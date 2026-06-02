​David Cuesta Pérez: “Hay gente que vive enamorada de la poesía, y en cierto modo me nutro de ese tipo de energías”

David Cuesta Pérez (2004, Valencia), con seudónimo El poeta perdido, es autor del poemario “Más allá de la razón” (Círculo Rojo, 2025). La poesía se convirtió en su refugio personal y seguro, donde plasmaba reflexiones sobre la vida cotidiana y sus propias experiencias.

1. ¿Qué significa tu seudónimo “El poeta perdido"? Mi nombre artístico se debe a la pretensión que siempre he tenido de buscarle un sentido a todos los acontecimientos que me sucedían, a lo largo de mi adolescencia.

Llegó un momento que entendí que cuanto más intento buscarle un sentido a la vida, más me pierdo y en cierto modo, la poesía para mí es una manera de expresar todo lo que me desconcierta, de ahí viene el nombre ELPOETAPERDIDO.

2. ¿A qué edad y cómo comenzó tu interés por la poesía? Cuando empecé en el instituto me entró un estrés social muy grande, había cosas que estaba descubriendo de mi fisiología que no entendía y en ese momento, empecé a escribir para ordenar sensaciones y emociones y lo hacía en forma de poesía sin quererlo. En ese momento empecé a escribir y a leer poesía.

3. Si tuvieras la posibilidad. ¿Te gustaría dedicarte a ello? De la poesía no, pero sí que me gustaría empezar a hacer novelas y fantasía. La poesía es demasiado introspectiva como para depender de ella, en el sentido económico claro, siempre voy a escribir poesía.

4. ¿Has participado en slams, cursos o talleres relacionados con la poesía? Si, he participado en slams y fue descubrir un mundo nuevo, es increíble saber que hay gente que vive enamorada de la poesía, en cierto modo me nutro de ese tipo de energías.

5. Has publicado con la editorial Círculo Rojo tu poemario “Más allá de la razón”. ¿Qué tal tu experiencia con ellos? Son muy profesionales y muy cercanos, te brindan muchas oportunidades y eso es de agradecer.

6. ¿Volverías a publicar tu segundo libro en dicha editorial o prefieres probar la editorial tradicional? Quizás apostaría por alguna editorial más sencilla y humilde, no sabría decirte aún.

7. Define tu poemario en tres palabras. Inmadurez, amor y espiritualidad.

8. ¿Has logrado cumplir tus expectativas? ¿Qué próximos proyectos tienes a largo plazo? La expectativas me las puse muy altas y con el tiempo he aprendido a valorar todo lo que he conseguido sin esperar nada cuando rompí esa expectativas que me había hecho.

A corto plazo, estoy escribiendo mi segundo libro titulado “ Aflicción y benevolencia”, un poemario que va dedicado completamente a la tristeza que a veces viene y se queda por mucho tiempo, se podría decir que va a ser mi poemario más personal.

A largo plazo, descubrir más facetas artísticas y escribir diferentes géneros distintos. Fantasía y thriller me gustaría mucho escribir.