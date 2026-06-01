edeon lanza una campaña publicitaria disruptiva para reivindicar la importancia de la confianza y el compromiso entre agencias y clientes

La agencia de comunicación y marketing apuesta por mensajes provocadores que invitan a las empresas a reflexionar sobre su relación con sus proveedores estratégicos La agencia de comunicación, diseño y marketing edeon, fundada en 2010, ha puesto en marcha una nueva campaña publicitaria con un enfoque rompedor y reflexivo. Bajo mensajes como 'No mereces nuestro talento', 'Nuestras estrategias no son para tu empresa' o 'Solo para empresas comprometidas', la campaña busca generar debate sobre el papel que deben desempeñar tanto las agencias como sus clientes en una relación profesional basada en la confianza, el respeto y la implicación mutua.

Con más de dieciséis años de experiencia asesorando a empresas, instituciones y organizaciones de Cataluña, desde edeon aseguran que han aprendido que los mejores resultados no dependen únicamente de la calidad del servicio ofrecido por una agencia, sino también de la actitud y el compromiso de las empresas que reciben ese apoyo.

"Nuestra responsabilidad es ofrecer un servicio excelente, aportar ideas, estrategia, creatividad y acompañamiento. Pero también creemos que los clientes deben ser consecuentes con las decisiones que toman, deben estar abiertos a escuchar propuestas y deben valorar de forma justa el trabajo especializado que existe detrás de cada proyecto", explican desde la dirección de edeon.

La campaña se aleja de los mensajes publicitarios tradicionales y adopta un lenguaje directo y provocador. El objetivo no es excluir a potenciales clientes, sino precisamente hacerles reflexionar sobre qué esperan de una agencia y qué papel están dispuestos a asumir para que la relación profesional funcione.

Según la agencia, con demasiada frecuencia se habla de las obligaciones de los proveedores, pero poco de las responsabilidades de los clientes. "Las relaciones más exitosas que hemos construido desde 2010 tienen un elemento en común: la confianza. Cuando una empresa confía en sus profesionales, está dispuesta a escuchar, comparte información relevante y entiende que los resultados requieren tiempo y coherencia, los proyectos suelen alcanzar objetivos mucho más ambiciosos", añaden.

Las diferentes creatividades de la campaña utilizan elementos visuales que refuerzan este posicionamiento. Desde un tablero de ajedrez que simboliza la importancia de la estrategia, hasta una puerta con el mensaje 'Solo para empresas comprometidas' o una señal de salida con el lema 'Si no confías, cambia rápido de agencia'. Todas ellas comparten una misma idea: la necesidad de construir relaciones profesionales honestas, exigentes y orientadas a resultados.

Con esta iniciativa, edeon reafirma su posicionamiento como una agencia que defiende la calidad, la planificación estratégica y el compromiso mutuo como pilares imprescindibles para afrontar los retos actuales de la comunicación y el marketing.

Sobre edeon

Fundada en 2010 en Sant Cugat del Vallès, edeon es una agencia especializada en comunicación corporativa, marketing, diseño, estrategia digital y gestión de la reputación. A lo largo de su trayectoria ha trabajado para empresas, instituciones y entidades de múltiples sectores, desarrollando proyectos de comunicación, posicionamiento de marca, relaciones con los medios y marketing digital.

