Schaeffler y ThunderSoft establecen una alianza estratégica para desarrollar plataformas de computación centralizada para vehículos
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Desarrollo conjunto de plataformas centrales de computación multidominio para las arquitecturas de vehículos del futuro. Combinación de la experiencia de Schaeffler en software, sistemas y hardware con las capacidades de ThunderSoft en software y plataformas. Nuevo avance para reforzar la posición tecnológica y de mercado de Schaeffler en arquitecturas eléctricas y electrónicas (E/E) centralizadas
Schaeffler y ThunderSoft han firmado una alianza estratégica para desarrollar y comercializar conjuntamente plataformas de computación centralizada para las arquitecturas de vehículos del futuro. El objetivo de la colaboración consiste en asistir a los fabricantes de automóviles en su transición hacia vehículos basados en software e inteligencia artificial. Las empresas aliadas se centran en soluciones modulares y escalables que reducen la inversión en desarrollo y la complejidad de los sistemas, al tiempo que allanan el camino hacia arquitecturas centralizadas de software y datos.
"Los ordenadores centrales del vehículo se están convirtiendo en una tecnología clave para los vehículos definidos por software", dijo Thomas Stierle, CEO E-Mobility de Schaeffler AG. "Además de nuestra amplia experiencia en hardware y sistemas para la automoción, aportamos también nuestros sólidos conocimientos en software. Junto con la experiencia de ThunderSoft en software y plataformas, creamos soluciones de computación escalables que integran funciones de conducción críticas para la seguridad, sistemas de asistencia al conductor y sistemas de infoentretenimiento sobre una base de hardware compartida".
De las unidades de control distribuidas a los ordenadores centrales del vehículo
Experiencia complementaria en hardware y software
ThunderSoft complementa estas capacidades con su experiencia en plataformas centrales de software para vehículos, sistemas operativos y arquitecturas de computación de alto rendimiento para sistemas de infoentretenimiento y asistencia al conductor. Asimismo, ThunderSoft proporciona acceso a un amplio y consolidado ecosistema tecnológico.
Gracias a la estrecha colaboración entre ambas empresas, funciones que antes estaban distribuidas entre varias unidades de control pueden integrarse en un ordenador central del vehículo, lo que reduce la complejidad del sistema, acorta los tiempos de desarrollo y permite una escalabilidad flexible y rentable en distintos modelos y mercados.
"Las plataformas de computación centralizada están convirtiéndose en la piedra angular de los vehículos inteligentes", afirmó Xu Dongchao, vicepresidente de ThunderSoft Intelligent Automotive. "Mediante la colaboración con Schaeffler, queremos acelerar innovaciones en los vehículos definidos por software y proporcionar plataformas flexibles de alto rendimiento para su despliegue global".
Enfoque regional y perspectivas
Mediante esta alianza, Schaeffler refuerza su posición como partner tecnológico de sistemas para arquitecturas E/E centralizadas y subraya su ambición de contribuir activamente a la transformación hacia una movilidad definida por software.
"Los ordenadores centrales del vehículo se están convirtiendo en una tecnología clave para los vehículos definidos por software", dijo Thomas Stierle, CEO E-Mobility de Schaeffler AG. "Además de nuestra amplia experiencia en hardware y sistemas para la automoción, aportamos también nuestros sólidos conocimientos en software.
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