El arroz importado gana terreno en Europa y amenaza la autenticidad de la paella española

El récord histórico de importaciones de arroz asiático a precios un 75 % más baratos amenaza la viabilidad de las variedades autóctonas europeas. Paellería, restaurante barcelonés especializado en arroces, advierte de que perder el arroz local no es solo un problema del campo: es una crisis de identidad gastronómica y de modelo de negocio El arroz importado está ganando peso en el mercado europeo impulsado por su mayor competitividad en precio, una tendencia que empieza a tener consecuencias más allá del sector agrícola. En la restauración, donde el origen del producto es parte esencial de la propuesta gastronómica, crece la preocupación por el desplazamiento de variedades locales tradicionalmente ligadas a la paella.

La brecha de precios es uno de los principales factores detrás de este cambio: mientras el arroz asiático puede situarse en torno a los 285 euros por tonelada, el arroz europeo equivalente se mueve cerca de los 1.100 euros, una diferencia que está tensionando toda la cadena de valor.

En los últimos años, este desequilibrio ha ido acompañado de un aumento sostenido de las importaciones en la Unión Europea, que ya marcan máximos históricos y presionan directamente a los productores locales. El sector denuncia además que esta competencia se produce en condiciones desiguales, con un marco de protección insuficiente frente a terceros países que operan con costes y exigencias regulatorias significativamente más bajos.

Pérdida de identidad de la gastronomía local

Este escenario plantea un cambio potencial en el abastecimiento de restaurantes, que podrían verse empujados a recurrir a alternativas más económicas si la presión de costes continúa.

Desde Paellería, restaurante barcelonés especializado en arroces, advierten de que este cambio no es solo una cuestión de aprovisionamiento, sino que puede tener un impacto directo en la identidad gastronómica y en la percepción del destino. "Si desaparecen las variedades de origen porque dejan de ser viables, los restaurantes tendremos que adaptarnos. Y eso implica que platos tan representativos como la paella podrían empezar a elaborarse con arroces que no tienen nada que ver con los tradicionales", explica Diana Londoño, directora de Operaciones.

El riesgo, señalan, afecta especialmente a ciudades como Barcelona, donde la gastronomía, además de una herramienta identitaria, forma parte de la experiencia turística. "El visitante no viene solo a comer, viene a probar algo auténtico. Si la paella se aleja de su materia prima original, estamos perdiendo parte de ese valor diferencial como destino", añade.

Paellería defiende que mantener el uso de variedades locales implica asumir un mayor coste de materia prima, pero considera que es parte del compromiso con la calidad y la trazabilidad. Sin embargo, advierte de que este modelo solo es sostenible si el producto de origen sigue disponible en el mercado. "No es un debate solo del campo: si cambia la materia prima, cambia todo lo demás", concluye Londoño.

