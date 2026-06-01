Un teclado pequeño con un gran potencial: el nuevo teclado mecánico gaming inalámbrico Acira 60% Mini Tri-Mode

Con un diseño compacto, interruptores mecánicos táctiles y conexión inalámbrica con tres modos, el nuevo teclado inalámbrico gaming GXTrust Acira Tri-Mode demuestra que lo pequeño también puede ser extraordinario. Incluye todas las fantásticas prestaciones de su predecesor, el teclado inalámbrico Acira y, además, esta versión de tres modos ofrece a los gamers la ventaja adicional de poder elegir el tipo de conexión y jugar exactamente como prefieran Gracias al formato del 60 %, el teclado Acira Tri-Mode permite aprovechar más espacio del escritorio y ofrece más margen para el movimiento del ratón, algo esencial en el gaming competitivo, donde cada milímetro cuenta. A pesar del tamaño reducido, los gamers no tendrán que renunciar a la funcionalidad: las teclas de triple función ofrecen una experiencia de teclado de tamaño completo, junto con teclas multifunción Fn que facilitan el acceso directo a controles multimedia como el de reproducir, pausar o ajustar el volumen.

Las opciones de conectividad del teclado Acira Tri-Mode son increíblemente versátiles, con la posibilidad de elegir entre un receptor USB-A, dos conexiones Bluetooth y un cable de carga USB-C-A incluido, para que los usuarios decidan cómo conectarse en cada momento. Tanto si se juega en PC, se cambia a un portátil para trabajar o el usuario tiene que conectarse a otros dispositivos, el teclado Acira Tri-Mode se adapta fácilmente a diferentes set-ups.

Diseñado para ofrecer pulsaciones rápidas y precisas, el teclado Acira Tri-Mode incorpora interruptores lineales OUTEMU Red, probados para soportar hasta 50 millones de pulsaciones y garantizar un rendimiento fiable y duradero. La batería recargable integrada proporciona hasta 50 horas de juego con una sola carga, incluso con la iluminación RGB activada. Y cuando llega el momento de recargarlo, el cable USB-C-A de 1,8 m incluido permite seguir jugando mientras se carga.

Es más, este teclado mecánico gaming permite personalizar la experiencia al máximo. Su retroiluminación RGB completa cuenta con una selección de 16,8 millones de combinaciones de colores, para que los gamers puedan configurar el set-up ideal. También incluye un software que ofrece la posibilidad de programar teclas y personalizar los efectos de iluminación según el estado de ánimo o el juego del momento.

Compacto, potente e infinitamente personalizable, el teclado Acira Tri-Mode es perfecto para los jugadores que buscan un rendimiento de alto nivel sin ocupar todo el escritorio.

Disponible actualmente, el teclado mecánico gaming inalámbrico Acira 60% Mini Tri-Mode está a la venta por un PVP de 69,99 €.

