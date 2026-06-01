El 77% de los españoles teme no saber cuidar correctamente de su mascota cuando envejezca

Un estudio internacional impulsado por Royal Canin sitúa a España entre los países con mayor preocupación emocional por el envejecimiento de gatos y perros Royal Canin, compañía referente en salud a través de la nutrición para gatos y perros, ha presentado los resultados de un estudio internacional sobre percepción y envejecimiento saludable en mascotas, realizado junto a Censuswide entre más de 19.000 cuidadores de gatos y perros en 18 países. La investigación revela que España se sitúa entre los países donde el envejecimiento de las mascotas genera una mayor carga emocional.

Según los datos del estudio, el 77% de los españoles teme no saber cuidar adecuadamente de su mascota cuando envejezca, una cifra significativamente superior a la media global de los países participantes en el estudio (51%). Además, el 81% de los cuidadores españoles afirma sentirse triste al pensar en que su mascota envejece, frente al 66% registrado a nivel internacional, reflejando el fuerte vínculo emocional existente entre las familias españolas y sus animales de compañía.

La investigación también pone de manifiesto que el envejecimiento, aunque inevitable, sigue siendo una conversación difícil para muchos cuidadores. Más de la mitad de los españoles con mascota (55%) reconoce que evita pensar o hablar sobre ello, casi 10 puntos por encima de la media global (46%). Entre los principales motivos, el 64% asegura que evita el tema porque le resulta demasiado triste y un 32% explica que considera a su mascota como un hijo y no quiere etiquetarla como "anciana o mayor". Además, a la sensación de tristeza se une también la preocupación de ciertas patologías que asocian con el paso del tiempo, como artritis (50%), enfermedades renales (42%), cardiacas (40%), demencia (35%) y diabetes (34%).

El reto de fomentar un envejecimiento saludable basado en la prevención

El estudio presentado por Royal Canin apunta a que el envejecimiento es un proceso biológico gradual que comienza antes de lo que muchos propietarios creen y no únicamente cuando empiezan a aparecer signos visibles de la edad.

Algunos de los signos que los españoles identifican como posibles señales de envejecimiento son que se mueve más lento o que le cuesta levantarse (53%), que interactúan o juega menos (40%) y los cambios en el pelaje, como las canas (37%). A estas señales se suman que duerme más de lo habitual (35%), la pérdida de audición (40%) o visión (34%) y los cambios de peso (16%).

A pesar de percibir estos cambios cotidianos, en España el 42% asegura que solo empieza a pensar en la vejez cuando aparecen signos claros de enfermedad, algo que podría retrasar medidas preventivas importantes para contribuir a mejorar su calidad de vida. Por ello, los expertos de Royal Canin insisten en la importancia de mantener conversaciones tempranas con el veterinario e impulsar un enfoque preventivo y personalizado basado en revisiones periódicas, nutrición adaptada y medidas ajustadas a esta etapa de la vida del animal.

Los gatos y los perros, un miembro más de la familia

Además de la preocupación que suscita la perspectiva del envejecimiento de los gatos y perros, el informe también refleja el fuerte vínculo afectivo que existe entre los españoles y sus mascotas. De hecho, más de la mitad de los propietarios (52%) celebra cada año hitos relacionados con la edad de su mascota y el 77% reconoce comprar regalos para conmemorar esos momentos.

Por otro lado, los datos también demuestran que muchos de los encuestados estarían dispuestos a modificar por completo su estilo de vida para cuidar de sus mascotas a medida que vayan envejeciendo. En este sentido, el 46% reduciría su ocio y tiempo libre, el 27% renunciaría a las vacaciones fuera de casa y el 24% cambiaría sus horarios laborales para poder atenderlos adecuadamente.

La importancia de una nutrición adaptada a esta fase de envejecimiento

Los expertos de Royal Canin recuerdan que las necesidades nutricionales evolucionan antes de que el envejecimiento resulte evidente y que éstas difieren entre perros y gatos, por lo que la evaluación nutricional con el veterinario es fundamental para contribuir a su salud y calidad de vida en esta fase de la vida.

En los perros y gatos maduros es importante un contenido de proteína adecuado y un nivel de grasa adaptada. Además, una combinación de nutrientes como antioxidantes, condroprotectores y ácidos grasos esenciales omega pueden ayudar a mantener la salud y la vitalidad y la calidad de vida en esta etapa.

Sobre ROYAL CANIN®

ROYAL CANIN® forma parte de la división Royal Canin del grupo Mars, Incorporated, y es un líder global en salud a través de la nutrición para gatos y perros, cumpliendo con su propósito: un mundo mejor para las mascotas. Fundada en 1968 por el veterinario francés Dr. Jean Cathary, ROYAL CANIN® diseña una nutrición precisa, basada en la ciencia, para gatos y perros, disponible en tiendas especializadas para mascotas y en clínicas veterinarias de todo el mundo.

A lo largo de los años, ROYAL CANIN® ha impulsado la nutrición y el conocimiento al asociarse con profesionales del sector de las mascotas, incluidos criadores y veterinarios. Su enfoque de negocio único sitúa las necesidades nutricionales de los gatos y perros en el centro de la innovación. Su edad, tamaño, raza y nivel de actividad son estudiados a través de ciencia y observación para crear dietas que den respuesta a las necesidades específicas de cada mascota.

ROYAL CANIN® genera valor no solo para las mascotas, sino también para las personas y el planeta. Esto significa ser mutuamente beneficioso para el ecosistema, empoderar a los asociados, construir relaciones duraderas con las partes interesadas y siempre pensar en cómo garantizar un futuro viable para las generaciones venideras.

