PatrolTech digitaliza la trazabilidad de las rondas de seguridad reduciendo los incidentes en comunidades
|
|
La startup, se expande a más de 15 países y transforma la forma en que empresas de seguridad, conserjería y logística demuestran la ejecución de sus servicios
PatrolTech surge en 2024 a partir de una experiencia en una urbanización residencial. Su fundador, Víctor García Pastor, detectó discrepancias entre los registros manuales de las rondas de conserjería y las incidencias reales ocurridas en zonas críticas, lo que evidenció la falta de sistemas fiables de verificación.
"Había un cuaderno con registros, pero sin forma de saber si las rondas se habían hecho realmente. Decidimos crear una herramienta con trazabilidad real", explica el fundador.
Lo que comenzó como una solución interna evolucionó rápidamente a un producto SaaS cuando empresas del sector de seguridad privada comenzaron a solicitar su uso para múltiples clientes.
El problema: falta de evidencia verificable en seguridad
Esta falta de trazabilidad genera disputas, pérdida de confianza y, en algunos casos, pérdida de contratos. La plataforma permite registrar cada ronda con hora exacta, geolocalización y evidencia multimedia, sustituyendo los registros manuales por datos verificables.
Según la compañía, esta digitalización permite reducir hasta un 25% los incidentes graves en entornos residenciales y en torno a un 15% en clientes del sector, al pasar de un modelo reactivo a uno preventivo.
Tecnología y adopción sin fricción
Además de la trazabilidad operativa, la plataforma incorpora análisis predictivo para detectar patrones de comportamiento y anticipar incidencias antes de que ocurran.
Expansión internacional y próximos pasos
De cara a 2026, PatrolTech se centra en consolidar su crecimiento en estos verticales y avanzar en su expansión en mercados regulados como Estados Unidos, con especial foco en certificación, escalabilidad y adopción internacional.
Sobre PatrolTech
Candles by Emma, empresa familiar de Torrevieja especializada en velas artesanales y productos de ambientación para el hogar, refuerza su línea aromática con especial protagonismo de sus velas en lata, quemadores y wax melts Candles by Emma ha reforzado su línea de ambientación para el hogar tras la respuesta positiva que están generando sus velas aromáticas en lata, sus wax melts y sus quemadores.
Sobre PatrolTech PatrolTech es una plataforma SaaS de control y trazabilidad de rondas de seguridad que permite a empresas de seguridad privada, conserjería, administración de fincas y logística registrar, verificar y analizar digitalmente la actividad de sus operarios en campo mediante evidencia geolocalizada, multimedia y certificada.
Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Sonnedix de impulsar soluciones de almacenamiento que complementen sus activos renovables y favorezcan un sistema energético más eficiente y sostenible Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), y Sonnedix, compañía global de energías renovables con 4 GW en operación, han firmado un acuerdo para el suministro de 643,8 MWh de la solución PowerTitan 2.0 de Sungrow para Sonnedix Librillo BESS, en Chile.