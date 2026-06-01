​La Real Sociedad Canina alerta en plena ola de calor de que no hay razas de perros inmunes a las altas temperaturas

La Real Sociedad Canina de España (RSCE) advierte en plena ola de calor de que ningún perro es inmune a las altas temperaturas. Aunque algunas razas toleran mejor el calor que otras, factores como la anatomía, el tamaño, el tipo de pelaje o la edad pueden aumentar significativamente el riesgo de sufrir golpes de calor y otras complicaciones asociadas a las altas temperaturas.



La comisión científica de la RSCE recuerda que no se trata únicamente de razas “más fuertes” o “más resistentes”, sino de diferencias fisiológicas que condicionan la capacidad de cada animal para regular su temperatura corporal.

Entre los perros más vulnerables se encuentran los braquicéfalos -como el carlino (pug), bulldog inglés, bulldog francés, bóxer, shih tzu o pequinés-, ya que su hocico corto y sus vías respiratorias reducidas dificultan el jadeo y, por tanto, la disipación del calor. Esta condición aumenta notablemente el riesgo de golpe de calor, especialmente durante episodios de temperaturas extremas.

También presentan una mayor sensibilidad los perros de gran tamaño o complexión robusta, como el rottweiler, san bernardo, terranova o los mastines, cuya mayor masa corporal dificulta la eliminación del calor interno.

A ello se suman las razas con doble capa o pelaje muy denso -como el husky siberiano, chow chow, pastor alemán o boyero de Berna-, cuyo manto actúa como aislante térmico y puede dificultar la pérdida de calor en situaciones extremas.

La edad es otro factor clave. Tanto los cachorros como los perros sénior tienen mecanismos de termorregulación menos eficientes, por lo que requieren una vigilancia especial durante los episodios de altas temperaturas.

En el lado opuesto, razas como el galgo, el podenco, el dóberman o el chihuahua muestran una tolerancia relativamente mayor al calor gracias a su constitución más ligera o a un pelaje menos denso. Sin embargo, desde la RSCE recuerdan que ningún perro está exento de riesgo durante una ola de calor.

Cómo proteger a los perros del calor

La RSCE insiste en que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar situaciones críticas. Entre las principales recomendaciones destacan evitar los paseos en las horas centrales del día, garantizar el acceso constante a agua fresca, mantener espacios ventilados y con sombra y no dejar nunca al animal dentro de un vehículo, ni siquiera durante unos minutos.

Además, la organización recomienda prestar atención a signos de alerta como jadeo excesivo, debilidad, vómitos, desorientación o pérdida de equilibrio, síntomas que pueden indicar un golpe de calor y ante los que se debe acudir inmediatamente al veterinario.

“La clave está en conocer las características y necesidades de cada perro para adaptar los cuidados durante estos episodios de temperaturas extremas. El golpe de calor puede evolucionar muy rápido y convertirse en una urgencia veterinaria grave”, subrayan desde la comisión científica de la RSCE.

