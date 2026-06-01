Imfaplas abre el mercado mayorista de los iPhone reacondicionados con garantías directas para tiendas

El mercado de la telefonía móvil de segunda mano exige cada vez más transparencia y certidumbre técnica. En este escenario, la firma aragonesa Imfaplas se ha posicionado como un proveedor de referencia para los distribuidores y tiendas de electrónica en España, estructurando una cadena de suministro especializada en tecnología Apple que elimina la incertidumbre habitual del stock disponible. Con un recorrido que ya alcanza los 25 años en el sector, la compañía zaragozana ha sabido trasladar su conocimiento del terreno europeo a un modelo de negocio centralizado de compraventa al por mayor.

La revisión técnica como eje de la confianza profesional La actividad de la firma se concentra en resolver los dos grandes problemas a los que se enfrentan los comercios especializados: la falta de regularidad en el catálogo y la disparidad de criterios en la calidad de los terminales. Para conseguirlo, la empresa cuenta con un equipo de profesionales cualificados que asume la revisión completa de cada iPhone reacondicionado de forma exhaustiva antes de su catalogación. Este proceso examina minuciosamente el rendimiento operativo de los componentes clave de la tecnología Apple. De este modo, se asegura un estándar idóneo de funcionamiento que permite ofrecer una garantía directa de un año para cada terminal.

Proximidad logística y rentabilidad para el minorista La proximidad física desde su central de Zaragoza permite a la firma realizar entregas exprés en 24 horas a cualquier punto de la península. Como consecuencia, se reduce la necesidad de que los comercios acumulen un inventario excesivo. Este sistema de control propio repercute directamente en la rentabilidad de los puntos de venta, que consiguen disminuir las devoluciones por incidencias mecánicas o de batería. Al margen del apartado técnico, la empresa mantiene un enfoque basado en el trato personalizado, asignando asesores específicos que conocen las necesidades de aprovisionamiento de cada minorista.

Gracias a una red de compras distribuida en diferentes mercados de la Unión Europea, Imfaplas asegura una flexibilidad tarifaria competitiva. Así es como minimiza el riesgo de rotura de stock en periodos de alta demanda y consolida un ecosistema de distribución fiable para el sector profesional en España.

