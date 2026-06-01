Formentera, Ibiza y Marbella lideran el ranking de las playas más caras de España para veranear en 2026

Formentera, Ibiza y Marbella son los destinos de playa más caros de España para disfrutar de una semana de vacaciones este año, según un estudio elaborado por outletviajesonline.com a partir de una encuesta realizada a 350 viajeros españoles y un análisis comparativo de costes turísticos El informe concluye que pasar una semana en Formentera supone un gasto medio de 2.180 euros por persona, seguida de Ibiza con 1.960 euros y Marbella con 1.790 euros. En el extremo opuesto se sitúan destinos como Oropesa del Mar, Gandía o Roquetas de Mar, donde el coste medio se mantiene por debajo de los 1.000 euros.

Según los datos recogidos por la plataforma, el coste medio de una semana de vacaciones en la costa española alcanza ya los 1.284 euros por persona, incluyendo alojamiento, restauración, transporte y actividades de ocio.

El estudio refleja además que el encarecimiento de las vacaciones está modificando los hábitos de los viajeros. Un 58% de los encuestados afirma haber cambiado de destino por motivos económicos, mientras que un 73% considera que viajar a la playa es hoy significativamente más caro que hace cinco años.

Entre los factores que más influyen en el presupuesto vacacional destacan el alojamiento, señalado por el 82% de los participantes, seguido de los restaurantes (69%) y el transporte (58%).

Las diferencias de precio entre destinos también son cada vez más notables. Según el análisis realizado, una semana de vacaciones en Formentera puede llegar a costar más del doble que en algunos destinos tradicionales del litoral mediterráneo.

El informe también pone de manifiesto que los viajeros son cada vez más sensibles al precio. El 67% asegura que compara varias plataformas antes de reservar y casi la mitad reconoce que reserva con mayor antelación para intentar reducir costes.

Desde la plataforma señalan que la búsqueda de ofertas vacacionales se ha convertido en una de las principales estrategias para contener el gasto durante la temporada alta, especialmente entre familias y parejas que buscan maximizar su presupuesto de viaje.

Asimismo, los viajeros muestran un creciente interés por los paquetes vacacionales, una opción que permite agrupar transporte, alojamiento y otros servicios en una única reserva, facilitando la planificación y el control de costes.

"Los viajeros continúan priorizando las vacaciones, pero planifican mucho más sus gastos y comparan precios como nunca antes. El ahorro se ha convertido en un factor decisivo a la hora de elegir destino", explican desde OutletViajesOnline.com.

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