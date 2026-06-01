El récord de funciones en un mes es batido por un mago español

En el mes de mayo el mago catalán de 27 años Alexander Main alcanzó los 40 espectáculos El joven catalán Alexander Main ha batido el récord de funciones llevadas a cabo por un mago en un mes, el pasado mayo, con un total de 40 representaciones. Todos los espectáculos, tanto para eventos privados y corporativos como para familiares y funciones teatrales, los llevó a cabo en Cataluña. De ellos, el 82 % se desarrollaron en la provincia de Barcelona. Además, tuvo que derivar una quincena de actuaciones a otros compañeros porque su agenda estaba ya completa.

La mayor parte de estas representaciones se concentraron en los fines de semana, con gran volumen de comuniones y eventos familiares y días con hasta 4 shows en una misma jornada.

En España tan solo el Mago Pop se acerca a estas cifras, con una media de entre 18 y 30 funciones al mes en 2025.

Aunque no existe un registro oficial de ilusionistas, según estimaciones de asociaciones integradas en la Federación Española de Sociedades Mágicas (FESMA), entre 900 y 1.200 magos desarrollan esta actividad profesional o semiprofesional de forma habitual. La mayoría de los magos suele realizar, de promedio, entre 2 y 6 espectáculos mensuales.

"Ha sido un mes intenso, pero también muy especial. Cada espectáculo ha tenido algo distinto y es algo que valoro especialmente: la conexión con el público. Creo que la magia en directo está viviendo un momento muy fuerte porque la gente busca experiencias reales y sorprendentes", comenta Alexander.

Alexander Main tiene 27 años y ha realizado más de 2.500 funciones en la última década. Ha desarrollado un estilo propio basado en combinar magia visual, improvisación, humor y la participación del público. Sus espectáculos mezclan comedia con ilusiones visuales y el uso de objetos cotidianos como cubos de Rubik, teléfonos móviles o artículos personales cedidos por los espectadores. Sus propuestas incluyen improvisación, interacción y momentos diferentes, para que ninguna representación sea igual a la otra.

El show "La Magia Existe" ha sido nominado a Mejor Espectáculo de Magia en Barcelona y reúne a públicos de todas las edades, a partir de los 10 años. Todo ello le ha llevado a consolidarse como una de las nuevas figuras emergentes de la magia en España.

Además de su actividad en teatros y eventos, Main ha colaborado con empresas y organizaciones vinculadas a sectores como el deporte, la música y la tecnología. Entre las entidades con las que ha trabajado figuran el FC Barcelona, el Starlite Festival, Honda, Bosch y Amazon.

