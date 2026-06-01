IKEA presenta su nueva colección IKEA PS 2026
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Piezas como un sillón inflable, una lámpara de pie giratoria u objetos que se mecen, se pliegan y transforman, reinterpretan la funcionalidad cotidiana desde el juego, el movimiento y la sorpresa
IKEA presenta su nueva colección IKEA PS 2026, la décima edición PS que lanza la compañía, en el año que IKEA celebra su 30 aniversario en la Península. La nueva edición pretende llevar el diseño escandinavo más allá de sus límites con 44 piezas de funcionalidad divertida, diseñadas desde la experimentación, con la idea de ir mucho más allá de lo convencional y dar un toque lúdico e inesperado a nuestros hogares. Desde su lanzamiento en 1995, IKEA PS se ha consolidado como un espacio para explorar el diseño escandinavo y hacerlo accesible a la mayoría de las personas.
Para entender esta colección hay que remontarse a los años 90. En un momento en el que el diseño escandinavo era tendencia, pero a precios inalcanzables para la mayoría, IKEA se cuestionó su papel en ese contexto y apostó por una idea que marcaría su historia: el "diseño democrático", un concepto que sintetizaba los cinco requisitos que debía cumplir cualquier producto de IKEA: forma, función, calidad, sostenibilidad y precio accesible. Así nació la primera colección IKEA PS presentada en la Feria de Milán de 1995 como un laboratorio creativo donde jóvenes diseñadores reinterpretaron la sencillez del diseño escandinavo con el objetivo de ponerlo al alcance de la mayoría. PS era el acrónimo de Post Scriptum con el que se quiso trasladar la idea de que era una colección que iba más allá del surtido habitual de IKEA y que nacía como un espacio para la experimentación.
Treinta años después, esa idea no solo sigue vigente, sino que evoluciona. En IKEA PS 2026, los diseñadores han trabajado con un encargo muy abierto: reinterpretar el diseño escandinavo con el reto de crear productos sencillos, pero en ningún caso aburridos.
La funcionalidad desde la sorpresa, el movimiento y la diversión
IKEA PS 2026 es una invitación a vivir el diseño con curiosidad y ligereza, y nace de cuestionar desde el uso de los materiales hasta su funcionalidad, logrando que el buen diseño no solo sea útil, sino también una fuente de alegría inesperada.
La colección propone una nueva manera de relacionarse con los objetos del hogar, en la que el diseño no solo se contempla, sino que se activa. Muebles que se transforman, se mueven, se pliegan o esconden funciones inesperadas convierten lo cotidiano en una experiencia más interactiva, lúdica y emocional. Pensada especialmente para hogares pequeños, cambiantes y versátiles, IKEA PS 2026 responde a nuevas formas de habitar el espacio, donde la flexibilidad y la creatividad son esenciales.
"Un aspecto fundamental de IKEA PS es que la sencillez no tiene por qué ser aburrida. La interacción y la sorpresa pueden revelar el diseño en su forma más pura", explica María O´Brian, líder creativa de la colección.
Esta nueva edición de IKEA PS demuestra cómo el diseño del presente dialoga con su propia historia. Algunas piezas reinterpretan productos icónicos del pasado de IKEA, demostrando que la innovación también puede nacer de la memoria.
Aprovechar el aire como material
Del acero industrial de los 80 a la madera viva
31 años más tarde…
Junto a estas reinterpretaciones, otros diseños de la colección evocan soluciones de diseño presentes en la historia de IKEA, mostrando una continuidad en la manera de entender la funcionalidad y el hogar:
Un sillón que se transforma
El nuevo lenguaje de lo industrial
IKEA PS 2026 confirma una idea que ha acompañado a la colección desde su origen: el diseño no es solo forma o función, sino una forma de relación con los objetos. En esta edición, disponible en tiendas y online el 14 de mayo, la funcionalidad se mezcla con el juego, la sorpresa y el movimiento, reforzando la idea de que el diseño democrático no es estático, sino evolutivo.
Diseñadores de IKEA PS 2026: Henrik Preutz, Mikael Axelsson, Matilda Lindstam Nilsson, Ellen Hallström, Lex Pott, Lukas Bazle, María Vinka, Ola Wihlborg, Michelle Armas, David Wahl, Friso Wiersma y Marta Krupińska.
30 años de IKEA en España
La compañía también ha formado parte del día a día de millones de personas, con casi 27,5 millones de albóndigas servidas en sus restaurantes en estos 30 años, 50 millones de visitas anuales a tiendas físicas y 228 millones de visitas a su web. Su impacto se refleja también en los hogares españoles, ya que 8 de cada 10 cuentan con al menos un mueble IKEA.
En este contexto, lanza la campaña de televisión "Viva el poder del hogar", una propuesta que pone el foco en el papel de los hogares y las personas en los grandes cambios sociales de las últimas tres décadas.
Sobre IKEA
Tres décadas avanzando junto con la sociedad española, aportando mutuamente y adaptandándose a su realidad. Han creado al cliente montador con su modelo 'Hazlo tú mismo'; han demostrado que donde "caben dos, caben tres"; han reivindicado la esencia propia de cada hogar dando la "bienvenida a la república independiente de tu casa" y han hecho de la diversidad su bandera.
Con esta filosofía han construido un mapa de más de 80 puntos de contacto físicos con cuatro formatos diferenciados: tiendas tradicionales, tiendas urbanas, espacios de planificación y puntos de recogida de pedidos, a los que hay que sumar la venta en remoto a través de la web y App, la venta telefónica y el live shopping. Todo ello apoyado en los centros de distribución y una mayor capacitación logística de sus tiendas convencionales.
En todos estos canales alcanzamos el pasado año fiscal 25 una facturación de 1.986 millones de euros (+2,8%), con un resultado de explotación de 130 millones de euros (+11,2%), tras vender 164,3 millones de productos y servicios, gracias a la confianza de los 50 millones de visitantes que reciben cada año en nuestras tiendas y las más de 228 millones de visitas online.
Es un crecimiento que se traduce también en una plantilla de 9.736 personas a cierre de año, tras la creación de 130 nuevos empleos
Estan afianzando las bases de un negocio que se inspira en los valores y la cultura IKEA de siempre, pero con la mirada puesta en un futuro que, como decía su fundador, Ingvar Kamprad, será "glorioso", gracias a su apuesta por las personas y a la pasión por lo que hacen.
Esta realidad refleja un cambio de fondo en la forma en que las compañías entienden la expansión, la organización del trabajo y la gestión de sus recursos.
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