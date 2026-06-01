Sungrow y Sonnedix firman un acuerdo de suministro para el proyecto standalone Librillo BESS de 643,8 MWh en Chile

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Sonnedix de impulsar soluciones de almacenamiento que complementen sus activos renovables y favorezcan un sistema energético más eficiente y sostenible Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), y Sonnedix, compañía global de energías renovables con 4 GW en operación, han firmado un acuerdo para el suministro de 643,8 MWh de la solución PowerTitan 2.0 de Sungrow para Sonnedix Librillo BESS, en Chile. El proyecto contará con un sistema ESS de 5 horas, cuya entrega e instalación están previstas para el primer trimestre de 2027.

Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Sonnedix de impulsar soluciones de almacenamiento que complementen sus activos renovables y favorezcan un sistema energético más eficiente y sostenible.

Jorge Amiano, Chief Engineering Officer en Sonnedix,comentó: "Sungrow nos ha acompañado en numerosos proyectos solares a lo largo de los años. Ahora estamos encantados de ampliar esta colaboración al almacenamiento energético con baterías con el proyecto Sonnedix Librillo BESS en Chile, el primer acuerdo de este tipo entre ambas compañías. Su presencia global y su experiencia técnica hacen de Sungrow el aliado ideal para seguir impulsando nuestras capacidades de almacenamiento y continuar ofreciendo soluciones energéticas fiables y sostenibles".

La compañía suministrará 128 unidades de su sistema refrigerado por líquido PowerTitan 2.0 y 32 celdas de media tensión (MVS) para el proyecto standalone Sonnedix Librillo BESS. Esta tecnología diseñada para maximizar la flexibilidad operativa permite el suministro de energía nocturno y contribuye de manera significativa a la integración de la energía limpia en el país, reforzando un servicio fiable y garantizando un alto rendimiento y rentabilidad a largo plazo.

Javier Blanco, Country Manager para España y Portugal en Sungrow Europe, añadió: "El proyecto Librillo representa un hito importante para el desarrollo del almacenamiento energético en Chile y refleja la creciente necesidad de soluciones flexibles y fiables para apoyar la transición energética del país. Nos enorgullece que Sonnedix haya confiado en Sungrow para el suministro de la tecnología de almacenamiento del proyecto, gracias a la competitividad, seguridad y alto rendimiento de nuestra solución insignia de baterías a gran escala PowerTitan. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de apoyar proyectos estratégicos que contribuyan a un sistema eléctrico más resiliente y sostenible a largo plazo".

Sonnedix: visión a largo plazo para la transición energética chilena

Sonnedix Chile inició sus operaciones en 2015 y desde entonces ha consolidado una presencia relevante en el sector energético del país. Actualmente, cuenta con una capacidad operativa en Chile de 1 GW distribuida en 40 proyectos de energías renovables, además de 117 MW en construcción. Asimismo, mantiene un pipeline de desarrollo de más de 1,8 GW.

Sungrow: tecnología líder para la nueva era del almacenamiento energético

Sungrow es reconocida por BloombergNEF como proveedor de sistemas de almacenamiento de energía (ESS) y sistemas de conversión de energía (PCS) más bancable del mundo, siendo la sexta vez que alcanza esta posición, lo que refuerza su liderazgo en el sector y la confianza del mercado global en sus productos dentro del ámbito de las energías renovables.

Acerca de Sonnedix

Sonnedix es una compañía global de energías renovables que suministra electricidad 100% limpia directamente a sus clientes, a través de un portafolio diversificado de activos solares, eólicos y de almacenamiento. Con casi dos décadas de crecimiento sostenido, la empresa continúa impulsando la transición energética mediante la adquisición, desarrollo, construcción y operación de proyectos a largo plazo, ofreciendo soluciones innovadoras y adaptadas a las necesidades de cada cliente.

Actualmente, Sonnedix cuenta con una capacidad total de 12 GW en su portafolio, que incluye más de 1 GW en construcción, 4 GW en operación y un pipeline de desarrollo de 6 GW. Su presencia se extiende a Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido. La compañía sigue ampliando su huella global en países de la OCDE, tanto a través de adquisiciones como del desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables

Para más información, visitar: www.sonnedix.com

Acerca de Sungrow

Sungrow, líder mundial en tecnología de energías renovables, lleva más de 29 años siendo pionera en soluciones energéticas sostenibles. En diciembre de 2025, Sungrow había instalado 1000 GW de convertidores electrónicos de potencia en todo el mundo. La empresa está reconocida como la empresa de inversores fotovoltaicos y almacenamiento de energía más bancable del mundo (BloombergNEF). Sus innovaciones impulsan proyectos de energía limpia en todo el mundo, con el respaldo de una red de más de 520 puntos de servicio que garantizan una excelente experiencia al cliente. "En Sungrow, nos comprometemos a tender puentes hacia un futuro sostenible mediante tecnología de vanguardia y un servicio inigualable".

Para obtener más información, visitar: www.sungrowpower.com

