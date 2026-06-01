Grupo Prodesco acelera su crecimiento con dos nuevas fábricas propias y la integración de su división de bebidas
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La compañía amplía sus capacidades productivas con La Fábrica de Pulpo y Deliplat, y refuerza su cobertura nacional a través de sus delegaciones en Madrid y Barcelona y una red de más de 100 distribuidores especializados en Food Service
Grupo Prodesco afronta 2026 con un plan de crecimiento transversal y ordenado que refuerza simultáneamente su capacidad productiva, su portfolio de productos y su alcance comercial. La compañía avanza sobre una estructura sólida, incorporando nuevos activos industriales que elevan el valor de toda su propuesta al canal HORECA y Food Service.
Dos nuevas fábricas como motor de valor
Simplificación estratégica en bebidas
Esta integración, respaldada por un equipo de sumilleres especializados, elimina barreras administrativas y permite que todos los clientes actuales de Prodesco accedan directamente a estas gamas, acelerando su crecimiento de forma inmediata.
Cobertura nacional con implantación real.
"Estamos construyendo un grupo más completo y ágil. Cada decisión que tomamos —las fábricas, la integración de bebidas, la red de distribución— responde a la misma lógica: llegar al hostelero con una propuesta más amplia, más especializada y más sencilla de contratar.", señala Alberto Mena Zalaba, CEO de Grupo Prodesco.
Esta realidad refleja un cambio de fondo en la forma en que las compañías entienden la expansión, la organización del trabajo y la gestión de sus recursos.
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