El método de Red Dragon English Academy impulsa otra forma de aprender inglés

Aprender inglés ya no se limita a memorizar gramática o repetir ejercicios mecánicos. Cada vez más familias y estudiantes buscan una enseñanza práctica, dinámica y adaptada al ritmo de cada persona, especialmente cuando el objetivo es desenvolverse con naturalidad o conseguir una titulación oficial.

La cercanía, los grupos reducidos y la atención personalizada han ganado protagonismo en la enseñanza de idiomas, impulsando modelos más participativos y eficaces. Red Dragon English Academy desarrolla esta filosofía como academia de inglés en Almería desde el corazón del Zapillo, con inmersión total en el idioma y una metodología propia creada para acompañar a alumnos desde infantil hasta adultos.

Una academia familiar donde el inglés se vive desde el primer día Desde 2022, Red Dragon English Academy trabaja con una propuesta centrada en la inmersión lingüística y el aprendizaje práctico. La academia está formada por profesores nativos bilingües con amplia experiencia en enseñanza y preparación de exámenes oficiales, además de un equipo cercano que mantiene una comunicación constante con alumnos y familias.

Como empresa familiar, apuesta por un trato próximo y personalizado, acompañado además por personal de administración español que facilita la comunicación diaria con alumnos y padres. Su método exclusivo nace de la experiencia docente, del cariño por la enseñanza y de una forma dinámica de enseñar inglés desde edades tempranas hasta adultos.

Las clases se desarrollan en grupos reducidos para favorecer la participación y la evolución individual de cada estudiante. A su vez, las instalaciones han sido adaptadas para crear un entorno cómodo, cercano y participativo.

La formación abarca desde cursos infantiles como Baby Dragons y English for Kids hasta preparación específica para exámenes oficiales de Cambridge y Aptis en niveles A2, B1, B2 y C1. También dispone de cursos intensivos dirigidos a adolescentes y adultos. Las clases incorporan juegos, conversación, actividades interactivas y materiales diseñados para favorecer un aprendizaje práctico y progresivo.

Experiencia, preparación oficial y atención cercana en cada etapa La dirección académica está encabezada por Kayleigh Davies, profesora originaria de Gales con más de doce años de experiencia enseñando inglés en España. A lo largo de su trayectoria ha trabajado con alumnos de todas las edades y ha desarrollado una amplia especialización en preparación de exámenes Cambridge, Aptis y Trinity, manteniendo un elevado porcentaje de aprobados.

Su trabajo se basa en la actualización constante sobre cambios y novedades en los exámenes oficiales, con el objetivo de adaptar cada preparación a las exigencias actuales. Esta experiencia se combina con clases dinámicas, grupos reducidos y una enseñanza enfocada en que los estudiantes ganen soltura y confianza con el idioma.

Red Dragon English Academy refuerza así una propuesta educativa cercana y familiar que apuesta por el aprendizaje natural del inglés, la atención personalizada y el acompañamiento continuo durante todo el proceso formativo.

