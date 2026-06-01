Sungrow y Sonnedix firman un acuerdo de suministro para el proyecto standalone Librillo BESS de 643,8 MWh en Chile
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Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Sonnedix de impulsar soluciones de almacenamiento que complementen sus activos renovables y favorezcan un sistema energético más eficiente y sostenible
Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), y Sonnedix, compañía global de energías renovables con 4 GW en operación, han firmado un acuerdo para el suministro de 643,8 MWh de la solución PowerTitan 2.0 de Sungrow para Sonnedix Librillo BESS, en Chile. El proyecto contará con un sistema ESS de 5 horas, cuya entrega e instalación están previstas para el primer trimestre de 2027.
Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Sonnedix de impulsar soluciones de almacenamiento que complementen sus activos renovables y favorezcan un sistema energético más eficiente y sostenible.
Jorge Amiano, Chief Engineering Officer en Sonnedix,comentó: "Sungrow nos ha acompañado en numerosos proyectos solares a lo largo de los años. Ahora estamos encantados de ampliar esta colaboración al almacenamiento energético con baterías con el proyecto Sonnedix Librillo BESS en Chile, el primer acuerdo de este tipo entre ambas compañías. Su presencia global y su experiencia técnica hacen de Sungrow el aliado ideal para seguir impulsando nuestras capacidades de almacenamiento y continuar ofreciendo soluciones energéticas fiables y sostenibles".
La compañía suministrará 128 unidades de su sistema refrigerado por líquido PowerTitan 2.0 y 32 celdas de media tensión (MVS) para el proyecto standalone Sonnedix Librillo BESS. Esta tecnología diseñada para maximizar la flexibilidad operativa permite el suministro de energía nocturno y contribuye de manera significativa a la integración de la energía limpia en el país, reforzando un servicio fiable y garantizando un alto rendimiento y rentabilidad a largo plazo.
Javier Blanco, Country Manager para España y Portugal en Sungrow Europe, añadió: "El proyecto Librillo representa un hito importante para el desarrollo del almacenamiento energético en Chile y refleja la creciente necesidad de soluciones flexibles y fiables para apoyar la transición energética del país. Nos enorgullece que Sonnedix haya confiado en Sungrow para el suministro de la tecnología de almacenamiento del proyecto, gracias a la competitividad, seguridad y alto rendimiento de nuestra solución insignia de baterías a gran escala PowerTitan. Esta colaboración refuerza nuestro compromiso de apoyar proyectos estratégicos que contribuyan a un sistema eléctrico más resiliente y sostenible a largo plazo".
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Acerca de Sonnedix
Actualmente, Sonnedix cuenta con una capacidad total de 12 GW en su portafolio, que incluye más de 1 GW en construcción, 4 GW en operación y un pipeline de desarrollo de 6 GW. Su presencia se extiende a Chile, Francia, Alemania, Italia, Japón, Polonia, Portugal, España y el Reino Unido. La compañía sigue ampliando su huella global en países de la OCDE, tanto a través de adquisiciones como del desarrollo de nuevos proyectos de energías renovables
Para más información, visitar: www.sonnedix.com
Acerca de Sungrow
Para obtener más información, visitar: www.sungrowpower.com
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Esta colaboración se enmarca en la estrategia de Sonnedix de impulsar soluciones de almacenamiento que complementen sus activos renovables y favorezcan un sistema energético más eficiente y sostenible Sungrow, líder mundial en inversores fotovoltaicos y sistemas de almacenamiento de energía (ESS), y Sonnedix, compañía global de energías renovables con 4 GW en operación, han firmado un acuerdo para el suministro de 643,8 MWh de la solución PowerTitan 2.0 de Sungrow para Sonnedix Librillo BESS, en Chile.