La adrenalina, nuevo ingrediente de la cocina del chef Samuel Naveira

Del 15 al 17 de mayo, Samuel Naveira viajó a Cataluña para mostrar de nuevo la cocina de su restaurante MUNA* en el siguiente gran premio de Moto GP, concretamente en el Monster Energy Grand Prix of Catalunya, en el Circuit de Barcelona-Catalunya. Los platos del chef, nacido en Ponferrada, mostraron la esencia creativa y técnica de este chef que sorprendió una vez más con sus estéticos y sápidos platos.

La cocina con Estrella Michelin de Naveira se pudo disfrutar en la exclusiva zona Moto GP VIP Village donde el chef trabajó de nuevo junto a Vilaplana Catering, empresa responsable de la gestión y diseño de la gastronomía de este espacio. Presentó un `Usuzukuri de vieira´ y un `Mosaico de Lubina Aquanaria, Beurre-blanc de miso, aceite de pimentón y espárragos de mar´, ambos esencia del menú del restaurante MUNA*, con una destacada influencia de la cocina japonesa, pero siempre desde el prisma de su territorio y producto de España. En esta ocasión le acompañaron a Samuel Naveira, los cocineros Benito Gómez, del restaurante Bardal** (Ronda), y Rafel Muria, del restaurante Quatre Molins* (Cornudella de Montsant).

La próxima cita, donde motor y alta cocina se unirán otra vez, será dentro de pocos días, del 29 al 31 de mayo en el Brembo Grand Prix Of Italy, en el Autódromo Internazionale del Mugello, integrado en las fascinantes colinas de la campiña toscana, y a menos de una hora de la emblemática ciudad de Florencia. El ya histórico circuito de Mugello organiza cada año, desde 1994, el Gran Premio de Italia de Motociclismo. Allí Samuel Naveira descubrirá la esencia italiana, que adquirió en sus viajes a este país hermano, y que le llevaron a trabajar con el producto italiano por excelencia, la pasta. De esta forma el sabor a Italia y la adrenalina de la competición estarán en las creaciones que presentará, `Usuzukuri de lubina, tomate cherry semiseco-gelatina de sunamomo-aceite de albahaca´, y el `Ravioli de gamba, emulsión de chorizo-aceite de coral-manzana verde-hinojo´.

Los afortunados asistentes a esta zona vivirán de primera mano el emocionante ambiente del Moto GP VIP Village™ situado en la azotea del Pit Building, desde donde se podrá ver y sentir toda la acción de la pista desde una terraza privada y descubierta con vistas a la recta principal, a la línea de salida y llegada, al paddock y a la curva 1.

