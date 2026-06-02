Municiones del estado profundo

Por estas mismas fechas del año 1934, se generaba en Washington una controversia que involucraba a la alianza entre banqueros, petroleros y al estado profundo.

Corrían los años de la gran depresión, y la ciudadanía estadounidense aún sobrellevaba como un gran trauma la Primera Guerra Mundial.

Se había integrado en el Senado norteamericano una Comisión de Municiones y Armamentos que presidía Gerald Nye, y que integraba entre otros David Worth Clark. Se desarrollaban entonces dos guerras lejanas: En Septiembre de 1931 la invasión japonesa de Manchuria había detonado el estallido de la segunda guerra sino japonesa, y desde mediados de 1932 se desarrollaba en el Gran Chaco una poco creíble guerra entre Paraguay y Bolivia.

Sudamérica había sido alcanzada por la gran depresión, la necesidad de materias primas y emisarios de Wall Street habían logrado encender la codicia de politicos y militares corruptos de Paraguay y Bolivia.

En ese contexto de guerras, las corrientes pacifistas alcanzaron notoriedad entre el 30 de mayo y 7 de junio de 1934, cuando el senador Huey Long acusó a banqueros de Wall Street, corporaciones petroleras y a fabricantes de armas de haber encendido la chispa de un conflicto entre Paraguay y Bolivia.

El escándalo alcanzó dimensiones tales, que el mismo presidente de Estados Unidos debió recurrir a uno de sus hombres de confianza, Joseph Robinson, para intentar rebatir a Long. El embajador de Bolivia entonces, Enrique Finot, se sumó a Robinson en una campaña para desacreditar a Long, aunque tres años después en privado, siendo ya canciller del presidente boliviano David Toro, confesó a la diplomacia estadounidense que el senador de Luisiana estaba en lo cierto.(1)

Ya había pasado año y medio desde que Huey Long fue asesinado en un famoso episodio en la que en Paraguay muchos entrevieron la mano negra de la empresa petrolera Standard Oil. Las conjeturas no son exclusivas de los paraguayos, pues David Modigliani, director de "61 balazos", en el estreno de su película producida por Luisiana Kreutz en el Festival de cine independiente de Boston (2015) afirmó que la mayoría de los habitantes de New Orleans siguen creyendo que dicha la corporación petrolera fundada por Rockefeller asesinó al Senador Long.(2)

Difícil dudar que las municiones del estado profundo habían alcanzado al iconoclasta.

Pablo Neruda escribió en su poema dedicado a la Standard Oil, que dicha corporación era capaz de asesinar a un presidente por una gota de petróleo (3).

Más de nueve décadas después, aún las napas freáticas siguen moviendo su soberanía, cuando el frío líquido que enciende el fuego llega a las alturas, siempre aparece algún pálido ingeniero con algún título de propiedad. LAW ------------------

CITAS DEL ARTÍCULO (1) https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1937v05/d303 (2) https://www.youtube.com/watch?v=3wQCteCZS0k (3) https://www.youtube.com/watch?v=6tJWS_Bq9Yk&t=7s