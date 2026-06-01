Igualada se consolida como capital del BMX con el éxito de la UWS Bikeparadise Comp 2026

El skatepark del Parc Central de Igualada congregó a deportistas de élite en una jornada histórica de adrenalina, trucos espectaculares y cultura urbana El ya emblemático bowl del skatepark del Parc Central de Igualada (Barcelona) fue el escenario de una de las citas más intensas, espectaculares y concurridas del calendario nacional del deporte de acción: la Urban World Series Bikeparadise Comp 2026. Celebrado este sábado 30 de mayo, el evento reunió a más de 60 atletas procedentes de más de 10 nacionalidades en un ambiente inigualable que consolidó definitivamente a la localidad en el mapa mundial del BMX.

La competición, diseñada para dar visibilidad al talento en todas sus etapas, ofreció un espectáculo de alto nivel en sus tres categorías oficiales (Pro, Expert y Junior), donde el buen diseño del skatepark se convirtió en el aliado perfecto para que los asistentes disfrutaran de trucos y ejecuciones de altísima dificultad técnica.

Un podio de leyenda en la categoría Pro

La competitividad estuvo asegurada hasta el último segundo gracias a un atractivo prize pool de más de 2.000 € en premios. En la categoría reina (Pro), el gran triunfador de la jornada fue Daniel Santiago, quien se alzó con la victoria absoluta y el premio en metálico de 1.000 € tras completar una ronda perfecta. El segundo lugar del podio fue para Javitxu de la Torre (500 €), mientras que Pau Sala, local de Igualada, completó el cuadro de honor en tercera posición (300 €), manteniéndose los premios en material y obsequios hasta el décimo puesto.

Por su parte, las promesas y talentos de las categorías Junior y Expert demostraron que el futuro del BMX está más que asegurado. Los riders más destacados consiguieron importantes lotes de material de las marcas colaboradoras, destacando las brillantes victorias de Lluc Brunet en Expert y de Izan de la Fuente en la categoría Junior.

Espectáculo aéreo y un cartel internacional insuperable

Uno de los momentos más electrizantes y coreados por el público local fue la disputa del premio especial "Roger Soler High Air". El atleta Daniel Santiago, campeón también en la categoría Pro, logró elevarse por encima de todos, alcanzando el salto de mayor altura de la jornada (3,9 m) y llevándose los 200 € en metálico del galardón.

Los premios fueron entregados por Patricia Illa, tercera teniente de alcalde y concejala de Barrios y Civismo, Deportes y Formación Profesional del Ayuntamiento de Igualada, y Jaume Sala, director del evento Igualada Bikeparadise.

La edición de este año superó todas las expectativas gracias a la altísima calidad de los participantes. Estrellas internacionales de la talla de Sasha Cambon, Ike Duly, Rémi Briant, Robin Meza (3.º en 2025) y Sheim Paillard ofrecieron rondas memorables. Para plantarles cara, la representación española contó con sus riders más en forma, liderados por Pau Sala, Javitxu de la Torre, Arkaitz Armendáriz y Daniel Santiago, quienes elevaron el listón e hicieron vibrar a todo el público desde las gradas.

Sobre UWS Bikeparadise Comp

La UWS Bikeparadise Comp nació con el objetivo de fomentar los deportes de acción y visibilizar la cultura urbana en Cataluña. Tras varias ediciones, en 2025 se integró en el calendario oficial de las Urban World Series, un circuito global de deportes urbanos. Este hito la ha consolidado como un punto de encuentro imprescindible para la comunidad del BMX, capaz de unir a jóvenes promesas locales con figuras consagradas del panorama mundial en un entorno de estricta competición profesional y ambiente festivo.

El evento ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Igualada y el de los patrocinadores y colaboradores: UEC Anoia, Red Bull, North Point, ProdG, 73 Factory Bike Coffee, Safe'm All, Jacarr, 360bs, Funcat Monkeys, Campers BCN, IDO Igualada, Banana Brand, Action Wheels, 2Rodes, Lapz, KHE Bikes, Fleek., Fist, FesBici, Bunny Shop, American Socks, 9Aba Cicles y Oriol Inglada.

