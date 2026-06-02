​Lexus ES: la octava generación de este modelo ofrece más espacio y confort que nunca

El debut de un nuevo software que es primicia en Lexus, ofrece en este nuevo modelo mayor potencia y mejor capacidad de respuesta, bajo una amplia variedad de funcionalidades entre las que se incluyen soluciones de información y entretenimiento más sofisticadas y variadas, así como unos menús más intuitivos y nuevas funciones de seguridad avanzadas.



El nuevo modelo continua con la filosofía multitecnológica de Lexus para ofrecer a los clientes las motorizaciones que mejor se adapten a sus necesidades y preferencias personales, ayudando a reducir las emisiones hacia el objetivo de la neutralidad de carbono. Para ello, el nuevo ES está disponible tanto en versiones eléctricas como híbridas, con opciones de tracción delantera y total.

Origen Lexus

El ES es un modelo presente en la gama Lexus desde el lanzamiento de la marca. Su historia se remonta al año 1989 donde el ES se presentaba por primera vez junto con el icónico LS. Desde entonces, ha alcanzado unas ventas globales que superan ampliamente los tres millones de unidades en todo el mundo.

La herencia europea del ES es más reciente. Comenzó su comercialización en el año 2018 coincidiendo con el lanzamiento de la séptima generación con el objetivo de asegurar que Lexus siguiera teniendo una oferta sólida de modelos sedán en el mercado.

Aunque el nuevo ES es un coche más grande en todas las dimensiones que su predecesor, su diseño Clean Tech x Elegance ofrece un aspecto limpio y elegante, tanto por dentro como por fuera. La inversión realizada en comodidad, refinamiento y lujo lo acerca más a la calidad, amplitud y especificaciones asociadas a los modelos de segmentos superiores reservados a vehículos de mayor tamaño como el segmento F. Al mismo tiempo, su rendimiento y manejo, tanto en las versiones híbridas como en las eléctricas, ofrecen altos niveles de confort, confianza y control que definen la Lexus Driving Signature.

Todo su desarrollo se ha llevado a cabo en las modernas instalaciones del centro técnico de Lexus en Shimoyama (Japón), donde, de forma conjunta, los equipos planificación, diseño, ingeniería y evaluación han podido colaborar de forma estrecha en el programa de desarrollo de este nuevo modelo bajo el mismo techo perfeccionando hasta el más mínimo detalle cada parámetro del vehículo.

DISEÑO: «CLEAN TECH x ELEGANCE»

-Nuevo concepto Clean Tech x Elegance para el diseño exterior e interior, inspirado en el concept Lexus LF-ZC. -Un coche más grande en todas las dimensiones que su predecesor, pero que conserva las proporciones elegantes de todo un sedán. -Un diseño altamente aerodinámico que ayuda a maximizar la autonomía de la versión eléctrica y maximiza la economía de combustible en la versión híbrida. -Interior limpio, minimalista pero cómodo, con lujo artesanal y la hospitalidad Omotenashi característica de Lexus. -Un habitáculo centrado en el conductor que introduce la nueva tecnología Invisible Tech de Lexus.

A lo largo de estas siete generaciones, el ES se ha distinguido como un elegante sedán de lujo tradicional. Por ello los diseñadores de Lexus se vieron ante el reto de reinterpretar estas cualidades mientras trabajaban en producir no solo un modelo completamente nuevo, sino el primer ES en adoptar motorizaciones totalmente eléctricas.

Diseño exterior

El ES se ha desarrollado bajo un nuevo concepto de diseño Lexus: Clean Tech x Elegance, que evidencia la combinación perfecta entre diseño funcional inspirado en la tecnología con un diseño que refleja la calidad premium y el lujo artesanal que son fundamentos clave para Lexus y para el nuevo ES.

Las líneas maestras del diseño de este nuevo modelo, además, toman como referencia elementos heredados del concept Lexus LF-ZC presentado durante el Japan Mobility Show de 2023.



Diseñado sobre una nueva plataforma adaptada para varias tecnologías

El nuevo ES está construido sobre la plataforma de arquitectura global de Lexus GA-K, rediseñada para adaptarse a la estrategia multitecnología de Lexus. Sobre este punto, el equipo de diseño aplicó el principio de la «proporción áurea» para lograr una relación ideal entre las dimensiones del coche (distancia entre ejes, longitud, altura y anchura) y crear un sedán elegante y visualmente impactante, y que además cuenta con un habitáculo altamente espacioso.

Diseño frontal deportivo y elegante

Visto de frente, el ES presenta un capó amplio y definido, perfilado por la característica forma de doble punta de flecha que en este caso se extiende a lo largo del mismo llegando hasta los extremos del paragolpes delantero. El diseñador jefe Kumai, perseguía mantener una imagen ancha y limpia, altamente aerodinámica preservando el aspecto característico de un sedán premium.

Dimensiones del vehículo

El nuevo ES es ahora más grande en todas las dimensiones principales que su predecesor. Este aumento de las dimensiones contribuye a un espacio significativamente mayor dentro del habitáculo y por ende del maletero.

Con 5.140 mm, la longitud total es mayor en 165 mm. Dentro de ese tramo, la distancia entre ejes se ha ampliado en 80 mm hasta los 2.950 mm. La anchura del vehículo crece hasta los 1.920 mm (+55 mm que su predecesor) y la altura varía desde los 1.560 mm (+115 mm) para la versión eléctrica y los 1.555 mm (+110 mm) para la versión híbrida.



Tres niveles de acabado

En general, todas las versiones del nuevo ES – tanto híbridas como eléctricas – cuentan con un equipamiento de serie muy completo.

La versión híbrida ES 300h está disponible en los acabados Signature y Exclusive. Ambos equipan el nuevo sistema multimedia de 14 pulgadas, mientras que el acabado Exclusive incluye adicionalmente opciones de equipamiento como Digital Key, Asistencia al Aparcamiento 360° (PVM), espejo retrovisor interior digital y el sistema de audio premium Mark Levinson™ con 17 altavoces.

Por su parte, las versiones eléctricas ES 350e FWD y ES 500e AWD, están disponibles en los acabados Signature y Omotenashi+. En este caso, en el acabado Omotenashi+ contamos con opciones de equipamiento de alto nivel como suspensión variable adaptativa y faros delanteros MultiLED de alta resolución e iluminación adaptativa, además del paquete de confort trasero donde se incluye el asiento otomano para la plaza trasera derecha y asiento del pasajero abatible para un mayor confort.

Opcionalmente dentro de la gama ES, sólo las versiones eléctricas pueden equiparse con llantas de 21 pulgadas, las cuales se dividen en Luxury Design de 21 pulgadas para el ES 350e FWD y Aero Design de 21 pulgadas para el ES 500e AWD.

MOTORIZACIONES DISPONIBLES

-Gama multitecnología con versiones híbridas y eléctricas, ofreciendo a los clientes opciones adaptadas a sus preferencias y necesidades de movilidad en bajas y en cero emisiones. -Las versiones eléctricas se dividen en ES 350e FWD y ES 500e AWD. -La variante híbrida ES 300h emplea la nueva tecnología híbrida de sexta generación de Lexus. -Las funciones de refrigeración, gestión y preacondicionamiento de la batería permiten una recarga rápida y constante en un rango más amplio de temperaturas. -La variante ES 500e AWD equipa el sistema de tracción total inteligente, Lexus DIRECT4, y la experiencia de cambio de marchas secuencial simulado del Lexus Interactive Manual Drive. -Por primera vez en la gama ES, las versiones híbridas se podrán escoger en tracción delantera o tracción total inteligente e-Four.



Variantes mecánicas multitecnología de Lexus: eléctrico e híbrido

El nuevo ES adopta plenamente la filosofía multitecnología de Lexus con la que poder ofrecer a los clientes una gama de sistemas de propulsión electrificados en aras de reducir las emisiones y lograr el objetivo final de la neutralidad de carbono. La gama incluye dos versiones eléctricas, el ES 350e FWD y el ES 500e AWD, y una versión híbrida, el ES 300h. En conjunto, ofrecen una amplia gama de opciones de potencia, rendimiento y eficiencia para adaptarse a las preferencias y requisitos de los clientes.

La electrificación de las versiones ES 350e FWD y ES 500e AWD

El ES utiliza una nueva arquitectura eléctrica desarrollada con el objetivo de ofrecer una evolución de la denominada Lexus Driving Signature, creando un diálogo más agudo entre coche y conductor.

Sobre este desarrollo, las cualidades fundamentales de los eléctricos 100% Lexus y la comodidad de manejo se han mejorado incluyendo ejes Lexus e-Axles revisados para dar una mayor potencia y poder contar con una batería de mayor capacidad. El ES también está disponible por primera vez, en su versión eléctrica más prestacional ES 500e, con el sistema Lexus Interactive Manual Drive, lo que permite una experiencia de conducción más gratificante con la selección de marchas de forma secuencial mediante levas de cambio situadas tras el volante.

Así mismo, esta versión equipa el sistema de tracción total inteligente Lexus DIRECT4, que eleva el dinamismo, manteniendo la eficiencia energética. Finalmente, la versión ES 500e AWD, incorpora un motor trasero con una potencia de 88,3 kW para un equilibrio sólido entre rendimiento gratificante, autonomía y eficiencia.

La frase de Enzo Ferrari Il Comendatore “No vendo coches, vendo motores. El coche lo regalo porque hay que montar el motor en algún lado”.