Ya no quedan Humphrey Bogarts ni Lauren Bacalls

Conversábamos el otro día un grupo de amigos, café en mano, a la usanza de las viejas tertulias del Café Gijón, sobre una batalla que ya damos por perdida: el fin de la masculinidad. Ya no hay hombres de los de antes. Aquellos tipos duros, capaces de cargar con cualquier peso, de abordar cualquier misión sin despeinarse y, de paso, tomarse un Martini seco, agitado, no revuelto.

Bien es verdad, y como ya sabéis, queridos lectores, que me gusta poner el dedo en la llaga y que en más de una ocasión carezco de la invaluable cualidad de la mesura: bebí un sorbo y solté la bomba.

—También se ha perdido la feminidad.

De pronto, cinco pares de ojos de mujer me apuñalaron como si hubiese pronunciado el nombre del mismísimo Lucifer.

—¿Has dicho que no hay feminidad? — me inquirieron a coro. —No quedan Humphrey Bogarts, pero tampoco Lauren Bacalls— afirmé, sin apartar la mirada, que estas cosas hay que decirlas sin vacilación.

Nuestra vida se enclaustra en una época en que hombres y mujeres ya no nos vestimos: nos cubrimos. Nos tapamos con camisetas de ciudades en las que nunca hemos estado, de grupos musicales que jamás hemos escuchado, de marcas que no significan nada para quien las porta y muy poco más para quien las fabrica. El atuendo ha dejado de ser lenguaje para convertirse en ruido.

Hubo un tiempo, no tan lejano, en que un hombre sabía lo que era ponerse una corbata. No me refiero al nudo, que eso cualquiera lo aprende en diez minutos. Me refiero al gesto, a la conciencia de que aquella prenda era una declaración de intenciones frente al mundo. Cary Grant no llevaba trajes porque se los indicara un estilista, los llevaba porque comprendía que la forma en que un hombre se presenta ante los demás es, en sí misma, un argumento que te ha presentado antes incluso de emitir el primer sonido. Gary Cooper callaba y bastaba, pero callaba bien vestido, con esa sobriedad que era, a su manera, una forma de elocuencia.

Las mujeres de aquella época no eran menos. Eran más, y de otra manera. Rita Hayworth en Gilda no era seductora a pesar de llevar ropa, sino precisamente porque la llevaba, porque sabía que la sugerencia vale cien veces más que la exhibición, que el misterio es la forma más alta del atractivo y que una mujer que sabe todo eso no necesita quitarse nada para que el mundo quede prendido. Audrey Hepburn, con aquel cuello largo y aquellos guantes hasta el codo, enseñó a varias generaciones que la elegancia no está depositada en el tejido sino en la convicción con que se porta.

Hoy, ya me perdonaréis, que no son pocas las dioptrías que me acompañan, pero cuando veo a este prototipo de cantante rubia, con tan poca voz como ropa, y me dicen que asemejarse a ellas es la pretensión de nuestras adolescentes, me dan ganas de llorar. No por mojigatería, que ya tengo edad de haber superado esas estrecheces. Lo que se ha perdido no es la virtud, que eso es harina de otro costal: es el estilo. Y el estilo, amigos lectores, no se vende en ninguno de esos establecimientos que proliferan en nuestras calles como setas de temporada. Todas con la misma fachada, invirtiendo en identidad corporativa más que nunca para lograr precisamente el efecto inverso. Antes había Humphrey Bogarts y Lauren Bacalls. Ahora solo quedan ofertas.