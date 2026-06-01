Medir el suelo en minutos; Kit Agro Profesional Tiloom

En pocas palabras: el Kit Agro de Tiloom es un laboratorio portátil que reúne sensores profesionales —infiltrómetro, TDR, penetrómetro digital, ionómetros, medidor de clorofila y aplicación SIG— para medir suelo y cultivo con precisión milimétrica. Permite ahorrar agua, optimizar la fertilización y tomar decisiones agronómicas basadas en datos reales, no en intuiciones.

¿Qué es un kit de agricultura de precisión? Un kit de agricultura de precisión es un conjunto de instrumentos certificados que permiten medir, en tiempo real y sobre el terreno, las variables que determinan la salud de un cultivo: humedad, salinidad, temperatura, compactación, disponibilidad de nutrientes y vigor vegetativo. La información recopilada se analiza después para optimizar el riego, la fertilización y la gestión integral de la parcela.

En otras palabras: convierte el campo en datos accionables.

Por qué la intuición ya no es suficiente en el campo moderno El manejo agrícola moderno exige exactitud, eficiencia y una gestión impecable de los recursos. La intuición tradicional —ese "ojo de buen agricultor" heredado de generaciones— ha cedido el paso a la ciencia de datos: cada gota de agua y cada gramo de fertilizante impactan directamente en la rentabilidad de la explotación.

Para responder a esta necesidad, Tiloom: Soluciones Tecnológicas ha desarrollado el Kit Agro, una solución integral que reúne la instrumentación agronómica más avanzada del sector en un único sistema portátil, robusto y diseñado para profesionales exigentes.

Kit Agro de Tiloom: un laboratorio portátil profesional Lo que diferencia al Kit Agro de un maletín convencional de herramientas es su rigor científico. No es una caja con instrumentos sueltos: es un laboratorio portátil homologado capaz de auditar el suelo y el estado vegetativo del cultivo con la misma fiabilidad que un análisis de laboratorio, pero a pie de campo y en cuestión de minutos.

Herramientas incluidas en el Kit Agro Infiltrómetro Mide con exactitud la tasa de infiltración del agua en el suelo. Es el dato base para diseñar un riego eficiente, ya que indica cuánta agua puede absorber el terreno antes de provocar escorrentía o lixiviación.

Sensor TDR Proporciona lecturas fiables de humedad volumétrica, salinidad y temperatura del sustrato en la zona radicular activa. Sin estas tres variables, ningún plan de riego puede considerarse verdaderamente profesional.

Penetrómetro digital Mide la resistencia mecánica del suelo para detectar la compactación. Un suelo compactado limita la expansión de las raíces, reduce la absorción de nutrientes y multiplica la incidencia de estrés hídrico, incluso con riegos abundantes.

Ionómetros y kit de dilución Analizan la disponibilidad real de nitratos, potasio y fosfatos, los tres macronutrientes que determinan la eficacia de cualquier plan de fertilización de precisión.

Medidor de clorofila Evalúa la eficiencia fotosintética y el estado nutricional de las plantas, identificando carencias y estrés vegetal antes de que aparezcan los síntomas visibles a simple vista.

Aplicación SIG Integra toda la información recopilada en mapas por parcelas dentro de un Sistema de Información Geográfica, permitiendo un análisis espacial detallado y la generación de zonas de manejo diferenciado dentro de una misma explotación.

Diseño industrial: pensado para el campo real Las herramientas profesionales se enfrentan a barro, polvo, golpes, humedad y temperaturas extremas. Por eso el Kit Agro está construido con materiales que resisten el uso diario más exigente:

1-Cuerpo de polipropileno de alta densidad, resistente a impactos.

2-Cierres herméticos ABS con anillo de sellado de neopreno.

3-Pasadores de acero inoxidable, libres de corrosión.

El resultado: un maletín que protege la electrónica de la humedad, el polvo y el calor intenso típicos del entorno agrícola.

Además, la calidad de la instrumentación de Tiloom está avalada por certificaciones internacionales —incluida la certificación FIFA aplicada a sus equipos para superficies deportivas y agronómicas— un sello de exigencia que también respalda la durabilidad del Kit Agro en auditorías técnicas.

Kit Agro Básico vs Kit Agro Pro: ¿cuál elegir? Tiloom ofrece dos configuraciones según el nivel de profesionalización del usuario, y ambas son escalables: se puede empezar con el básico e ir incorporando módulos a medida que crece el nivel de exigencia.

Kit Agro Básico: la puerta de entrada a la agricultura de precisión Pensado para agricultores profesionales y técnicos de campo que quieren dar el salto a la medición objetiva sin una inversión inicial elevada. Incluye:

1-Instrumentación esencial para el diagnóstico del suelo.

2-Compatibilidad con la aplicación SIG de Tiloom.

3-Posibilidad de ampliar con sensor TDR, ionómetros o medidor de clorofila bajo demanda.

4-Maletín profesional con la misma protección y durabilidad que la versión Pro.

Es la opción ideal si se quiere empezar a medir hoy y crecer en capacidades conforme avance el nivel técnico o las necesidades de explotación.

Kit Agro Pro: la solución integral para profesionales exigentes Diseñado para ingenieros agrónomos, consultoras técnicas y centros de investigación que necesitan diagnóstico completo desde el primer día. Incluye, además de la instrumentación básica:

1-Sensor TDR completo para humedad, salinidad y temperatura.

2-Ionómetros y kit de dilución para análisis de nitratos, potasio y fosfatos.

3-Medidor de clorofila para evaluación del estado vegetativo.

4-Aplicación SIG totalmente integrada para análisis espacial por parcelas.

Es la configuración recomendada cuando el Kit Agro va a usarse en varias explotaciones, cuando se prestan servicios técnicos a terceros o cuando se requiere un nivel de diagnóstico equiparable al de un laboratorio agronómico.

Elegir el Kit agrícola de precisión

Beneficios reales: ahorro, sostenibilidad y rentabilidad 1. Eficiencia hídrica Conocer la humedad real en la zona radicular evita tanto el estrés hídrico del cultivo como el desperdicio de agua. En zonas con restricciones de riego, esta diferencia puede ser decisiva entre cosechar o perder la campaña.

2. Fertilización precisa Aplicar solo lo que el cultivo necesita, cuando lo necesita, reduce el coste de insumos y previene la lixiviación, el fenómeno por el que los nutrientes se filtran a capas profundas inaccesibles para las raíces.

3. Cosechas más homogéneas Las decisiones basadas en datos se traducen en producciones más uniformes en calibre, calidad y maduración. Eso se nota en el precio que paga el comprador.

4. Cumplimiento normativo La trazabilidad de los datos facilita el cumplimiento de las normativas medioambientales vigentes en materia de riego, abonado y huella hídrica.

5. Sostenibilidad medible Optimizar agua y fertilizantes no es solo rentable: es la única vía viable de practicar una agricultura sostenible a largo plazo.

¿Para quién está pensado el Kit Agro de Tiloom? 1-Ingenieros agrónomos que necesitan diagnósticos rápidos en campo.

2-Empresas de consultoría agrícola que prestan servicios técnicos a múltiples clientes.

3-Cooperativas y ATRIAs que asesoran a sus socios.

4-Agricultores profesionales comprometidos con la modernización de su explotación.

5-Centros de investigación y universidades agronómicas.

6-Gestores de campos deportivos y zonas verdes que requieren monitorización avanzada del sustrato.

Preguntas frecuentes sobre el Kit Agro de Tiloom ¿Qué incluye exactamente el Kit Agro? Incluye infiltrómetro, sensor TDR, penetrómetro digital, ionómetros con kit de dilución, medidor de clorofila y acceso a la aplicación SIG, todo dentro de un maletín profesional homologado.

¿Hace falta formación específica para usarlo? El equipo está diseñado para ser intuitivo. Tiloom proporciona materiales formativos y asesoramiento técnico para que cualquier profesional del sector pueda interpretar correctamente los datos desde el primer día.

¿En qué cultivos se puede utilizar? En todo tipo de cultivos: extensivos (cereales, olivar, viñedo), hortícolas, frutales, invernaderos y también superficies deportivas y zonas verdes.

¿Cómo se compara con un análisis de laboratorio tradicional? Los laboratorios siguen siendo imprescindibles para analíticas químicas profundas. El Kit Agro complementa esas analíticas con mediciones continuas y a pie de campo, imposibles de obtener enviando muestras.

¿Es escalable según las necesidades? Sí. se puede empezar con el Kit Agro Básico e incorporar módulos progresivamente hasta llegar a la configuración Pro.

¿Cuánto tiempo de uso garantiza el maletín? Gracias a sus materiales —polipropileno de alta densidad, ABS y acero inoxidable— está pensado para soportar años de uso intensivo en campo abierto sin pérdida de protección de los componentes electrónicos.

Del campo intuitivo al campo medido Adoptar un kit de agricultura de precisión no es una moda pasajera: es la transición inevitable hacia un modelo más rentable, más sostenible y más profesional. Sustituir estimaciones por mediciones científicas exactas asegura cosechas de calidad, control real de costes y cumplimiento normativo.

El Kit Agro de Tiloom es, hoy, una de las soluciones más completas del mercado europeo para dar ese salto sin necesidad de invertir en equipamiento de laboratorio.

¿Está todo listo para tomar decisiones basadas en datos reales? Aquellos interesados pueden descubrir el Kit Agro Profesional de Tiloom en tiloom.com o contactar a través de info@tiloom.com y empezar a convertir su suelo en información accionable. La próxima cosecha empieza por una buena medición.

