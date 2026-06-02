​Edgar Morin: hombre Holístico

Estamos en la era planetaria: donde quiera que se hallen, los seres humanos viven una aventura común. Edgar Morin

Nada humano me es ajeno. Terencio

Este 29 de mayo pasó a la eternidad, uno de los hombres más sabios, que siempre defendió en cualquier espacio y circunstancia la vida, al ser humano. Decir que fue un intelectual, filósofo, educador, humanista, antropólogo... es poco ante las dimensiones infinitas al crear puentes comprensivos para las áreas del conocimiento, del Pensar Complejo.

Este acontecimiento doloroso y sentido se me revierte al pensar en el Hoga Magdala, al cual acudimos el día siguiente con el Elenco de Teatro de la Municipalidad de Escazú dirigida por la profesora Ana Lucía Soto para presentar UNICA MIRANDO AL MAR con mas de sesenta residentes acompañados de sus familiares.

Repienso en que jamás llegaremos a la completud a la <<totalidad del conocer< nos decía Morin, <que el conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de archipiélagos de certezas<; pues, en nuestra fragilidad etérea, necesitamos aferrarnos a cualquier cosa que nos den seguridad: desde ilusiones, creencias, dogmas, mentiras creíbles <mentiras verdaderas<...,como cuesta caminar en las dudas, en pantanos,,, <cumbres borrascosas< y, muchas veces sabemos que nos mienten y se prefieren, un <miénteme<.

Así navegamos en nuestro corto titilar, creyendo aparentes verdades y desconocemos el valor del ótro, ótra al creer que, una parcelita del conocimiento sea la verdad absoluta. Apenas somos aprendices de la vida y, las <mil y una< posibles legos del rompecbezas del vivir se rearman en posibles probabilidades y, por lo general, son casi imposibles en nuestra cortica existencia, Cuan maravillosa es la comprensión humilde del <hombre justo< del maestro judío sefardí que vivió la exclusión con su familia, que sufrió la pérdida de su madre Luna, cuando era un niño de diez años; sintió <Hiroshima interior<< y, cambió su apellido Nahoum por Morin para evitar la cacería de los nazis en la segunda guerra mundial…

El conversar con personas mayores nos brindan oportunidades para la escucha de las experiencias y vivencias contadas por esos seres que han sobrevivido y <nadie les quita lo bailado<; seres que nos enseñan y ayudan a crear estrategias de luchas y resistencias a nivel personal, social y global.

Recuerdo a mis ancestras, bisabuelos con sus cuentos y respectivas moralejas que todo giraba en torno a la familia y amor a la madre tierra, la Pachamama, He trabajado en centros geriátricos y en Costa Rica fui voluntaria en uno privado donde reafirmé los principios básicos del Pensamiento Complejo de Edgar Morin; Principio dialógico, Principio de recursividad, Principio holográfico y, comprendí, que la empatía, cuido <mirar a los ojos <´con humanidad alientan el camino espiritual, anímico de los residentes <ciudadanos de oro< porque la vejez no es sinónimo de enfermedad ni demencia y, menos de ser inútil.

Gran dicha que el anciano sabio Morin de 104 años haya percibido en sus diferentes facetas y años al ser humano como a sí mismo. En sus investigaciones, reflexionaba acerca de las contradicciones humanas, la subjetividad, el diálogo infinito. en torno a la identidad, migración, cuido a la tierrra, guerras,,,pero, siempre con la esperanza de un mundo mejor, más humano y ecológico.

¿Qué historias de vidas, potencialidades, cuentos, sueños,,,viven las abuelitas y abuelitos en el Hogar Magdala? Se me afanan las idea al verles en sus respectivos espacios y, realmente, fue nutricio el presentar la obra, porque se aperturan las sensibilidades, visualizaciones y enigmas en torno a la vida, muerte, del florecer para seguir en nuevos seres visibkes o invisibles. No sabemos casi nada del mas allá y mientras tanto es mejor darse al fluir de la vida.

Este amado pensador fue uno de mis maestros y murió en París, Francia; fue creador de la Teoría del Pensamiento Complejo que, propone entender la realidad como un todo interconectado, <el todo es más que la suma de las partes<, porque al descomponer en minúsculas partes a la realidad, se mutila nuestra comprension del mundo.

Es importante anotar que <<Morin se define como un desviado, marginal, a veces rechazado y, lo fue, al menos en Francia, y curiosamente lo siguió siendo hasta el lanzamiento de La Voie, en 2011. Recién a sus 90 años, hasta sus detractores se pusieron de acuerdo con sus ideas< fragmento de la entrevista realizada por Analía Matyszczyk.

Ya decía Inmanuelle kant que, la finitud geografica de nuestra tierra impone a sus habitantes un principio de hospitabilidad universal, reconociendo al ótro el derecho de no ser tratado como enemigo y más bien, como nos cuesta comprender que tenemos un <destino común<ante el cambio crítico ambiental que, nos esta afectando en alterar las estaciones y aumento del calor, carencia de agua, de enfermedades ambientales…

Morin habla sobre el cuidado de tierra al enfatizar sobre la necesidad de la conciencia ecológica , en el pensar y actuar con una ética de la tierra basada en el respeto a los derechos de la madre tierra, ente orgánico vivo que está en interdependencia holística.

<Estamos en la naturaleza y fuera de élla al mismo tiempo. Somos seres cósmicos, físicos, biológicos, culturales, cerebrales, espirituales…Somos hijos del cosmos, pero debido a nuestra humanidad, nuestra cultura, nuestro espíritu y nuestra conciencia , nos hemos vuelto extraños a este cosmos del que originamos y que permanece secretamente íntimo en nosotros<

Ha publlicado más de cuarenta obras y las más conocidas son: Introducción al Pensamiento Complejo, el Metodo, Lecciones de la Historia, la Mente bien ordenada. Los Siete Saberes necesarios para la educación del futuro.

Tuvo gran acogida y recococimiento internacional en los países de Latinoamérica y el primer país en otorgar el título de Doctor Honoris Causa fue, la Universidad de Valencia España el 12 de marzo del 2004.