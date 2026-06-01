Desguace Manuel y Benito se consolida como referente de economía circular y ahorro en el sector de la automoción
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La empresa andaluza reafirma su compromiso con el medio ambiente y el bolsillo de los conductores, ofreciendo un inmenso catálogo de recambios garantizados con hasta un 70% de descuento
En un momento en el que la sostenibilidad y el ahorro económico son prioridades fundamentales para los conductores, Desguace Manuel y Benito reafirma su posición de liderazgo ofreciendo soluciones eficientes y ecológicas para el mantenimiento y reparación de vehículos. Con años de experiencia en el sector, la empresa se ha convertido en el desguace en Sevilla de referencia tanto para particulares como para talleres profesionales.
La economía circular es el pilar sobre el que Desguace Manuel y Benito construye su actividad diaria. Mediante un riguroso proceso de descontaminación, reciclaje y recuperación de vehículos al final de su vida útil, la empresa logra reducir significativamente el impacto ambiental derivado de la fabricación de nuevos componentes automovilísticos.
Garantía y amplio catálogo de repuestos
Ventajas de elegir Desguace Manuel y Benito:
Preguntas Frecuentes
2. ¿Cómo se puede saber si tienen en stock la pieza exacta que necesita un vehículo? Se puede consultar la disponibilidad de cualquier repuesto de forma rápida y sencilla llamando a su equipo de atención al cliente, enviando un correo electrónico o a través del buscador de su página web. Cuentan con un inventario se actualiza constantemente.
3. ¿Qué trámites se deben realizar para llevar un coche viejo a su autodesguace en Sevilla? Desguace Manuel y Benito se encarga de todo. Al ser un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV), gestionamos la recogida de su vehículo (incluso con grúa si no puede circular), tramitamos la baja definitiva en la DGT de forma gratuita y te entregan el Certificado de Destrucción.
4. ¿Realizan envíos a otras partes de España o solo operan a nivel local? Aunque sus instalaciones principales se encuentran en la provincia de Sevilla, contamos con un eficiente servicio de logística que les permite enviar piezas de recambio a talleres y particulares en toda la península en tiempo récord.
Acerca de Desguace Manuel y Benito
Esta realidad refleja un cambio de fondo en la forma en que las compañías entienden la expansión, la organización del trabajo y la gestión de sus recursos.
La empresa andaluza reafirma su compromiso con el medio ambiente y el bolsillo de los conductores, ofreciendo un inmenso catálogo de recambios garantizados con hasta un 70% de descuento En un momento en el que la sostenibilidad y el ahorro económico son prioridades fundamentales para los conductores, Desguace Manuel y Benito reafirma su posición de liderazgo ofreciendo soluciones eficientes y ecológicas para el mantenimiento y reparación de vehículos.
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