Grau Advocats acompaña al notario Jordi Fugardo en su expedición al Everest

29 de mayo, tres de la mañana en Nepal. Esa es la fecha en la que el alpinista y notario catalán Jordi Fugardo hizo cima en el Monte Everest dentro del proyecto Seven Summits, que consiste en escalar las siete montañas más altas del mundo.

Una aventura en la que ha estado acompañado por el despacho de abogados Grau Advocats tanto en forma de representación como en una parte de la financiación para llegar a ascender los 8849 metros de la montaña más alta del mundo.

La expedición ha tenido que sortear muchas dificultades, entre otras cosas debido a un gran serac o bloque de hielo que cayó, obstaculizando el paso por el glaciar del Khumbu o la propia meteorología, que provocó que se enfrentara a un ascenso con fuertes vientos y una temperatura de -40º bajo cero.

Everest, su sexta cima El ascenso al Everest representa un paso decisivo en su proyecto de completar las Siete Cumbres.

Hasta ahora ha conseguido escalar el Aconcagua, en América del Sur; el Denali, en Norteamérica; el Kilimanjaro, en África; el Mont Blanc y el Elbrus, en Europa, y la Pirámide de Carstensz, en Oceanía.

“Solo le queda pendiente el Monte Vinson en la Antártida, expedición que hará en los próximos meses, y que Grau Advocats también apoyará”, comentan desde el despacho, quienes quieren incidir en que los valores del montañismo, con la tenacidad, la superación de retos y el trabajo en equipo dice mucho también de la forma de entender el Derecho desde la firma.

De conseguirlo será uno de los pocos que ha conseguido el desafío de las Seven Summits, y el primer profesional de derecho en España en coronar las siete cimas en el primer intento.

