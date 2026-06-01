wecity desembarca en Italia con su primer proyecto inmobiliario en Turín

La plataforma digital de crowdfunding inmobiliario acaba de presentar su primer proyecto inmobiliario en Turín, al norte de Italia, donde aspira a convertirse en un agente clave para facilitar el acceso a la vivienda. La operación consiste en un préstamo de 1,450 millones, estructurado en un primer tramo de 1 millón de euros para cubrir parte de la adquisición y el inicio de obra, y una segunda fase de 450.000 euros para su finalización wecity, la plataforma digital de crowdfunding inmobiliario líder en ratio de devoluciones en el mercado europeo, ha anunciado hoy el inicio de sus operaciones en Italia. Este movimiento estratégico marca un hito en la hoja de ruta de la compañía, que emprende su actividad en el país transalpino con un proyecto de desarrollo residencial ubicado en Turín, ciudad clave del motor económico de la región del Piamonte, al norte de Italia.

A través de modelos de financiación alternativa y participativa, wecity permitirá a inversores minoristas e institucionales participar en este proyecto en una de las zonas con mayor demanda del país. En concreto, la compañía ha lanzado una oportunidad de financiación junto al promotor LoBa Invest para la adquisición, reforma y venta de 12 pisos ubicados en una misma finca en la céntrica Via Sacchi 16.

La operación consiste en un préstamo total de 1.450.000 euros, estructurado en dos fases: un primer tramo de 1 millón de euros para cubrir parte de la adquisición y el inicio de obra, y una segunda fase de 450.000 euros para su finalización. Como demostración de la solidez del proyecto, el promotor aporta 570.000 euros de fondos propios. Para los inversores de wecity, esta operación ofrece un atractivo tipo de interés del 11% anual en un plazo estimado de 9 meses (+3 meses de posible prórroga), y cuenta con el máximo respaldo de seguridad: una garantía hipotecaria de primer grado sobre la totalidad de las viviendas.

Con este primer paso, la plataforma digital de crowdfunding inmobiliario aspira a convertirse en un operador y agente clave para facilitar el acceso a la vivienda en Italia. Un mercado que, al igual que el español, afronta actualmente un déficit estructural de oferta residencial y una creciente necesidad de soluciones de financiación ágiles y flexibles, capaces de presentarse como alternativa a las actuales barreras de la financiación tradicional.

"Nuestras expectativas con respecto al mercado italiano son muy positivas para los próximos años. Italia presenta unas dinámicas muy similares a las de España, con un fuerte apetito inversor y una necesidad urgente de vivienda nueva. Seguro que la experiencia de wecity y su capacidad tecnológica permitirán aportar un valor diferencial al sector inmobiliario italiano, facilitando la creación de nuevos hogares y ofreciendo rentabilidades atractivas a toda la comunidad de inversores", ha expresado Antonio Mañas, CEO de wecity, ante este nuevo capítulo en la historia de la compañía.

Un modelo consolidado en España

wecity desembarca en Italia tras una sólida trayectoria en el mercado español y, también, en Portugal, país en el que comenzó a operar hace tres años. El mercado italiano representa así, el segundo gran paso en la expansión internacional de la compañía.

Con su entrada en Turín, además de expandir sus fronteras geográficas, wecity refuerza su compromiso con la transparencia y el marco regulatorio europeo (ECSP) bajo el que opera, que garantiza los máximos estándares de protección para el inversor.

Hasta la fecha, la plataforma digital de crowdfunding ha conseguido financiar más de 255 millones de euros a través de 192 proyectos inmobiliarios.

Sobre wecity

wecity es una plataforma digital española de crowdfunding inmobiliario, con presencia también en Portugal, que conecta a promotores e inversores en un ecosistema digital. En los últimos cinco años, la compañía ha conseguido financiar 255 millones de euros a través de 192 proyectos inmobiliarios. Hoy en día es líder en ratio de devolución de préstamos en el mercado europeo de financiación participativa. Cabe destacar que wecity es un Proveedor de Servicios de Financiación Participativa autorizado por la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

