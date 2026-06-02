Una de cada tres mujeres en España sufrirá una fractura por osteoporosis

Más de la mitad de los pacientes con fracturas por osteoporosis no recibe tratamiento en España, pese a que una de cada tres mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 50 años sufrirá una fractura por fragilidad a lo largo de su vida. Ante el infradiagnóstico de la osteoporosis y la importancia de la prevención en una enfermedad silenciosa que afecta a tres millones de personas en España, la compañía farmacéutica Grünenthal ha organizado el webinar ‘La salud ósea de la mujer a lo largo de su vida: una visión integral’, en el marco del Día Internacional de la Salud de la mujer.



En 2034 habrá 370.000 fracturas frente a las 285.000 que se produjeron en 2019, lo que supone un 29,6% más. La Dra. Teresa Benedito Pérez de Inestrosa, médico de Atención Primaria en el centro de salud Fortuny Velutti (Granada), subraya “la importancia de detectar de manera precoz los factores de riesgo individuales de cada paciente y llevar a cabo un seguimiento continuado para evitar la fractura”. En este sentido, alerta de la ‘cascada osteoporótica’: “un fenómeno que consiste en que una persona que ya ha sufrido una fractura tiene un mayor riesgo de sufrir otra siendo la más grave la fractura de cadera, conocida como la fractura de 1/3: 1/3 de los pacientes estará mejor, 1/3 peor y 1/3 fallecerá en el primer año”.

Por su parte, el Dr. Pablo Romero Duarte, ginecólogo en el Hospital Universitario Poniente (Almería), remarca que “entre los principales factores de riesgo se encuentran ser mayor de 65 años, un índice de masa corporal inferior a 20 kg/m2, tener un antecedente personal de fractura por fragilidad o un antecedente materno de fractura de fémur, así como recibir tratamiento con glucocorticoides y haber sufrido más de dos caídas en el último año”.

Asimismo, los expertos indican que algunas pruebas diagnósticas, como el FRAX, son clave en Atención Primaria. Este tipo de herramientas estiman el riesgo de fractura en los siguientes diez años, empleando factores clínicos y opcionalmente la densidad mineral ósea.



La facultativa afirma que es crucial que la mujer se prepare desde el punto de vista óseo para la menopausia. Es fundamental cubrir las necesidades nutritivas con una dieta saludable que incluya una ingesta adecuada de proteínas (0,8 gramos por kilo de peso corporal), calcio, frutas y vegetales, la exposición solar moderada y segura, realizar actividad física y de fuerza de manera regular, limitar la ingesta de cafeína, evitar el tabaco y reducir el riesgo de caídas.

Los especialistas han coincidido en el webinar en la importancia de la formación de los profesionales sanitarios para poner en valor las consecuencias de la osteoporosis. El Dr. Romero subraya que en el manejo de la osteoporosis es necesario un enfoque multidisciplinar conformado por Ginecología, Atención Primaria, Reumatología, Medicina Interna y Traumatología. El ginecólogo aboga por la individualización en los tratamientos, así como establecer una secuencia y duración óptima junto con la suplementación de calcio y vitamina D.