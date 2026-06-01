Albal celebra su 50 aniversario con una gran fiesta popular

El viernes 5 de junio, de 18:30 a 21:00 horas, la explanada de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, en Alcobendas, reunirá a familias, vecinos y amantes de la cocina en una jornada llena de música, actividades y una espectacular tarta de 400 metros Medio siglo no se cumple todos los días. Y pocas marcas pueden decir que llevan 50 años en los momentos más especiales. Durante este tiempo, Albal ha estado presente en millones de cumpleaños, reuniones familiares y celebraciones cotidianas en los hogares españoles. Desde las tartas caseras preparadas con mimo hasta los bocadillos de las meriendas o las sobras guardadas después de una gran comida familiar, la marca ha acompañado generaciones enteras formando parte de esos pequeños momentos que acaban convirtiéndose en recuerdos. Por eso, en su 50 aniversario, Albal quiere devolver todo ese cariño invitando a celebrar juntos su propio cumpleaños.

Para conmemorar este aniversario tan especial, la marca de referencia de Cofresco en soluciones para la conservación y preparación y cocinado de alimentos celebrará el viernes, 5 de junio de 18:30 a 21:00 horas una gran fiesta popular en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes de Alcobendas junto a vecinos, familias y amantes de la cocina. Un evento que aspira a entrar en la historia con un reto tan dulce como espectacular: batir el récord mundial de la tarta más larga.

La cita contará con la participación de la reconocida chef y comunicadora Samantha Vallejo-Nágera, que ejercerá como maestra de ceremonias; y con la presencia institucional de la alcaldesa de Alcobendas, Rocío García Alcántara, y el director general de Cofresco, Leonardo Herrán.

El gran protagonista será un impresionante recorrido de 400 metros de tarta continua que se instalará en la localidad madrileña y del que saldrán cerca de 4.600 porciones para repartir entre todos los asistentes. Una creación XXL pensada para compartir, celebrar y convertir el aniversario de Albal en una auténtica fiesta ciudadana.

Como ocurrió en Valladolid con el récord de la línea de tartas más larga del mundo durante las Ferias y Fiestas de San Lorenzo, donde miles de personas se reunieron para degustar 4.500 porciones en 360 metros, Alcobendas quiere ahora convertirse en el nuevo escenario de un hito gastronómico popular y familiar. Un reto que une gastronomía, celebración y participación ciudadana en torno a una marca que lleva cinco décadas presente en la vida cotidiana de los españoles.

La jornada contará además con música en directo con un DJ y sorpresas para toda la familia. Los asistentes podrán disfrutar gratuitamente de la degustación de la tarta y también llevarse regalos y productos de la marca.

Porque si algo define a Albal desde hace 50 años es precisamente su capacidad para estar presente en esos momentos que se comparten alrededor de la mesa: desde la preparación de una receta especial hasta la conservación de los alimentos del día a día. Un aniversario que la marca ha querido celebrar devolviendo el protagonismo a quienes la han acompañado durante estas cinco décadas: las familias y consumidores que han convertido "papel Albal" en parte del lenguaje cotidiano de millones de hogares.

Con esta gran celebración en Alcobendas, Albal no solo conmemora su trayectoria como referente en soluciones para el hogar, sino que también reafirma su vínculo emocional con varias generaciones de consumidores, apostando por una fiesta abierta, cercana y pensada para disfrutar juntos.

Sobre Cofresco

Cofresco Frischhalteprodukte GmbH & Co. KG es uno de los principales fabricantes europeos de soluciones para la conservación y preparación de alimentos en el hogar. Fundada en 1996 Cofresco comercializa sus productos bajo diversas marcas reconocidas en toda Europa, llegando a cerca de 70 millones de hogaresLa compañía cuenta con una amplia gama de productos que incluye papel de aluminio, film transparente, bolsas de congelación, papel de horno y soluciones reutilizables, desarrollados con un firme compromiso con la innovación, la calidad y la sostenibilidad. Cofresco trabaja activamente para reducir el desperdicio alimentario y avanzar hacia el uso de recursos reciclados y soluciones más responsables con el medio ambiente.

