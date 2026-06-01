El graffiti llega a la Feria del Libro de Madrid con cuatro autores de Ediciones Fatcap

La cultura urbana tendrá un espacio destacado en la 85.ª Feria del Libro de Madrid gracias a las sesiones de firmas protagonizadas por autores publicados por Ediciones Fatcap. De la mano de Librería Muga y Grant Librería, Oba es muerto, Toro, Remebe y Nerea Luján compartirán con los lectores historias que contribuyen a preservar la memoria y la evolución del graffiti en España La 85.ª Feria del Libro de Madrid, que se celebra del 29 de mayo al 14 de junio en el Parque de El Retiro, contará este año con una presencia poco habitual dentro de los circuitos literarios tradicionales. Cuatro autores vinculados al graffiti y la cultura urbana participarán en distintas sesiones de firmas de la mano de Librería Muga, Grant Librería y Ediciones Fatcap, una editorial especializada en libros de graffiti que continúa consolidando este género dentro del panorama editorial español.

Durante años, el graffiti ha formado parte de la identidad visual y cultural de las ciudades, pero pocas veces sus protagonistas han tenido espacio en los canales tradicionales de difusión cultural. A través de relatos autobiográficos, memorias urbanas, investigaciones y testimonios personales, Ediciones Fatcap trabaja para preservar una parte de la historia contemporánea que habitualmente queda fuera de los libros de texto y de los circuitos editoriales convencionales.

La presencia de varios de sus autores en la Feria del Libro de Madrid supone un nuevo paso en la consolidación de este movimiento dentro del ámbito literario y cultural, acercando al público historias reales nacidas en la calle, pero con un enorme valor documental y humano.

Cuatro autores de Ediciones Fatcap firmarán en la Feria del Libro de Madrid

La participación de Ediciones Fatcap se desarrollará a través de diferentes firmas organizadas en colaboración con librerías presentes en la feria.

El miércoles 10 de junio, de 19:00 a 21:00 horas, el autor Oba es muerto firmará ejemplares de Desde la basura en la caseta 356 de Librería Muga. La obra recoge una mirada personal sobre la ciudad, el graffiti y las experiencias que surgen en los márgenes urbanos, convirtiéndose en uno de los títulos más reconocibles del catálogo reciente de la editorial.

Ese mismo día, en la caseta 217 de Grant Librería, tendrá lugar una doble sesión de firmas dedicada a dos autores muy representativos de la escena madrileña. De 19:00 a 20:00 horas, Toro firmará ejemplares de Desde el alma, una obra centrada en la memoria, la identidad y la experiencia personal ligada al graffiti. A continuación, también en Grant Librería, los lectores podrán encontrarse con Remebe, autor de Desde siempre, dejarse ver y de El juego del graffiti en la ciudad, de los títulos más destacados dentro de la colección de Ediciones Fatcap.

La programación continuará el jueves 11 de junio, de 19:00 a 21:00 horas, nuevamente en la caseta 356 de Librería Muga, donde Nerea Luján firmará ejemplares de Creadoras y combativas. Este libro reúne historias de mujeres vinculadas al hip hop, el graffiti y otras disciplinas de la cultura urbana, aportando una perspectiva imprescindible para comprender la evolución de estos movimientos en España.

Cuando el graffiti también se convierte en literatura

La presencia de estos autores en la Feria del Libro refleja una realidad cada vez más visible: el creciente interés por las historias relacionadas con la cultura urbana.

Lo que hace apenas unos años parecía un nicho muy específico ha comenzado a despertar la atención de lectores, investigadores, educadores y amantes de la cultura contemporánea. Las experiencias de quienes participaron en el desarrollo del graffiti español durante las décadas de los ochenta, noventa y dos mil se están convirtiendo en una fuente de información fundamental para comprender la evolución social, cultural y artística de las ciudades.

En este contexto, los libros de graffiti se han consolidado como una herramienta para preservar memorias personales y colectivas que de otro modo podrían perderse con el paso del tiempo.

La apuesta de Ediciones Fatcap se basa precisamente en esa necesidad de documentar historias reales contadas por sus protagonistas. Lejos de los estereotipos habituales asociados al graffiti, sus publicaciones muestran trayectorias vitales, procesos creativos, contextos sociales y experiencias personales que ayudan a entender la profundidad cultural de este movimiento.

Ediciones Fatcap, una editorial especializada en cultura urbana

Desde su creación, Ediciones Fatcap ha desarrollado un catálogo centrado en el graffiti, el hip hop y la cultura urbana, convirtiéndose en una de las editoriales españolas más especializadas en este ámbito.

Su colección reúne autores de distintas generaciones y ciudades, ofreciendo una visión plural sobre el fenómeno del graffiti y su influencia en la sociedad contemporánea. A través de sus publicaciones, la editorial busca acercar estas historias tanto a quienes han vivido esta cultura desde dentro como a nuevos lectores interesados en descubrirla.

Los lectores interesados en conocer el catálogo completo pueden acceder a la colección de libros de graffiti pidiendolo en cualquier librería de España o desde la web de la editorial, donde se encuentran títulos dedicados a memoria urbana, relatos autobiográficos, historia del graffiti y experiencias vinculadas a la cultura de calle.

Mucho más que libros

Además de su labor editorial, Ediciones Fatcap ha construido una comunidad que conecta literatura, creatividad y cultura urbana.

Este ecosistema se completa con Fatcap Store, una tienda de graffiti especializada donde es posible encontrar publicaciones, material creativo y productos relacionados con el universo del graffiti y el arte urbano. La combinación entre editorial y tienda especializada permite que lectores, artistas y aficionados encuentren en un mismo espacio recursos, inspiración y contenidos vinculados a esta cultura.

La participación en la Feria del Libro de Madrid representa una nueva oportunidad para acercar estas historias a un público cada vez más amplio y demostrar que el graffiti también forma parte del patrimonio cultural contemporáneo.

Mientras los muros continúan contando historias en las calles, cada vez más de esas experiencias encuentran también su lugar entre las páginas de un libro.

