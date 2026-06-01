Carlos Malo de Molina recibe el Premio Internacional Panameño de Literatura en su edición inaugural

La Fundación Inspiración y Lectura y el MyM Club de Lectura y Liderazgo anunciaron oficialmente el nacimiento del Premio Internacional Panameño de Literatura, una iniciativa cultural creada con la visión de convertirse en el reconocimiento literario más contundente, importante y aspiracional impulsado desde Panamá hacia el mundo.

El anuncio se realizó en la Biblioteca Nacional de Panamá, durante una conferencia de prensa que reunió a medios de comunicación, escritores, gestores culturales, aliados, amigos del libro y representantes de instituciones vinculadas al desarrollo cultural del país.

El Premio Internacional Panameño de Literatura nace como una plataforma cultural permanente, de alto nivel, orientada a honrar la palabra escrita, reconocer la trayectoria intelectual y proyectar el valor de la literatura como una fuerza viva de transformación social, educativa y humana.

Desde su primera edición, el galardón busca colocar a la literatura en el centro de la conversación pública, promoviendo más lectores, más autores visibles y más espacios donde la cultura sea celebrada con respeto, elegancia y seriedad.

La entrega oficial de esta primera edición se realizará el jueves 25 de junio de 2026, también en la Biblioteca Nacional de Panamá, en un acto que reunirá a escritores, líderes culturales, aliados estratégicos, medios de comunicación e invitados especiales.

En esta edición inaugural, el escritor elegido será Carlos Malo de Molina, reconocido por su destacada trayectoria literaria, su valiosa contribución a la literatura en lengua castellana y una obra publicada que alcanza los dieciséis libros.

Con este reconocimiento, el premio honra no solo la calidad de su trabajo como escritor, sino también su compromiso como promotor de la lectura y su convicción de que la literatura constituye un elemento esencial para Panamá, para el mundo y para la formación de ciudadanos más libres, críticos y comprometidos.

El galardón destaca además la vocación de servicio de Carlos Malo de Molina, reflejada en su labor de compartir conocimiento, impulsar el talento, crear conexiones y motivar a nuevas generaciones de lectores y escritores.

Carlos Malo de Molina será así el primer nombre inscrito en la historia del Premio Internacional Panameño de Literatura, marcando un punto de partida significativo para una iniciativa que aspira a consolidarse como una cita anual de referencia para Panamá y toda la región.

La Fundación Inspiración y Lectura y el MyM Club de Lectura y Liderazgo expresaron su agradecimiento a Editorial Océano, a los medios de comunicación y a todos los aliados que han hecho posible este proyecto cultural.

Con este anuncio, Panamá inicia un nuevo camino para otorgarle a la literatura el lugar que merece: un espacio de honor, permanencia y profunda relevancia para el desarrollo cultural y humano del país.

