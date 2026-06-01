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El récord de funciones en un mes es batido por un mago español

Comunicae
lunes, 1 de junio de 2026, 17:38 h (CET)
En el mes de mayo el mago catalán de 27 años Alexander Main alcanzó los 40 espectáculos

El joven catalán Alexander Main ha batido el récord de funciones llevadas a cabo por un mago en un mes, el pasado mayo, con un total de 40 representaciones. Todos los espectáculos, tanto para eventos privados y corporativos como para familiares y funciones teatrales, los llevó a cabo en Cataluña. De ellos, el 82 % se desarrollaron en la provincia de Barcelona. Además, tuvo que derivar una quincena de actuaciones a otros compañeros porque su agenda estaba ya completa.


La mayor parte de estas representaciones se concentraron en los fines de semana, con gran volumen de comuniones y eventos familiares y días con hasta 4 shows en una misma jornada.


En España tan solo el Mago Pop se acerca a estas cifras, con una media de entre 18 y 30 funciones al mes en 2025.


Aunque no existe un registro oficial de ilusionistas, según estimaciones de asociaciones integradas en la Federación Española de Sociedades Mágicas (FESMA), entre 900 y 1.200 magos desarrollan esta actividad profesional o semiprofesional de forma habitual. La mayoría de los magos suele realizar, de promedio, entre 2 y 6 espectáculos mensuales.


"Ha sido un mes intenso, pero también muy especial. Cada espectáculo ha tenido algo distinto y es algo que valoro especialmente: la conexión con el público. Creo que la magia en directo está viviendo un momento muy fuerte porque la gente busca experiencias reales y sorprendentes", comenta Alexander.


Alexander Main tiene 27 años y ha realizado más de 2.500 funciones en la última década. Ha desarrollado un estilo propio basado en combinar magia visual, improvisación, humor y la participación del público. Sus espectáculos mezclan comedia con ilusiones visuales y el uso de objetos cotidianos como cubos de Rubik, teléfonos móviles o artículos personales cedidos por los espectadores. Sus propuestas incluyen improvisación, interacción y momentos diferentes, para que ninguna representación sea igual a la otra.


El show "La Magia Existe" ha sido nominado a Mejor Espectáculo de Magia en Barcelona y reúne a públicos de todas las edades, a partir de los 10 años. Todo ello le ha llevado a consolidarse como una de las nuevas figuras emergentes de la magia en España.


Además de su actividad en teatros y eventos, Main ha colaborado con empresas y organizaciones vinculadas a sectores como el deporte, la música y la tecnología. Entre las entidades con las que ha trabajado figuran el FC Barcelona, el Starlite Festival, Honda, Bosch y Amazon.


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