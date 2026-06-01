LOCK BICYCLE Finder 4G, el candado con GPS integrado

Un sistema 2 en 1 para proteger las bicicletas físicamente y vigilarlas en caso de robo, que incorpora carga solar integrada para recargar automáticamente el dispositivo y se desbloquea sin necesidad de llave mediante NFC.

PAJ GPS, compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización, ha lanzado al mercado el nuevo LOCK BICYCLE Finder 4G, un innovador sistema antirrobo de bicicletas que combina en un único dispositivo un localizador GPS de última generación y un candado inteligente.

Este nuevo dispositivo ofrece una doble protección para bicicletas convencionales y eléctricas, combinando seguridad física y digital gracias a una tecnología avanzada e intuitiva. El sistema incorpora un mecanismo de desbloqueo inalámbrico mediante NFC o Bluetooth, eliminando la necesidad de llaves y evitando así el riesgo de pérdida o extravío.

Además, el dispositivo integra un sistema de carga solar, que proporciona una fuente de energía de respaldo y contribuye a mantener el localizador operativo durante más tiempo.

Al igual que el resto de soluciones de PAJ GPS, el LOCK BICYCLE Finder 4G permite la localización inmediata de la bicicleta mediante conectividad 4G en más de 40 países europeos. Asimismo, incorpora un completo sistema de alarmas inteligentes, con notificaciones push y una potente alarma sonora integrada en el dispositivo, que permite reaccionar rápidamente ante cualquier intento de manipulación o acceso no autorizado.

El dispositivo ofrece diferentes funcionalidades:

Alertas instantáneas por movimiento o vibración: el usuario recibe una notificación inmediata cuando el dispositivo detecta movimiento, sacudidas o incluso una caída de la bicicleta.

Seguimiento de actividad e historial de rutas: permite consultar trayectos y ubicaciones registradas durante los últimos 3 o 365 días, según el plan contratado.

Alarma de geovalla: avisa automáticamente cuando el dispositivo entra o sale de una zona determinada.

Alertas personalizadas: notifica incidencias como batería baja o cuando el dispositivo supera una velocidad determinada.

Robusto, resistente al agua y fácil de usar, el LOCK BICYCLE Finder 4G se presenta como una solución integral para la protección de bicicletas. Mientras el localizador GPS permite conocer en todo momento la ubicación del vehículo y consultar sus recorridos, el candado añade una capa extra de seguridad frente a posibles intentos de robo.

PAJ GPS es una compañía especializada en producción y comercialización de dispositivos de seguimiento y localización por GPS. La empresa fue creada en Alemania en 2011 por Jakob Lindner y Alexander Sarellas, dos jóvenes emprendedores que quisieron crear una solución sencilla para encontrar objetos perdidos. La compañía ha experimentado desde entonces un rápido crecimiento y hoy está presente en Reino Unido, Italia, Francia, Portugal, Estados Unidos, Austria y España. Los dispositivos GPS de PAJ vienen con una tarjeta SIM ya instalada y se pueden utilizar en más de 100 países de todo el mundo. El portal “FINDER” es el corazón de toda la oferta de productos, permite la localización en tiempo real, resumen de rutas, configuración de zonas perimetrales y puede utilizarse con tecnologías 2G y 4G almacenando rutas hasta 100 días.

