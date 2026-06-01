'Mi sueño es volar'; cómo algunos alumnos encontraron su camino hacia la aviación en la edad adulta

La pasión por la aviación no entiende de edades. Cada vez son más las personas que deciden dar el paso y comenzar su formación aeronáutica después de décadas dedicadas a su vida profesional y familiar. Lejos de la imagen tradicional que asocia el aprendizaje del pilotaje a perfiles jóvenes, muchas historias demuestran que el interés por volar puede mantenerse intacto durante años hasta encontrar el momento adecuado para convertirse en realidad.

En Asturfly, escuela de vuelo en Asturias especializada en formación de pilotos de ultraligero, son numerosos los alumnos que llegan con más de 50 e incluso más de 60 años. Muchos de ellos comparten un punto en común: un sueño que quedó aparcado durante años y que finalmente encuentran la oportunidad de cumplir.

Cuando el momento adecuado llega décadas después Las razones que llevan a retrasar este objetivo son diversas. Las responsabilidades laborales, los compromisos familiares o la sensación de que nunca llegará el momento adecuado suelen estar presentes en muchas de estas historias. Sin embargo, cuando estos alumnos se acercan por primera vez a la escuela, descubren que algunas de las barreras que consideraban definitivas no son tan infranqueables como imaginaban.

Dos de las dudas más habituales tienen que ver con la edad y con la posibilidad de obtener el reconocimiento médico necesario para volar. Sin embargo, la experiencia demuestra que muchas personas cumplen los requisitos necesarios y pueden iniciar su formación con total normalidad.

Además, la madurez aporta cualidades especialmente valiosas durante el aprendizaje. La paciencia, la capacidad de concentración, la disciplina y el respeto por los procedimientos forman parte de las fortalezas que muchos alumnos desarrollan a lo largo de su trayectoria profesional y personal, facilitando su progresión durante el proceso formativo.

El primer vuelo y una experiencia que transforma perspectivas Uno de los momentos más recordados por estos alumnos es el instante en el que se suben por primera vez a uno de los Skyleader 200 de Asturfly, identificados como EC-HG8 y EC-HG9. Para muchos, supone materializar una ilusión que había permanecido durante años en segundo plano.

La escuela está dirigida por un instructor de vuelo de ultraligero y piloto privado PPL, una combinación que permite ofrecer una formación cercana y adaptada a las necesidades de cada estudiante. Este acompañamiento resulta especialmente importante para quienes llegan a la aviación en una etapa diferente de su vida y buscan avanzar con confianza.

Las experiencias de estos alumnos reflejan una realidad cada vez más visible: nunca es tarde para empezar a volar. Desde Asturfly, escuela de vuelo en Asturias, destacan que una de las mejores formas de descubrir esta actividad consiste en realizar un bautismo de vuelo sobre los paisajes asturianos. Para muchas personas, esa primera experiencia se convierte en el inicio de una aventura que llevaban décadas imaginando.

