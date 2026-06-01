Once capitales de provincia españolas no alcanzan el 5% de rentabilidad del alquiler
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Según pisos.com la rentabilidad del alquiler en España en marzo ha sido del 7,19%, lo que supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (6,39%) y de cuatro centésimas con relación al pasado mes de marzo de 2026 (7,15%)
pisos.comsigue compartiendo información estadística relevante sobre el mercado español de la vivienda. Tras hacer públicos sendos informes acerca de los precios de compra y de alquiler registrados en abril de 2026, la plataforma inmobiliaria comparte los datos relativos a la rentabilidad obtenida por aquellos inversores que han apostado por arrendar una propiedad inmobiliaria en nuestro país.
En este sentido, tal y como muestra la estadística de pisos.com, la rentabilidad bruta del alquiler en España en abril de 2026 fue del 7,19%. Este es el rédito anual que un propietario de una vivienda consiguió al ponerla en alquiler tras su adquisición. Así, teniendo en cuenta que el precio medio de compra de una residencia tipo de 90 m2 en España fue de 219.780 euros (2.442 euros/m2) y que la renta media mensual fue de 1.317 euros, el propietario obtuvo un total de 15.811 euros brutos anuales, lo que le arrojó una rentabilidad bruta por el activo del 7,19%. Esto supone un incremento prácticamente de un punto respecto al mismo periodo de 2025 (6,39%). La subida con respecto al pasado mes de marzo (7,15%) no es tan acusada.
Ferran Font, director de Estudios de pisos.com, señala que "Las elevadas rentabilidades que siguen ofreciendo muchas capitales de provincia son consecuencia directa de un mercado del alquiler sometido a una fuerte presión de la demanda y a una oferta claramente insuficiente". "Cada vez resulta más complicado encontrar vivienda disponible a precios asumibles, lo que intensifica la competencia entre inquilinos y acelera el cierre de operaciones". En este sentido, Font señala que "muchos anuncios reciben cientos de solicitudes en muy poco tiempo e, incluso, algunas operaciones se cierran sin que el inmueble llegue a publicarse abiertamente, recurriendo a listas de espera o contactos previos ya filtrados".
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