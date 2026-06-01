Igualada se consolida como capital del BMX con el éxito de la UWS Bikeparadise Comp 2026
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El skatepark del Parc Central de Igualada congregó a deportistas de élite en una jornada histórica de adrenalina, trucos espectaculares y cultura urbana
El ya emblemático bowl del skatepark del Parc Central de Igualada (Barcelona) fue el escenario de una de las citas más intensas, espectaculares y concurridas del calendario nacional del deporte de acción: la Urban World Series Bikeparadise Comp 2026. Celebrado este sábado 30 de mayo, el evento reunió a más de 60 atletas procedentes de más de 10 nacionalidades en un ambiente inigualable que consolidó definitivamente a la localidad en el mapa mundial del BMX.
La competición, diseñada para dar visibilidad al talento en todas sus etapas, ofreció un espectáculo de alto nivel en sus tres categorías oficiales (Pro, Expert y Junior), donde el buen diseño del skatepark se convirtió en el aliado perfecto para que los asistentes disfrutaran de trucos y ejecuciones de altísima dificultad técnica.
Un podio de leyenda en la categoría Pro
Por su parte, las promesas y talentos de las categorías Junior y Expert demostraron que el futuro del BMX está más que asegurado. Los riders más destacados consiguieron importantes lotes de material de las marcas colaboradoras, destacando las brillantes victorias de Lluc Brunet en Expert y de Izan de la Fuente en la categoría Junior.
Espectáculo aéreo y un cartel internacional insuperable
Los premios fueron entregados por Patricia Illa, tercera teniente de alcalde y concejala de Barrios y Civismo, Deportes y Formación Profesional del Ayuntamiento de Igualada, y Jaume Sala, director del evento Igualada Bikeparadise.
La edición de este año superó todas las expectativas gracias a la altísima calidad de los participantes. Estrellas internacionales de la talla de Sasha Cambon, Ike Duly, Rémi Briant, Robin Meza (3.º en 2025) y Sheim Paillard ofrecieron rondas memorables. Para plantarles cara, la representación española contó con sus riders más en forma, liderados por Pau Sala, Javitxu de la Torre, Arkaitz Armendáriz y Daniel Santiago, quienes elevaron el listón e hicieron vibrar a todo el público desde las gradas.
Sobre UWS Bikeparadise Comp
El evento ha contado con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Igualada y el de los patrocinadores y colaboradores: UEC Anoia, Red Bull, North Point, ProdG, 73 Factory Bike Coffee, Safe'm All, Jacarr, 360bs, Funcat Monkeys, Campers BCN, IDO Igualada, Banana Brand, Action Wheels, 2Rodes, Lapz, KHE Bikes, Fleek., Fist, FesBici, Bunny Shop, American Socks, 9Aba Cicles y Oriol Inglada.
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