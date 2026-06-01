Cómo reducir el uso de plásticos de un solo uso en oficinas y espacios corporativos
La reducción de residuos se ha convertido en una de las prioridades más visibles dentro de las políticas de sostenibilidad empresarial. Cada vez más compañías revisan procesos cotidianos que durante años pasaron desapercibidos, desde el consumo energético hasta la gestión del agua en oficinas y espacios compartidos.
Entre esas decisiones, la eliminación progresiva de envases desechables y sistemas tradicionales de hidratación comienza a ocupar un lugar relevante dentro de las estrategias ambientales corporativas. En esa línea, Culligan desarrolla soluciones de dispensador de agua sin botellón conectadas directamente a la red, diseñadas para disminuir el uso de plásticos de un solo uso y simplificar la operativa diaria.
La combinación de tecnologías de purificación, mantenimiento especializado y sistemas eficientes de suministro permite avanzar hacia modelos de consumo más sostenibles y funcionales.
Pequeñas decisiones internas que generan un impacto real en sostenibilidad
Las políticas ambientales empresariales no dependen únicamente de grandes inversiones o transformaciones estructurales. Muchas veces, el cambio comienza revisando dinámicas habituales que generan residuos constantes dentro de la actividad diaria. El uso continuado de botellas plásticas, botellones y envases desechables sigue formando parte de la rutina de numerosas oficinas, implicando además transporte, almacenamiento, reposición y consumo recurrente de recursos.
Frente a ello, muchas compañías están comenzando a priorizar decisiones orientadas a mejorar la eficiencia de sus operaciones diarias, optimizar el uso de los espacios y reducir prácticas asociadas al consumo innecesario de materiales desechables. La revisión de estos hábitos permite avanzar hacia modelos de gestión más sostenibles y coherentes con los actuales objetivos ambientales corporativos.
La sustitución de estos sistemas por alternativas conectadas directamente a la red de agua posibilita reducir significativamente la generación de residuos plásticos y la carga logística asociada al suministro. Además de liberar espacio y simplificar procesos internos, este tipo de soluciones contribuye a disminuir desplazamientos de transporte y tareas operativas relacionadas con la gestión de botellones.
Culligan ofrece máquinas dispensadoras de agua adaptadas a distintos espacios corporativos, desde oficinas pequeñas hasta zonas de alto tránsito. Sus modelos de pedestal y sobremesa integran tecnologías como Firewall® UVC, filtración avanzada y protección antimicrobiana BioCote®, orientadas a mantener altos estándares de higiene y calidad del agua durante toda la jornada laboral.
Sistemas de hidratación más eficientes para apoyar objetivos ambientales corporativos
La búsqueda de soluciones sostenibles también implica apostar por sistemas capaces de mantenerse operativos de forma constante y eficiente. Un dispensador de agua sin botellón conectado directamente a tubería elimina la dependencia de recargas manuales, evita interrupciones por falta de suministro y facilita un acceso continuo al agua purificada en oficinas, colegios, hospitales, gimnasios y otros espacios corporativos.
Equipos como C100, C2 Firewall® o C7 Firewall® incorporan diferentes opciones de dispensación, incluyendo agua fría, caliente o con gas, además de funciones diseñadas para optimizar el consumo y mejorar la experiencia diaria de los usuarios. Algunos modelos integran sistemas manos libres, refrigeración eficiente y tecnologías que ayudan a mantener la pureza microbiológica del agua.
A ello se suma un servicio integral de instalación, mantenimiento técnico, sustitución de filtros y asistencia especializada, permitiendo que las empresas puedan incorporar estas soluciones sin complicaciones operativas. Según los datos compartidos por Culligan, sus sistemas han contribuido a evitar el uso de 40.000 millones de botellas de plástico de un solo uso en todo el mundo, reforzando así un modelo de hidratación alineado con los objetivos actuales de sostenibilidad y eficiencia empresarial.
