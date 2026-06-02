La normativa europea reconoce al zumo de naranja 100% exprimido como fuente de tres nutrientes

¿Puede compararse el zumo de naranja con tomar la fruta entera? Es una pregunta que vuelve de manera habitual al debate público sobre alimentación. La respuesta se recoge en el informe Efectos de la (des)información en los hábitos de alimentación actuales. El caso del zumo de naranja, elaborado por el Comité de Gestión de Cítricos (CGC) y Zumos Valencianos del Mediterráneo (Zuvamesa), con la revisión científica del grupo ALIMNOVA de la Universidad Complutense de Madrid. Según sus conclusiones, el zumo 100% exprimido conserva buena parte de la composición nutricional de la fruta entera, con vitamina C, folato y potasio entre sus aportes principales. La diferencia más destacada está en la fibra.



En un vaso de zumo de naranja100% se hallan vitamina C, potasio y folato o vitamina B9, junto con pequeñas cantidades de vitamina A y otras vitaminas del grupo B, como la B1 y la B6. Una ración de 250 mililitros proporciona cerca de 120,5 miligramos de vitamina C y 375,5 miligramos de potasio, con alrededor de 108 kilocalorías procedentes en su mayoría de los azúcares presentes de forma natural en la fruta. El perfil se completa con compuestos bioactivos como los flavonoides hesperidina y narirutina, propios de los cítricos, y con un alto contenido en agua que refuerza el papel del zumo en la hidratación diaria.

La normativa europea reconoce al zumo de naranja como fuente de tres nutrientes

El Reglamento (CE) N.º 1924/2006, que regula las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, permite considerar al zumo de naranja 100% exprimido como fuente de potasio, vitamina C y vitamina B9 o ácido fólico. Este criterio se cumple porque 100 mililitros aportan como mínimo el 7,5% de los Valores de Referencia de Nutrientes fijados para los tres compuestos.

Además de este reconocimiento, el marco europeo contempla funciones fisiológicas específicas para algunos de los nutrientes presentes. El folato se relaciona con el crecimiento del tejido materno durante el embarazo, con el funcionamiento normal del sistema inmunitario y con la reducción del cansancio y la fatiga. El potasio, por su parte, contribuye al funcionamiento normal de los músculos y al mantenimiento de una presión arterial normal.

El origen del azúcar es otro aspecto señalado por la normativa. Todos los azúcares del zumo de naranja 100% exprimido proceden de la fruta, ya que el Real Decreto 781/2013 prohíbe su incorporación en los zumos comercializados como tales en España. La cantidad se sitúa en torno a los 8,8 gramos por cada 100 mililitros, con un índice glucémico bajo, igual o inferior a 55, lo que indica que la glucosa se libera de manera lenta tras su consumo.

Cinco raciones diarias: el papel del zumo de naranja junto a la fruta entera

Más allá de su composición, el documento sitúa al zumo de naranja dentro de las recomendaciones generales de consumo de fruta y verdura. La evidencia científica vincula una ingesta diaria de unos 400 gramos de frutas y hortalizas, equivalente a cinco raciones al día, con beneficios relevantes para la salud, especialmente en la prevención de enfermedades cardiovasculares. Los informes internacionales coinciden, sin embargo, en que el consumo mundial continúa por debajo de esas cifras.

La opción preferente para alcanzar las cinco raciones diarias sigue siendo la fruta entera. Para quienes, por hábitos o preferencias, encuentran más sencillo incorporar un vaso de zumo que una pieza adicional de fruta, el zumo de naranja 100% exprimido aparece como la alternativa más adecuada después de la fruta fresca. La diferencia se concentra en la fibra, ya que la fruta entera aporta una mayor cantidad, sobre todo del tipo insoluble, mientras que el zumo contiene menos y de tipo principalmente soluble. El resto del perfil nutricional, con vitaminas, minerales y compuestos bioactivos, se mantiene en gran medida.

Como parte de la iniciativa Nada más que zumo. Nada menos que zumo, impulsada en 2025 por el sector citrícola español, el informe busca ofrecer información contrastada sobre el zumo de naranja 100% exprimido y visibilizar el papel de la industria de transformación dentro de la cadena de valor citrícola. Cada campaña, alrededor de 1,2 millones de toneladas de naranjas y clementinas se destinan en España a la elaboración de zumo 100% exprimido.