Emcesa, reconocida por su excelencia empresarial en los Galardones FEDETO

La empresa ha sido distinguida por consolidarse como una de las compañías de referencia del sector agroalimentario español, gracias a su apuesta por la calidad, innovación y respeto a la tradición Hay empresas que crecen. Y hay empresas que, ade-más de crecer, consiguen conservar intacta su esencia. Ese es el caso de Emcesa, compañía toledana reconocida con el galardón 'Calidad 2026' en los Galardones Empresariales organizados por FEDETO, la Federación que representa y defiende al tejido empresarial de la provincia de Toledo.

Desde Casarrubios del Monte, Emcesa ha construido una trayectoria basada en algo tan complejo como valioso: evolucionar sin renunciar a sus raíces. La firma ha sabido preservar los procesos artesanales, ligados a la cultura alimentaria española, mientras modernizaba sus procesos industriales y llevaba a cabo nuevos desarrollos de producto aplicando los más altos estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Hoy, la empresa se ha consolidado como una marca sólida y respetada entre los principales distribuidores alimentarios del país, y mantiene un crecimiento constante sin perder la cercanía, el compromiso y la autenticidad, que forman parte de su identidad.

Detrás de este reconocimiento hay mucho más que cifras o capacidad productiva. Hay generaciones de esfuerzo, una forma de entender el trabajo bien hecho y una apuesta permanente por ofrecer alimentos que son capaces de conectar con la confianza del consumidor y con el valor de una tradición que sigue muy viva.

El jurado ha querido destacar precisamente esa combinación de excelencia industrial y alma artesanal, que ha convertido a Emcesa en un referente nacional dentro del sector agroalimentario. Una empresa que viene a representar una industria española innovadora, competitiva y profundamente arraigada a su territorio.

En esa apuesta constante por seguir evolucionando, Emcesa ha desarrollado además propuestas capaces de conectar con las nuevas tendencias de consumo, sin perder autenticidad. Entre ellas destaca su gama 'Sabores de Tiempo', una línea que refleja la vocación de la compañía por reinterpretar la tradición gastronómica española desde una visión contemporánea, aportando valor añadido y nuevas experiencias al consumidor.

Con motivo de este reconocimiento, Javier Mancebo, director general de la empresa, ha señalado que "este premio reconoce el esfuerzo diario de todas las personas que forman parte de Emcesa. Nuestro crecimiento solo tiene sentido si somos capaces de mantener intactos los valores con los que nació esta empresa: el respeto por la tradición, el compromiso con la calidad y la pasión por hacer bien las cosas".

Mancebo añadió además que "en Emcesa creemos que la innovación no debe alejarnos de nuestras raíces, sino ayudarnos a protegerlas y proyectarlas hacia el futuro. Ese equilibrio entre tradición y modernidad es hoy una de nuestras mayores fortalezas".

Desde FEDETO se ha subrayado también la contribución real de Emcesa al desarrollo económico y al empleo en la provincia de Toledo, así como su capacidad para proyectar desde Castilla-La Mancha una marca de calidad reconocida en toda España.

Porque hay empresas que fabrican productos. Y hay empresas que, como Emcesa, elaboran también confianza, tradición y futuro.

