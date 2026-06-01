El futuro del trabajo en España: la franquicia como modelo de crecimiento flexible

El futuro del trabajo ya no dependerá únicamente de contratar más personas, sino de construir organizaciones más flexibles, conectadas y capaces de crecer con menos rigidez estructural, un cambio de paradigma en el que insisten desde Tormo Franquicias El mercado laboral español se encuentra en plena transformación. La digitalización, la irrupción de la inteligencia artificial, la falta de perfiles especializados, el incremento de los costes laborales y la necesidad de ganar agilidad están obligando a las empresas a replantearse cómo organizan sus equipos, cómo incorporan talento y cómo diseñar sus estrategias de crecimiento.

Durante años, crecer significaba contratar más personas, ampliar departamentos y asumir estructuras fijas cada vez mayores. Sin embargo, esta lógica empieza a mostrar sus límites. Muchas empresas buscan hoy modelos que les permitan incorporar talento, capacidad de gestión e inversión sin depender exclusivamente de nuevas contrataciones internas.

Desde Tormo Franquicias señalan que cada vez más empresas se acercan a la consultora con una idea clara: quieren crecer, pero no necesariamente seguir haciéndolo solo a través de contratación directa. Esta realidad refleja un cambio de fondo en la forma en que las compañías entienden la expansión, la organización del trabajo y la gestión de sus recursos.

"La franquicia permite transformar una empresa en un sistema organizado, replicable y capaz de crecer con empresarios independientes, manteniendo una marca, unos procesos y unos estándares comunes", señalan desde Tormo Franquicias.

Del crecimiento basado en contratación al crecimiento basado en sistemas

El nuevo escenario empresarial está impulsando modelos más flexibles, donde las empresas combinan equipos internos, colaboradores externos, profesionales autónomos, proveedores especializados, tecnología, inteligencia artificial y fórmulas de expansión descentralizadas.

En este marco, la franquicia adquiere una dimensión estratégica. No se trata únicamente de abrir nuevos puntos de venta, sino de estructurar el conocimiento, los procesos, la marca y la experiencia de una empresa para que puedan desarrollarse en distintos emplazamientos bajo una dirección común.

La empresa del futuro no será necesariamente la que tenga más plantilla, sino la que sepa organizar mejor sus recursos, coordinar capacidades internas y externas, apoyarse en la tecnología y crecer sin multiplicar de forma desproporcionada sus costes fijos.

Según el informe de Tormo Franquicias, el sistema de franquicia genera en España más de 400.000 empleos, lo que confirma su peso como motor de emprendimiento, autoempleo, inversión privada y desarrollo empresarial.

El futuro del trabajo y su incidencia en los trabajadores

La transformación del mercado laboral no afectará únicamente a las empresas, sino también a los propios trabajadores. El empleo será cada vez menos lineal y dependerá en mayor medida de la capacidad de adaptación, la formación continua, la especialización y el dominio de nuevas herramientas digitales.

En un contexto de mayor prudencia empresarial ante los costes laborales y la rigidez de la contratación en España, muchas compañías tenderán a incorporar talento de forma más flexible: por proyectos, mediante colaboradores externos, proveedores especializados, tecnología o modelos empresariales descentralizados. Esto no significa que desaparezca el trabajo, sino que cambiarán sus formas de organización.

Para los profesionales, este escenario exigirá una actualización constante y capacidad para aportar valor en entornos más abiertos y competitivos. La seguridad laboral dependerá menos de permanecer siempre en una misma empresa y más de construir una propuesta profesional sólida, adaptable y diferenciada.

En este marco, la franquicia puede convertirse en una vía relevante para trabajadores, mandos intermedios o profesionales con experiencia que buscan evolucionar hacia el autoempleo empresarial. Permite emprender con una marca, un método, formación y acompañamiento, situándose entre el empleo tradicional y la creación de un negocio independiente.

Así, el futuro del trabajo no eliminará la necesidad de talento, pero sí transformará la manera de incorporarlo, organizarlo y desarrollarlo dentro de modelos empresariales más flexibles.

Del empleado al franquiciado: una nueva vía de evolución profesional

Una de las derivadas más relevantes de este nuevo escenario es la posibilidad de que determinados trabajadores evolucionen desde una relación laboral tradicional hacia una posición empresarial dentro de la propia compañía o dentro de una marca que ya conocen.

En este contexto, la franquicia puede convertirse en una vía natural para empleados con experiencia, mandos intermedios, responsables de unidad o profesionales que conocen de cerca la operativa de un negocio y desean dar un paso hacia el autoempleo empresarial.

Un trabajador que ya comprende la marca, los procesos, el cliente, la cultura interna y el funcionamiento diario parte con una ventaja evidente frente a un emprendedor externo. No empieza desde cero, sino que transforma su experiencia acumulada en una oportunidad empresarial.

Para la empresa, este modelo también puede tener un alto valor estratégico. Permite crecer con personas que ya han demostrado compromiso, conocimiento del negocio y alineación con la marca. Además, facilita la descentralización del crecimiento sin perder completamente la cultura corporativa, ya que el nuevo franquiciado puede proceder del propio ecosistema de la compañía o de sectores profesionales afines.

Este paso del empleado al franquiciado no debe interpretarse como una simple sustitución laboral, sino como una evolución profesional. El trabajador deja de depender exclusivamente de una nómina y pasa a asumir un papel más emprendedor, con mayor autonomía, responsabilidad e implicación directa en los resultados.

Bien estructurado, este modelo puede convertirse en una fórmula beneficiosa para ambas partes: la empresa crece con perfiles de confianza y el profesional accede a una vía de autoempleo empresarial apoyada en una marca, un método, formación y acompañamiento.

El franquiciado como talento empresarial externo

Uno de los aspectos más relevantes del modelo es el papel del franquiciado como una forma de talento empresarial externo. No es solo un inversor, sino una persona que aporta iniciativa, conocimiento del mercado local, capacidad de gestión e implicación directa en los resultados.

Para las empresas, esto supone una alternativa especialmente interesante: crecer con personas comprometidas con el desarrollo del negocio, sin asumir de forma directa toda la inversión, toda la estructura laboral y todo el riesgo operativo de cada nueva unidad.

La central franquiciadora mantiene el know-how, la marca, los procesos, la formación, el marketing, la innovación y el control del modelo. El franquiciado, por su parte, aporta inversión, gestión local, cercanía al mercado y capacidad de ejecución.

Esta combinación convierte a la franquicia en una alternativa especialmente sólida para empresas que quieren crecer sin asumir de forma directa toda la carga estructural que supone abrir nuevos mercados o nuevas unidades propias.

Una oportunidad para pymes, cadenas regionales y empresas consolidadas

España cuenta con numerosas empresas rentables, bien posicionadas y con modelos de negocio atractivos que todavía dependen en exceso de sus fundadores, de su equipo original o de una estructura poco sistematizada.

Para estas compañías, la franquicia puede representar una oportunidad estratégica. Sectores como restauración, retail especializado, estética, salud, educación, fitness, servicios empresariales o negocios familiares con recorrido territorial pueden encontrar en este modelo una vía para ordenar su crecimiento, fortalecer su marca y expandirse con menor rigidez estructural.

Sin embargo, franquiciar exige preparación. Antes de iniciar la expansión, una empresa debe analizar si su modelo es rentable, replicable, diferencial y capaz de generar valor para un futuro franquiciado. También debe contar con procesos claros, manuales operativos, formación, soporte, herramientas de gestión y criterios adecuados de selección.

"La franquicia no debe entenderse como una solución automática, sino como una estrategia empresarial que requiere método, planificación y dirección", concluyen desde Tormo Franquicias.

Sobre Tormo Franquicias

Tormo Franquicias Consulting es una de las principales empresas consultoras en franquicia en España. Su equipo acumula una amplia experiencia tras haber participado en la creación y desarrollo de proyectos para más de 1.000 empresas franquiciadoras y facilitando la incorporación de más de 4.000 personas en redes de franquicia.

La compañía ofrece servicios integrales dirigidos a empresas que desean iniciar su expansión en franquicia, franquiciadores en activo y emprendedores e inversores interesados en integrarse en redes consolidadas.

