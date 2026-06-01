Tablas de paddle surf hinchables; cómo elegir bien y dónde encontrar una colección completa para todos los niveles

El Paddle Surf se ha consolidado como uno de los deportes acuáticos más practicados en España. Behumax ofrece con su colección Be Wave una gama de 15 modelos hinchables con tecnología Dropstitch, accesorios completos incluidos y precios desde 137 euros.

El paddle surf ha dejado de ser una moda pasajera para convertirse en uno de los deportes acuáticos más practicados en España. Mar, río o pantano: la versatilidad del Stand Up Paddle (SUP) lo hace accesible a perfiles muy distintos, desde familias que buscan una actividad de ocio en verano hasta deportistas que compiten en pruebas de larga distancia. El resultado es un mercado en expansión donde la oferta de tablas hinchables ocupa cada vez más espacio, por encima de las rígidas, gracias a su practicidad en el transporte y el almacenamiento.

Dentro de este escenario, Behumax —firma española de equipamiento deportivo presente en grandes superficies como Carrefour, Decathlon, Sprinter y Amazon— dispone de una gama propia de tablas de paddle surf bajo la marca Be Wave que cubre todas las necesidades: iniciación, travesías y competición.

Por qué las tablas hinchables han ganado terreno La principal ventaja de una tabla hinchable frente a una rígida no es solo el precio, sino la logística. Una tabla rígida de diez pies no cabe en un maletero convencional, requiere un sistema de transporte específico y plantea problemas reales de almacenamiento en casa. Una tabla hinchable, en cambio, se desinfla en minutos, se guarda en una mochila de 50 x 30 centímetros y se puede llevar en avión o en transporte público.

El único punto débil histórico de las hinchables —la rigidez— ha quedado ampliamente superado por la tecnología Dropstitch, que conecta las dos capas de la tabla mediante miles de hilos de alta resistencia. Al inflarla a presiones de entre 12 y 15 PSI, el resultado es una superficie tan firme como la de una tabla rígida, con comportamiento equivalente en el agua para la gran mayoría de usuarios.

Toda la colección Be Wave de Behumax incorpora esta tecnología como estándar.

Tres tipos de tabla según el uso Antes de adquirir una tabla de paddle surf, conviene entender que no todos los modelos están diseñados para lo mismo. Existen tres categorías principales:

All Round. Son las más polivalentes y las más recomendadas para quienes se inician. Su mayor anchura y volumen ofrecen estabilidad, lo que facilita el aprendizaje y permite practicar en aguas tranquilas, surfear olas moderadas o incluso hacer yoga sobre el agua. La colección Be Wave cuenta con varios modelos en esta categoría —Be Wave Tropic 10, Be Wave Dark 10, Be Wave Mediterranean 10, Be Wave Oasis 10 o Be Wave Life 10.8, entre otros— con precios que arrancan en 144,63 euros.

Touring. Pensadas para recorrer distancias, combinan estabilidad y velocidad. Su proa puntiaguda mejora el deslizamiento y la cola cuadrada aporta control en línea recta. No son la mejor opción para surfear olas, pero sí para excursiones en mar abierto, lagos o ríos. La Be Wave Atlantic 11 y la Be Wave Pacific 11.6 representan esta modalidad en la gama Be Wave.

Race. Diseñadas para la velocidad y la competición. Silueta estrecha y alargada, proa muy puntiaguda y mínima superficie de contacto con el agua. Requieren experiencia previa porque sacrifican estabilidad en beneficio del rendimiento. La Be Wave Race 14, disponible a 292,56 euros, es el modelo más avanzado de la colección.

La gama incluye además la Be Wave Kids 8.6, específicamente dimensionada para niños, y dos modelos de windsurf sobre plataforma hinchable para quienes quieran combinar ambas disciplinas.

Qué accesorios incluye cada tabla Uno de los aspectos más prácticos de la colección Be Wave es que cada tabla se entrega equipada desde el primer día. El contenido estándar incluye remo ajustable de aluminio, bomba manual de doble acción con manómetro, mochila profesional de transporte, leash o correa de seguridad, aletas, kit de reparación, soporte para cámara de acción tipo GoPro y funda impermeable para teléfono móvil.

Esto elimina la necesidad de buscar y comprar accesorios por separado, un proceso que en otras marcas puede suponer un coste adicional significativo y que a menudo sorprende a los compradores noveles.

Qué tener en cuenta al elegir el tamaño El tamaño de la tabla —medido en pies— influye directamente en la estabilidad y la maniobrabilidad. Como referencia general, a mayor longitud y anchura, más estable será la tabla; a menor tamaño, más maniobrable pero menos tolerante a los desequilibrios.

Para un adulto que empieza, una tabla de entre 10 y 11 pies de longitud y más de 30 pulgadas de anchura es la elección más habitual. La capacidad de carga también es un factor a revisar: los modelos Be Wave soportan en general entre 100 y 180 kg, dependiendo del modelo.

La presión de inflado recomendada se sitúa entre 12 y 15 PSI. Inflar por debajo de ese rango provoca una tabla blanda con menor rendimiento; superar el límite máximo puede dañar las costuras.

Apoyo al deporte de competición Behumax no limita su presencia en el mundo del paddle surf al segmento recreativo. La empresa patrocina a Yaima, una joven deportista que con 17 años logró la victoria en su categoría y el cuarto puesto en la clasificación general femenina absoluta del SELLA SUP River, una de las competiciones de referencia del Stand Up Paddle en España, celebrada en Arriondas, Asturias.

Dónde consultar la colección La gama completa de tablas de paddle surf Be Wave está disponible en la tienda oficial de Behumax, con envío gratuito en un plazo de 24 a 72 horas, y a través de los principales distribuidores con los que la marca opera habitualmente.

