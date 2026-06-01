Once capitales de provincia españolas no alcanzan el 5% de rentabilidad del alquiler

Según pisos.com la rentabilidad del alquiler en España en marzo ha sido del 7,19%, lo que supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (6,39%) y de cuatro centésimas con relación al pasado mes de marzo de 2026 (7,15%) pisos.comsigue compartiendo información estadística relevante sobre el mercado español de la vivienda. Tras hacer públicos sendos informes acerca de los precios de compra y de alquiler registrados en abril de 2026, la plataforma inmobiliaria comparte los datos relativos a la rentabilidad obtenida por aquellos inversores que han apostado por arrendar una propiedad inmobiliaria en nuestro país.

En este sentido, tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en abril de 2026 fue del 7,19%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 219.780 euros (2.442 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.317 euros, el propietario obtuvo un total de 15.811 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,19%. Esto supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (6,39%). La subida con respecto al pasado mes de marzo (7,15%) no es tan acusada.

Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que "Las elevadas rentabilidades que siguen ofreciendo muchas capitales de provincia son consecuencia directa de un mercado del alquiler sometido a una fuerte presión de la demanda y a una oferta claramente insuficiente". "Cada vez resulta más complicado encontrar vivienda disponible a precios asumibles, lo que intensifica la competencia entre inquilinos y acelera el cierre de operaciones". En este sentido, Font señala que "muchos anuncios reciben cientos de solicitudes en muy poco tiempo e, incluso, algunas operaciones se cierran sin que el inmueble llegue a publicarse abiertamente, recurriendo a listas de espera o contactos previos ya filtrados".

Tarragona es la capital de provincia más rentable y Donostia – San Sebastián la que menos

El ranking de pisos.com sobre la rentabilidad media del alquiler de las capitales de provincia españolas dibujó una horquilla que va desde una rentabilidad del 8,06% registrada en Tarragona al 3,86% de Donostia – San Sebastián. En este sentido, los precios más competitivos se encontraron en la ya citada Tarragona (8,06%), Jaén (7,40%), Sevilla (7,38%), Huesca (7,30%), Castellón de la Plana (7,17%), Ávila (7,12%), Almería (7,02%), Barcelona (7,01%), Murcia (7,00%) y Segovia (6,98%). En el ranking de rentabilidad de las capitales de provincia menos beneficiosas fueron Donostia – San Sebastián (3,86%), Girona (4,39%), Palma (4,41%), Cádiz (4,56%), Pamplona (4,62%), A Coruña (4,70%), Málaga (4,79%), Salamanca (4,81%), Logroño (4,81%) y Bilbao (4,89%). "Las diferencias de rentabilidad entre capitales evidencian que el mercado del alquiler evoluciona a distintas velocidades según el territorio. Mientras algunas ciudades mantienen precios de compra más ajustados y una demanda arrendataria muy activa, otras presentan valores de adquisición muy elevados que reducen el margen de retorno para el inversor. La presión sobre el alquiler sigue siendo intensa en buena parte del país, pero sus efectos no son uniformes y dependen tanto del dinamismo económico local como de la capacidad de generar nueva oferta residencial", afirma el experto.

