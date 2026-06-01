Grupo Prodesco acelera su crecimiento con dos nuevas fábricas propias y la integración de su división de bebidas

La compañía amplía sus capacidades productivas con La Fábrica de Pulpo y Deliplat, y refuerza su cobertura nacional a través de sus delegaciones en Madrid y Barcelona y una red de más de 100 distribuidores especializados en Food Service Grupo Prodesco afronta 2026 con un plan de crecimiento transversal y ordenado que refuerza simultáneamente su capacidad productiva, su portfolio de productos y su alcance comercial. La compañía avanza sobre una estructura sólida, incorporando nuevos activos industriales que elevan el valor de toda su propuesta al canal HORECA y Food Service.

Dos nuevas fábricas como motor de valor

Este ejercicio culmina la puesta en marcha de La Fábrica de Pulpo, especializada en pulpo premium cocido, y consolida Deliplat, el obrador de quinta gama orientado a la hostelería profesional. Ambas plantas suponen un salto cualitativo en la propuesta del grupo: más producto propio, mayor control de calidad y referencias de mayor valor añadido que refuerzan la diferenciación de Prodesco frente a sus competidores.

Simplificación estratégica en bebidas

A partir del 1 de julio de 2026, la división de bebidas se integra plenamente dentro del portfolio de Prodesco como una categoría propia: Vinos y Cervezas Singulares y una nueva gama de bebidas especiales y cócteles ready-to-drink.

Esta integración, respaldada por un equipo de sumilleres especializados, elimina barreras administrativas y permite que todos los clientes actuales de Prodesco accedan directamente a estas gamas, acelerando su crecimiento de forma inmediata.

Cobertura nacional con implantación real.

Con delegaciones propias en Madrid y Barcelona y una red de más de 100 distribuidores especializados en Food Service presentes en todas las provincias de España, incluidas Baleares y Canarias, Grupo Prodesco cuenta con la estructura necesaria para trasladar todo este crecimiento productivo directamente al mercado. La integración de las nuevas gamas dentro del surtido Prodesco convierte cada punto de la red en un canal de distribución inmediato.

"Estamos construyendo un grupo más completo y ágil. Cada decisión que tomamos —las fábricas, la integración de bebidas, la red de distribución— responde a la misma lógica: llegar al hostelero con una propuesta más amplia, más especializada y más sencilla de contratar.", señala Alberto Mena Zalaba, CEO de Grupo Prodesco.

