Desguace Manuel y Benito se consolida como referente de economía circular y ahorro en el sector de la automoción

La empresa andaluza reafirma su compromiso con el medio ambiente y el bolsillo de los conductores, ofreciendo un inmenso catálogo de recambios garantizados con hasta un 70% de descuento En un momento en el que la sostenibilidad y el ahorro económico son prioridades fundamentales para los conductores, Desguace Manuel y Benito reafirma su posición de liderazgo ofreciendo soluciones eficientes y ecológicas para el mantenimiento y reparación de vehículos. Con años de experiencia en el sector, la empresa se ha convertido en el desguace en Sevilla de referencia tanto para particulares como para talleres profesionales.

La economía circular es el pilar sobre el que Desguace Manuel y Benito construye su actividad diaria. Mediante un riguroso proceso de descontaminación, reciclaje y recuperación de vehículos al final de su vida útil, la empresa logra reducir significativamente el impacto ambiental derivado de la fabricación de nuevos componentes automovilísticos.

Garantía y amplio catálogo de repuestos

Uno de los mayores atractivos de las instalaciones es su inmenso inventario. Los clientes que buscan piezas de desguace en Sevilla encuentran en Desguace Manuel y Benito un catálogo exhaustivo de recambios originales de todas las marcas y modelos. Cada pieza extraída es sometida a estrictos controles de calidad por parte de técnicos especializados para asegurar su correcto funcionamiento antes de ser puesta nuevamente a la venta.

"Nuestro objetivo es desmentir el mito de que las piezas usadas son de menor calidad. Trabajamos incansablemente para asegurar que cada recambio que sale de nuestras instalaciones cumple con los más altos estándares, ofreciendo seguridad, garantía y un ahorro que puede llegar hasta el 70% frente al repuesto nuevo", destacan desde la dirección de Desguace Manuel y Benito.

Ventajas de elegir Desguace Manuel y Benito:

Ahorro económico: Precios altamente competitivos en repuestos originales.



Compromiso medioambiental: Gestión autorizada de Vehículos al Final de su Vida Útil (VFU) y fomento de la reutilización.



Servicio al cliente: Asesoramiento personalizado y técnico para garantizar que cada cliente encuentre exactamente el recambio que necesita.



Fiabilidad: Todas las piezas cuentan con garantía de funcionamiento.

Preguntas Frecuentes

1. ¿Qué garantía ofrecen al comprar piezas de desguace en Sevilla? Todas sus piezas recuperadas pasan por un estricto control de calidad antes de su venta y cuentan con su correspondiente garantía legal, con el objetivo de que sus clientes compren con total tranquilidad y confianza.

2. ¿Cómo se puede saber si tienen en stock la pieza exacta que necesita un vehículo? Se puede consultar la disponibilidad de cualquier repuesto de forma rápida y sencilla llamando a su equipo de atención al cliente, enviando un correo electrónico o a través del buscador de su página web. Cuentan con un inventario se actualiza constantemente.

3. ¿Qué trámites se deben realizar para llevar un coche viejo a su autodesguace en Sevilla? Desguace Manuel y Benito se encarga de todo. Al ser un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV), gestionamos la recogida de su vehículo (incluso con grúa si no puede circular), tramitamos la baja definitiva en la DGT de forma gratuita y te entregan el Certificado de Destrucción.

4. ¿Realizan envíos a otras partes de España o solo operan a nivel local? Aunque sus instalaciones principales se encuentran en la provincia de Sevilla, contamos con un eficiente servicio de logística que les permite enviar piezas de recambio a talleres y particulares en toda la península en tiempo récord.

Acerca de Desguace Manuel y Benito

Desguace Manuel y Benito es un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CATV) situado en la provincia de Sevilla. Dedicados a la baja de vehículos, descontaminación y venta de recambios reciclados, la empresa combina experiencia, tecnología y un firme compromiso con el medio ambiente para ofrecer el mejor servicio en el sector de la automoción.

