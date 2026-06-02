Graid Technology lanza VROC™ by Graid Technology con el respaldo de fabricantes OEM de primer nivel

VROC™ by Graid Technology aporta desarrollo activo, compatibilidad con la plataforma Intel® Xeon® 6 y actualizaciones sin coste a una consolidada base RAID NVMe basada en CPU Graid Technology, creadora de SupremeRAID™ y responsable global de Intel® VROC, anunció hoy VROC™ by Graid Technology, una plataforma renovada en su identidad de marca y sometida a desarrollo activo, respaldada por una hoja de ruta de 24 meses que incorpora nuevas funcionalidades, una compatibilidad ampliada con plataformas y una inversión a largo plazo para clientes actuales y futuros.

Intel® VROC ha servido como la base de software RAID basada en CPU para servidores empresariales impulsados por Intel en plataformas OEM de primer nivel en todo el mundo. Bajo la gestión de Graid Technology, el producto pasa de una fase de mantenimiento continuado a una etapa de desarrollo activo sin interrupciones para las implementaciones existentes.

La hoja de ruta de VROC™ by Graid Technology incluye:

Compatibilidad con la plataforma Intel® Xeon® 6, incluida Oak Stream (Diamond Rapids), con actualizaciones sin coste para los clientes actuales de Intel® VROC.

Eliminación de las claves físicas de hardware mediante licencias UEFI, simplificando la adquisición y la gestión del ciclo de vida.

Nuevas capacidades para clientes y estaciones de trabajo desarrolladas conjuntamente con socios OEM de primer nivel.

Compatibilidad con la coexistencia de SupremeRAID™, permitiendo utilizar RAID basado en CPU y RAID acelerado por GPU en la misma plataforma Intel® Xeon®. Los socios OEM de primer nivel Lenovo y Supermicro han respaldado la gestión de Graid Technology y han contribuido a la actualización de la hoja de ruta.

"VROC™ by Graid Technology se basa en la misma plataforma probada en la que los clientes empresariales han confiado durante años", afirmó Leander Yu, CEO de Graid Technology. "Nuestro compromiso es sencillo: preservar esa continuidad mientras ofrecemos el desarrollo activo, la colaboración con OEM y el soporte para plataformas Intel® Xeon® de próxima generación que el mercado ha estado demandando".

El soporte para Intel® VROC bajo la gestión de Graid Technology ya está disponible. La nueva marca VROC™ by Graid Technology y las actualizaciones de funcionalidades comenzarán a desplegarse a través de socios OEM y del canal a partir del tercer trimestre de 2026. Para más información, visitar graidtech.com.

Descubrir más en Computex Taipei, del 2 al 5 de junio, en el stand R0502.

Sobre Graid Technology

Graid Technology es la creadora de SupremeRAID™, el primer controlador RAID del mundo basado en GPU, y responsable global de Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC). Graid Technology desarrolla soluciones RAID que maximizan el rendimiento del almacenamiento NVMe y la protección de datos para infraestructuras empresariales y de computación de alto rendimiento. La compañía tiene su sede en Sunnyvale, California, y cuenta con operaciones globales y actividades de I+D en Taiwán. Más información en graidtech.com.

