La Asociación Española de Consumidores indica que la vuelta a la anterior fiscalidad del gas y electricidad complica la economía de las familias españolas

Este mes de junio ha venido con nuevas subidas en aspectos esenciales para los consumidores y que les obligará a realizar ajustes importantes en sus economías domésticas.



Así, se recupera el IVA en la factura de la luz o del gas que subirá del 10 al 21% en el IVA. Esto va a provocar una importante subida que se unirá a los precios disparados que tenemos actualmente y en un momento del año con una gran utilización por parte de los consumidores con necesidades de aires acondicionados por la ola de calor.

Pero también volverá la fiscalidad anterior en el Impuesto Especial sobre Electricidad que sube del 0,5% al 5,11269632%.

Hay que tener en cuenta que todo esto conllevará una nueva subida del IPC lo que situará a muchas familias al borde del abismo económico.

Desde la Asociación Española de Consumidores lamentamos el afán recaudatorio y fiscal del Gobierno de España en tanto que la situación económica de los consumidores es de tremenda vulnerabilidad hoy en día y subidas de impuestos les complicaría tremendamente su economía.

Entendemos que las medidas se deberían haber prorrogado hasta final de año en tanto que no es sólo el precio de la electricidad lo que debe tenerse en cuenta sino el contexto económico general y éste es tremendamente negativo para los consumidores que ven como su poder adquisitivo se va complicando por subidas en la cesta de la compra o en el coste de la vivienda.

Esto no se trata de subidas de precios sino de subidas de impuestos sin que exista un interés de recorte de gastos innecesarios por parte de las Administraciones Públicas que en lugar de ahogar a los consumidores deberían buscar equilibrios presupuestarios mediante recortes importantes.