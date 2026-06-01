Marc Magán lleva el reggaetón clásico a una nueva generación con 'Eterna Herencia'

La música urbana continúa evolucionando a gran velocidad, mezclando nuevas corrientes sonoras con influencias que marcaron el origen del reggaetón y el electrolatino. Dentro de esa nueva generación de artistas que combinan identidad propia, proyección digital y una conexión directa con los códigos clásicos del género, Marc Magán desarrolla una trayectoria cada vez más visible dentro de la escena musical española.

El artista hispano-dominicano, criado en República Dominicana y con doble nacionalidad española y dominicana, presenta en 2026 “Eterna Herencia”, un EP de cuatro canciones concebido como homenaje al reggaetón clásico y al legado familiar vinculado a la música. Con más de 418.000 oyentes mensuales en Spotify y presencia en escenarios como el Movistar Arena, el proyecto artístico mantiene una línea creativa que une tradición urbana, sonido contemporáneo y expansión internacional.

De un cover viral a una carrera construida entre Madrid y República Dominicana La carrera de Marc Magán comenzó tras viralizarse un cover en Instagram, un impulso que derivó en el desarrollo de su proyecto musical independiente y en la creación de su sello Sound From The Block. Desde entonces, el artista afincado en Madrid ha ido consolidando una identidad sonora vinculada al reggaetón, el trap y el electrolatino, influenciada por distintos estilos y enfocada tanto en la composición como en la producción.

Entre los hitos más destacados de su trayectoria aparece “El Barrio”, tema en el que participó como compositor y productor y que supera los 6,3 millones de reproducciones en Spotify junto a más de 50.000 vídeos generados en TikTok. A ello se suma “Callaita”, junto a Karina, que alcanzó el número 1 en Tendencias Musicales de YouTube durante varias semanas consecutivas y acumula más de 3,5 millones de visualizaciones.

La evolución de Marc Magán también ha quedado reflejada sobre los escenarios. Con 16 años se convirtió en uno de los artistas más jóvenes en actuar en el WiZink Center, actual Movistar Arena, recinto al que regresará en 2026 con 18 años.

“Eterna Herencia” y una nueva etapa ligada a la expansión artística El lanzamiento de “Eterna Herencia” marca una nueva etapa dentro del recorrido creativo de Marc Magán. El EP, compuesto por cuatro canciones, recupera sonidos inspirados en el reggaetón clásico mientras incorpora una producción actual vinculada al lenguaje de la nueva escena urbana. Paralelamente, el artista afronta una gira nacional con más de 20 fechas y continúa desarrollando composiciones para otros intérpretes.

La actividad musical se amplía además con futuras colaboraciones nacionales e internacionales relacionadas con la música y el fútbol, así como con el crecimiento de XPLICIT, un concepto de eventos impulsado por el propio artista y presente en Madrid y otras ciudades. El proyecto ya ha contado con nombres como Henry Méndez, Mar Lucas y Anthony Yeigo.

Con una trayectoria construida desde la independencia artística y el crecimiento digital, Marc Magán continúa ampliando su presencia dentro de la música urbana contemporánea mediante propuestas que combinan herencia musical, proyección internacional y una identidad sonora reconocible.

