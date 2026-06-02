El león… ¿amaestrado?

Es un lugar común que a los políticos solía concedérseles un plazo de noventa días desde que asumían el cargo, hasta el momento en que se consideraba legítimo comenzar a valorar su gestión. Esto ya no sucede, y como se ha perdido la cortesía parlamentaria, y la cortesía en general, ahora la crítica vesánica empieza desde antes del nombramiento. Pero no quiero hablar de políticos, y menos de los que sufrimos en España. Esto del plazo de noventa días me ha servido de introducción para referirme a otro “cargo” que si bien no es en esencia político, tiene concomitancias con él. Me refiero al de papa o Sumo Pontífice.

La elección del cardenal Prevost tuvo lugar hace exactamente un año. Me hallaba por entonces en Oviedo y la noticia saltó precisamente a los medios durante la presentación del libro de Juan Manuel de Prada, Cárcel de tinieblas, en la capital asturiana. Recuerdo que éste no pudo resistir la tentación de referirse al hecho y comentó que le parecía muy significativa la elección del nombre – León XIV- , pues invitaba a asociarlo con un lejano predecesor – León XIII – de larga vida y largo papado, en el que la Iglesia definió su postura frente a la realidad social surgida tras la Revolución Industrial, a través de una encíclica de referencia: Rerum Novarum.

De Prada, muy versado en estos temas, veía más que un guiño en la elección de este nombre por parte de Prevost, y aventuraba que el nuevo papa quizá con ello estuviera tratando de indicar que la Iglesia podía y debía ser consciente de los hechos y los padecimientos del mundo (esencia de la Rerum Novarum) sin perder con ello unos presupuestos basados en la tradición secular. Ambas actitudes muy presentes en la obra pastoral de León XIII.

Confieso que aquella tarde de primavera, tras saludar al autor y hacerme con el segundo volumen de su excelente y abultadísima novela (1600 páginas en total) salí a la calle con una sensación de alivio y, por qué no decirlo, también de esperanza.

¿Sería posible que el nuevo papa diluyese en el éter la mala influencia de Bergoglio?

No han pasado tres meses, sino doce. Y la figura del cardenal Prevost, hoy papa, se ha ido perfilando más y más: Lo que más destacó en él, en un principio, fueron sus modales suaves, educados, en contrate con los del patanesco papa Francisco. No renunció como él a los zapatos de tafilete rojo y otros atributos de la dignidad papal. En fin, parecía que la cordura volvía al Vaticano, al menos en sus formas, y no sólo por lo de los zapatos rojos (que no somos tan tontos) sino por una serie de comportamientos que fueron revelando, al menos, la apariencia de un personaje hasta entonces desconocido para el gran público. Y sin embargo… Sí, enseguida o por lo menos a los pocos meses de su elección ya empezaron los “peros” y “sin embargos” que hacen que cunda la duda de si realmente León XIV no es sino una versión más amable del montaraz Bergoglio; es decir, otro representante del wokismo y las “bondades” de la Agenda 2030. Está claro que el modo que tiene el nuevo papa de presentarlas es mucho más inteligente que las de su antecesor, de manera que para un observador superficial de la realidad vaticana, ésta habría vuelto a la “normalidad”. Sin embargo, ello parece no ser así y la continuidad de la nefasta labor del papa anterior ha de obrservarse en aspectos que trascienden con mucho el nivel de la anécdota. Y ahora me voy a referir a uno que, como españoles, nos afecta especialmente.

Hace unos meses, la noticia de que León XIV preparaba una visita pastoral a España llenó de esperanza a los fieles que en los últimos lustros o décadas han comprobado como una parte del clero, y especial la jerarquía, ha dejado de atender muchas de sus expectativas como seguidores del Evangelio y de las enseñanzas de Jesucristo. Es como si la Iglesia se hubiera convertido – y no es la primera vez en su historia – en una sociedad de socorros mutuos, en una suerte de sociedad anónima en la que priman de manera grosera los intereses terrenales sobre los espirituales.

Muchos han pedido al Santo Padre, desde que se confirmara su viaje, que hiciera una visita a la desatendida, vilipendiada y humillada basílica del Valle de los Caídos; un lugar que se ha convertido en el objetivo mismo de todos los planes perversos para destruir los símbolos cristianos. Y Prevost no sólo ha hecho oídos sordos a estas reiteradas peticiones, sino que acaba de recibir en su palacio vaticano a Pedro Sánchez, el principal artífice de todas las inicuas maquinaciones para destruirlo. Curioso y lamentable. Como también resulta sumamente curioso que en su visita a España tampoco haya encontrado un hueco para acudir a uno de los tres lugares de culto y peregrinación más importantes de la cristiandad: Santiago de Compostela.

¿Y no merecería más su visita apostólica el monasterio de Santa María de la Rábida, cuna de la evangelización americana, que la abadía de Montserrat, centro neurálgico del separatismo catalán? Pregunta sin respuesta. No obstante, el papa Prevost visitará el Congreso de los Diputados, oficiará una misa en Cibeles y no pasará ni de puntillas por la catedral de la Almudena.

Hace pocos días, en un programa de radio, expresé todas estas dudas y alguien me llamó recalcitrante; por supuesto sin emplear esta palabra culta hoy en desuso, sino otra muy en boga: conspiranoico. Acaso lo sea. Pero eso no me evitará decir que me cae gordo Cobo, el cardenal-arzobispo de Madrid y que cada vez veo menos clara la actitud de Isabel Díaz Ayuso, quien, por cierto, habría parado la monstruosidad que van a perpetrar contra el Valle de los Caídos con el simple hecho de declararlo “bien de interés cultural” de la Comunidad de Madrid. Tampoco sé si Prevost es un leoncito amaestrado o “aquel primer jinete”… Eso vayan descubriéndolo ustedes.