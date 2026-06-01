Caro & Asociados integra B Law & Tax y acelera su expansión en España

La operación fortalece la presencia internacional de la firma peruana e incorpora en Madrid una boutique legal y fiscal con trayectoria, reconocimiento y una práctica especializada en asuntos internacionales Caro & Asociados y B Law anuncian la integración con B Law & Tax, firma española con sede en Madrid y reconocida por su alta especialización en asesoramiento fiscal y legal internacional y por su experiencia acompañando a clientes con intereses empresariales, patrimoniales y transfronterizos.

Esta operación representa un nuevo hito en la estrategia de expansión internacional de Caro & Asociados, que refuerza así su presencia en España mediante la integración con una firma con más de 20 años de trayectoria, una facturación de 2,5M€ y un equipo de 20 profesionales, reconocida por el mercado local y por directorios internacionales de referencia como Chambers & Partners, Legal 500 o ITR.

Como parte de esta nueva etapa, Alfonso Garrido e Inmaculada Pineda continuarán vinculados a B Law & Tax como socios, garantizando la continuidad del conocimiento local, la relación con los clientes y el alto estándar técnico que caracteriza a la firma. B Law & Tax ha asesorado más de 1.200M€ de patrimonio, cuenta con clientes en 82 países - de los cuales el 72% son internacionales- y mantiene una tasa de recurrencia del 95%.

Alfonso Garrido es socio fundador y director de B Law & Tax desde 2005 y cuenta con una amplia experiencia en asesoramiento fiscal a empresas y clientes nacionales e internacionales, desarrollada en despachos de reconocido prestigio nacional e internacional. Por su parte, Inmaculada Pineda, managing partner, desarrolla una práctica con un marcado enfoque internacional, centrada en el asesoramiento a grupos empresariales, clientes de alto patrimonio, inversores extranjeros y estructuras de inversión en España.

B Law & Tax mantendrá inicialmente su denominación como parte de una estrategia de integración progresiva, orientada a preservar su posicionamiento en el mercado y potenciarlo dentro de una plataforma internacional más amplia.

"Esta integración marca un paso decisivo en nuestra consolidación internacional. Incorporamos una firma con sólido posicionamiento, liderazgo local y capacidades altamente complementarias, fortaleciendo el eje España-Latinoamérica y ampliando nuestra propuesta de valor para clientes con necesidades cada vez más sofisticadas", señaló Dino Carlos Caro Coria, socio fundador de Caro & Asociados.

La operación, asesorada por Diferencia Legal y Hampton Headhunting, refuerza la presencia de Caro & Asociados en Europa y amplía su capacidad para acompañar a empresas, familias empresarias, inversionistas y directivos en asuntos de alta complejidad, combinando conocimiento local en España con una visión estratégica internacional.

