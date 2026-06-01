El Grupo Doctrina Qualitas y Academia del Paisaje firman una alianza estratégica para certificar la formación líder en paisajismo en el mundo hispanohablante

El Grupo Doctrina Qualitas y Academia del Paisaje han formalizado un convenio de colaboración estratégica. Este acuerdo tiene como objetivo certificar y potenciar la oferta educativa de la institución, consolidada como el principal referente de formación paisajística en lengua española Academia del Paisaje nació en 2023 para romper con la histórica hegemonía anglosajona en la disciplina. Su propuesta formativa responde a las realidades climáticas, ecológicas y culturales del mundo mediterráneo y latinoamericano. Con más de 3.000 estudiantes formados en países como España, México, Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, la institución destaca por su enfoque en el diseño de jardines, la ecología aplicada (como el xeriscaping o sistemas de suelo) y la gestión del espacio exterior de bajo mantenimiento.

Para Alejandro Truébano Fernández, CEO del Grupo Doctrina Qualitas, este acuerdo refuerza el compromiso de la entidad con los sectores emergentes y sostenibles:

"La misión de Doctrina Qualitas es identificar y avalar aquellos proyectos educativos que operan bajo los más altos estándares de excelencia. Academia del Paisaje no solo ofrece contenidos rigurosos, sino que responde a una necesidad real del mercado global en español. Con esta vinculación académica, aportamos un estandard universitario que potenciará la proyección y la confianza internacional en sus titulaciones".

A través de este convenio, los alumnos de los programas de especialización y del Máster de Academia del Paisaje obtendrán titulaciones respaldadas por los exigentes criterios de auditoría del Grupo Doctrina Qualitas y de sus universidades asociadas. Esto potenciará el valor de sus estudios en el mercado internacional. La alianza refuerza una estructura institucional sólida, que ya cuenta con el reconocimiento explícito de la Asociación Española de Paisajismo (AEP) y vínculos con múltiples colegios oficiales del sector.

El auge global del paisajismo en el último lustro

La firma de este convenio se produce en un contexto de expansión sin precedentes para la disciplina. Durante los últimos cinco años, el estudio del paisajismo a nivel internacional ha experimentado un crecimiento exponencial, impulsado por la urgencia del cambio climático, los planes globales de descarbonización y una mayor concienciación sobre la salud urbana post-pandemia. Las ciudades ya no demandan el paisajismo como un elemento meramente ornamental, sino como una infraestructura verde crítica para la resiliencia térmica, la gestión del agua y la biodiversidad.

Este giro estratégico ha disparado el interés académico y profesional por la materia. Universidades y centros especializados de todo el mundo han reportado un incremento sostenido en las matriculaciones de disciplinas asociadas al diseño ecológico y la planificación del territorio. Sin embargo, este bum global ha evidenciado una carencia sustancial: la falta de programas técnicos avanzados adaptados a realidades fuera del eje anglosajón. El crecimiento del sector exige profesionales que dominen soluciones nativas y adaptadas a entornos de estrés hídrico, consolidando la necesidad de instituciones que, como Academia del Paisaje, traduzcan esta tendencia macroeconómica global en competencias prácticas y contextualizadas para el entorno mediterráneo y latinoamericano.

Impacto directo en la empleabilidad y la mejora salarial

La incorporación de Doctrina Qualitas supone un punto de inflexión cuantitativo y cualitativo para el futuro laboral de los egresados de la academia. Al transformar sus diplomas en títulos certificados bajo estándares internacionales, el convenio elimina las barreras fronterizas de homologación. Esto permite a los estudiantes competir con plenas garantías en licitaciones y proyectos constructivos tanto en Europa como en América Latina.

El aval de una auditoría externa de primer nivel incrementa drásticamente la confianza de estudios de arquitectura, empresas constructoras y administraciones públicas a la hora de contratar. Esta validación técnica se traduce en un acceso acelerado a puestos de responsabilidad y de gestión de proyectos, reduciendo notablemente el tiempo de inserción laboral de los alumnos que parten desde cero.

Asimismo, el Certificado Universitario Internacional DQ actúa como un catalizador para la mejora salarial de los profesionales en activo. Al demostrar un dominio técnico respaldado institucionalmente en áreas críticas y de alta demanda —como la gestión hídrica eficiente, el diseño de plantaciones naturalistas o el control de costes en espacios exteriores—, los egresados adquieren un poder de negociación significativamente mayor en el mercado.

La titulación de Doctrina Qualitas justifica la aplicación de tarifas más competitivas para los paisajistas independientes y respalda la promoción a rangos salariales superiores dentro de las corporaciones privadas. En un sector donde la acreditación rigurosa de competencias es un factor diferenciador, este convenio posiciona a la comunidad de Academia del Paisaje en la banda más alta de cotización profesional del sector hispanohablante. Del mismo modo, los alumnos de Academia del Paisaje accederán a microcredenciales sobre competencias profesionales que aumentan y refuerzan el nivel de eficiencia y competitividad, conformando perfiles laborales de excelencia.

Por su parte, Ignacio Ribera, Fundador de Academia del Paisaje, destaca el impacto de esta unión para la comunidad educativa:

"Academia del Paisaje siempre ha defendido una formación en paisajismo basada en un método riguroso, contextualizado y con soporte académico que vaya más allá de un sistema educativo único, para focalizarse en la internacionalización. Este convenio con el Grupo Doctrina Qualitas consolida la estructura institucional y premia un modelo pedagógico pensado para que el estudiante aprenda a pensar el territorio con criterio propio, respaldado por un claustro de profesionales de primer nivel en activo".

La integración de la certificación de Doctrina Qualitas avala un modelo pedagógico diferencial: formar profesionales capaces de pensar y formular un criterio propio ante el territorio, y no solo de ejecutar procedimientos. Ambas entidades celebran este acuerdo como un paso decisivo para la profesionalización y el prestigio del paisajismo en todo el ámbito hispanohablante.

El Grupo Doctrina Qualitas se posiciona nuevamente como la entidad de referencia en la gestión, auditoría y certificación de la calidad educativa, dedicada a garantizar la excelencia y el reconocimiento académico internacional de planes de estudio, universidades, institutos tecnológicos, escuelas de negocio y centros de formación de todo el mundo.

Del mismo modo, Academia del Paisaje, como institución fundada en 2023, con actividad en España y América Latina, se posiciona como referente formativo en paisajismo en lengua española, diferenciándose por su enfoque ecológico y contextualizado, su claustro de profesionales en activo y además de todo ello, aportando acciones complementarias como, por ejemplo, su labor de difusión mediante el podcast Sin Plantas en la Lengua y sus proyectos de flora nativa regional.

