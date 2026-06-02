Hundwell: la plataforma de bienestar canino que busca acabar con el abandono de perros en España
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Hundwell nace con una convicción: cada perro abandonado es un fallo que se pudo evitar antes de que ocurriera
Cada año, cerca de 170.000 perros son abandonados en España. Detrás de esa cifra no hay solo estadísticas: son miradas que esperan en jaulas.
Hoy nace Hundwell, un proyecto que aspira a ser más que una plataforma de adopción de perros. Hundwell es un proyecto de bienestar que persigue un único resultado: reducir el abandono de perros en España.
El abandono requiere actuar sobre sus causas, no solo sobre sus consecuencias
Esa es la idea que sostiene todo el proyecto: para que haya menos perros en los refugios, es necesario evitar que lleguen a ellos. Para ello, Hundwell se dirige a las causas reales del abandono —problemas de conducta no resueltos, falta de educación canina, decisiones mal informadas, falta de recursos— y busca ponerles solución antes de que deriven en abandono.
Los refugios y protectoras disponen de visibilidad permanente y totalmente gratuita en la plataforma de adopción de Hundwell. Quienes dedican su vida a rescatar no deberían tener que luchar también por ser vistos.
Adopción y educación canina como pilares de la plataforma
Una selección de productos y servicios con propósito
"En Hundwell no se encuentra ropa ni juguetes para perros", aclara Javier. "Si no contribuye a la solución del abandono, no se incluye. Cada profesional, cada servicio y cada recurso que aparece está porque ayuda a que un perro permanezca en su hogar".
Una comunidad previa al lanzamiento
Un lanzamiento en fase inicial
Sobre Hundwell
La cita llegará apenas dos semanas después del exitoso regreso del Triatlón de Pareja, recuperado este año de la mano del campeón paralímpico Dani Molina, el Club Triatlón Marchamalo y el Ayuntamiento de Pareja, en una jornada que confirmó el enorme potencial del Azud como espacio para la organización de grandes eventos deportivos.
Hundwell es un proyecto de bienestar que persigue un único resultado: reducir el abandono de perros en España.
"Los ordenadores centrales del vehículo se están convirtiendo en una tecnología clave para los vehículos definidos por software", dijo Thomas Stierle, CEO E-Mobility de Schaeffler AG. "Además de nuestra amplia experiencia en hardware y sistemas para la automoción, aportamos también nuestros sólidos conocimientos en software.