas de más.

Concretamente, me quitaron una hora de un patio porque hay una persona con 2 y 15 minutos de sobra, pero solamente le mandan un trozo de patio que cuesta 10 minutos.

EL COLEGIO Y LA PERVERSA PECERA

Como yo defiendo a los animales, cuando hubo críticas contra el AMPA de un colegio tras la instalación por parte del mismo de una pecera, también me culparon injustamente dos personas problemáticas y chismosas del centro educativo.

Yo estuve callado por no tener conflictos y aun así me la comí. Si bien estoy completamente en contra de las peceras porque los animales no son una maceta y no es el espacio adecuado para los peces.

Ya tuvieron otros que murieron porque ni siquiera les dieron los más mínimos cuidados, y estos animales se producen en criaderos, muriendo muchos antes de ser el adorno en la entrada del centro educativo.

Recuerdo que durante estos días la comunidad educativa está luchando por una educación pública y de calidad, pero si las empresas de limpieza en los centros educativos no cumplen con los trabajadores, esto también afecta al alumnado y profesorado, así como a la dignidad que merecen los servicios públicos. Lamentablemente, esto está pasando desapercibido...

Lo principal que quiero es limpiar ese colegio de mi barrio en el horario de siempre, como llevo haciendo ya durante 3 cursos, y si otras personas no se saben comportar, habrá que actuar contra ellas o sentarnos todos a hablar como personas, pero no ponerme ese colegio a primera hora sabiendo que no hay ninguna iluminación y que voy a coincidir durante el verano con esas compañeras de trabajo igual.

El Ayuntamiento será igualmente demandado porque no supervisa absolutamente nada de la subcontrata a pesar de saberlo de sobra tras las movilizaciones que el sector de limpieza ha hecho recientemente en la ciudad.

Cuando sea la nueva subasta, pido al consistorio que lejos de mirar la economía a costa del trabajador, pongan más dinero y den un servicio en condiciones.

Podrían quitar dinero en todas las administraciones a barbaridades como las corridas de toros en las que energúmenos torturan animales, pues así habría dinero para solucionar muchos problemas diferentes.

NO ES UN CASO PUNTUAL

Mi caso no es ni mucho menos puntual y ya pasó algo parecido con la anterior subcontrata llamada Serveo, que se enfrenta conmigo a un procedimiento por impago de horas extra que se valorarán en 2027 ante el juzgado de lo social de València.

Fuentes cercanas al conflicto con ambas empresas recuerdan que tienen diferentes condenas a nivel nacional por problemáticas con trabajadores y explican que esto se debe a que el consistorio siempre elige a la empresa que lo deja más barato y, en ocasiones, se hace imposible que los trabajadores puedan cumplir todo lo que se pide.



La plantilla de limpieza del Hospital Universitario de Getafe (Madrid) se ha puesto en pie de guerra tras meses de impagos y sobrecarga laboral por parte de Óptima Facility. Por otro lado, el juzgado número 2 de lo Social de Donostia ha condenado a la empresa de limpieza Optima Facility Servicies S.L. al abono de 40.000 euros a CCOO, UGT y ELA por vulnerar sus derechos sindicales.

Hace unos días también estuvimos frente a la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) junto a los sindicatos para reivindicar diferentes cuestiones como el SMI, entre otras.

SABEN DE SOBRA LO QUE ESTOY PASANDO

Estos hechos son conocidos de sobra por el encargado, la supervisora, el jefe local, recursos humanos e incluso la central de Barcelona, pero nadie ha actuado para solucionar el tema antes de la reincorporación o de hacerme el volante para ir a la mutua a revisar el calzado, como señaló el hospital en el que fui atendido y la médica de cabecera.

Ayer a la supervisora y al jefe ya les avisé que si no me daban por fin una respuesta, me tendría que ir a poner la demanda de conciliación, pero les dio igual y ni siquiera respondieron.

Me encuentro en un fuerte estado de nervios al saber que se acaba la baja médica y aquí nada ha cambiado, además de que nadie da la cara o hace algo tan sencillo como reunirnos con el colegio en el que jamás en el pasado he tenido problema alguno, y si dicho conflicto no lo he creado yo, no me pueden modificar el horario.

Conozco las posibles represalias de hacerlo público, pero ya es el único recurso que me queda, pues las empresas nos quieren calladitos y sumisos (tragando con todo lo que venga).

Este proceso simplemente tiene como objetivo resolver de manera coherente y cordial los conflictos laborales con la empresa subcontrata y el consistorio como responsable de contratar a la misma.

JUZGADO DE LO SOCIAL

De no haber solución, el siguiente paso es interponer la demanda frente al juzgado de lo social bajo la dirección letrada de un profesional.

Tras remitir la información a todos los medios de comunicación, siguen desinformando y censurando estas realidades e incluso esos que dicen estar del lado de la clase trabajadora y aun teniendo varios sindicatos dispuestos a hablar, ya que han hecho movilizaciones en este sentido por todas las irregularidades que se están cometiendo en el sector de limpieza.



Esperemos que por fin solucionemos todas estas miserias para que me pueda reincorporar desarrollando tranquilamente mi jornada laboral y sin que me cueste mi salud.

Estoy de baja médica desde el pasado 5 de mayo porque la empresa quiere que esté de baja, pues si quisiera estaría de alta desde hace ya tiempo. Lo único que han hecho es aumentar todavía más mis nervios y perjudicar mi salud.