Los municipios de sol y playa actualizan su cuadro de indicadores para analizar el turismo y planificar mejor el verano

Con esta información, los destinos de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) pueden anticipar situaciones de alta afluencia, mejorar la planificación de los servicios públicos y reforzar la gestión de los espacios más visitados

Los ocho municipios avanzan en la puesta en marcha de medidas de sostenibilidad, turismo azul y convivencia de cara a la temporada alta

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT) avanza con la gestión inteligente de los destinos mediante la actualización del Cuadro de Indicadores AMT 2025, una herramienta digital que permite analizar de forma sencilla y comparada cómo evoluciona el turismo en los principales destinos del litoral español, con el objetivo de mejorar la planificación de cara a la temporada de verano.

La nueva versión está disponible en formato web interactivo y facilita la consulta de datos clave sobre la actividad turística, su evolución y su impacto en los municipios. La herramienta reúne información de los ocho destinos que forman parte de la AMT: Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos.

Un sistema para entender mejor el turismo Esta herramienta consolida un sistema común de medición con el objetivo de ofrecer una visión clara y compartida de la evolución del turismo en estos municipios, facilitando la toma de decisiones basada en datos. Aporta información estadística del número de visitantes y su procedencia, pernoctaciones y duración de las estancias, nivel de ocupación de los alojamientos e indicadores de actividad y rentabilidad turística, entre otros aspectos.

El nuevo sistema de indicadores supone un avance hacia un modelo de gobernanza basado en datos, que facilita la toma de decisiones públicas y la evaluación de políticas turísticas en tiempo real. Con esta información, los municipios pueden anticipar situaciones de alta afluencia, mejorar la planificación de los servicios públicos y reforzar la gestión de los espacios más visitados, especialmente en los meses de verano.

Los ocho municipios que conforman la Alianza concentran una parte estructural del turismo en España, con más de 12 millones de visitantes y alrededor de 57 millones de pernoctaciones anuales, lo que supone cerca de una quinta parte de las pernoctaciones internacionales del país. Esta intensidad turística convierte a estos destinos en espacios clave para la innovación en gestión turística y en la aplicación de políticas de sostenibilidad en el turismo azul.

Los municipios turísticos se preparan para la temporada de verano De cara a la temporada estival, los municipios de la AMT están reforzando medidas relacionadas con la gestión del espacio público, la organización de los servicios en las zonas de mayor afluencia y la mejora de la convivencia entre residentes y visitantes.. La presidenta de la AMT y alcaldesa de Arona, Fátima Lemes Reverón, ha señalado que la consolidación de este sistema de indicadores “permite dar un salto cualitativo en la gestión de los destinos, porque nos proporciona una visión compartida, rigurosa y comparable de la realidad turística, imprescindible para anticiparnos a los retos del verano y tomar decisiones basadas en evidencias”.

Asimismo, ha subrayado que “los municipios turísticos necesitan herramientas que no solo midan el impacto, sino que orienten las políticas hacia un modelo más equilibrado, donde la competitividad del destino vaya de la mano del bienestar de los residentes y la sostenibilidad del entorno”.

La AMT recuerda que el turismo de sol y playa sigue siendo uno de los principales motores económicos del país, pero también uno de los más expuestos a fenómenos de saturación estacional, lo que hace imprescindible reforzar la planificación, la gestión de flujos y la diversificación de la oferta turística.

Sobre la AMT Sol y Playa

La Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa nace en 2017 con la iniciativa de ocho destinos turísticos pioneros en España, como son Adeje, Arona, Benidorm, Calvià, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos. Los objetivos clave son el tratamiento de los problemas que afectan a la financiación de los municipios turísticos y al compromiso con la digitalización del sector, la sostenibilidad, la accesibilidad y la cooperación entre destinos.

