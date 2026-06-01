Karbon-X presentará en la Small Cap Growth Virtual Investor Conference el próximo 4 de junio
|
|
La compañía invita a inversores particulares e institucionales, así como a asesores y analistas, a asistir al evento online a través de VirtualInvestorConferences.com
Karbon-X Corp. (OTCQB:KARX), con sede en Calgary (Alberta) y centrada en los mercados globales de carbono y las soluciones de infraestructura climática, anunció hoy que Chad Clovis, Chief Executive Officer, realizará una presentación en directo durante la Small Cap Growth Virtual Investor Conference organizada por VirtualInvestorConferences.com el próximo 4 de junio de 2026.
Fecha: 4 de junio.
Disponible para reuniones individuales (1x1): del 5 al 9 de junio.
Se tratará de un evento interactivo online en directo en el que los inversores estarán invitados a formular preguntas a la compañía en tiempo real. Aquellos asistentes que no puedan conectarse en directo el día de la conferencia podrán acceder posteriormente a una grabación archivada del webcast.
Se recomienda a los inversores online registrarse con antelación y realizar la comprobación del sistema para agilizar su participación y recibir actualizaciones del evento.
Más información sobre el evento en www.virtualinvestorconferences.com.
Aspectos destacados recientes de la compañía
Sobre Karbon-X Corp.
La plataforma integrada de la compañía combina experiencia de mercado, carteras de proyectos verificados y estrategias innovadoras de carbono para generar un impacto escalable preservando al mismo tiempo el valor para los accionistas.
Para más información, visitar www.karbon-x.com.
Sobre Virtual Investor Conferences®
Al proporcionar una solución de interacción con inversores en tiempo real, VIC está específicamente diseñada para ofrecer a las compañías un acceso más eficiente a la comunidad inversora. Replicando los principales elementos de una conferencia presencial para inversores, VIC proporciona a las empresas mayores capacidades para conectar con inversores, programar reuniones individuales dirigidas y enriquecer sus presentaciones mediante contenido dinámico en vídeo.
Impulsando un nuevo nivel de relación con los inversores, Virtual Investor Conferences ofrece soluciones líderes de comunicación corporativa a una red global de inversores minoristas e institucionales.
(OTCQB:KARX), con sede en Calgary (Alberta) y centrada en los mercados globales de carbono y las soluciones de infraestructura climática, anunció hoy que Chad Clovis, Chief Executive Officer, realizará una presentación en directo durante la Small Cap Growth Virtual Investor Conference organizada por VirtualInvestorConferences.com el próximo 4 de junio de 2026.
En la semana del 25 de mayo, el descenso del precio semanal del gas y el aumento de la producción solar ejercieron su influencia a la baja sobre los precios de los mercados eléctricos europeos.
La operación fortalece la presencia internacional de la firma peruana e incorpora en Madrid una boutique legal y fiscal con trayectoria, reconocimiento y una práctica especializada en asuntos internacionales Caro & Asociados y B Law anuncian la integración con B Law & Tax, firma española con sede en Madrid y reconocida por su alta especialización en asesoramiento fiscal y legal internacional y por su experiencia acompañando a clientes con intereses empresariales, patrimoniales y transfronterizos.